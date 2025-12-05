Поведение всех четырех ключевых игроков дипломатического процесса (Украины, Европы, США и России) настолько предсказуемо, что возникает эффект тоннельного движения, когда сплетение четырех позиций ведет переговорный процесс к абсолютно закономерному финалу.11947 комментариев
Хэштег #PutinInIndia занял первое место в X в Индии
В ночь на пятницу хэштег #PutinInIndia (#ПутинВИндии) возглавил топ самых популярных тегов в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России) в Индии, сообщают информационные агентства.
В топ-30 самых обсуждаемых тем в разделе «Популярно» хэштег #PutinInIndia вышел в лидеры. Индийские пользователи опубликовали более 38 тыс. сообщений с этим тегом, передает РИА «Новости».
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России прибыл в Индию по приглашению премьер-министра Нарендры Моди. Президент дал интервью индийским журналистам накануне визита.