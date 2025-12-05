Моди сообщил о дальнейшем укреплении сотрудничества России и Индии

Моди отметил вклад Путина в укрепление сотрудничества России и Индии

Tекст: Вера Басилая

Россия и Индия укрепляют сотрудничество до нового уровня, заявил премьер-министр Индии Нарендра Моди на совместной пресс-конференции с президентом Владимиром Путиным, передает РИА «Новости».

Моди подчеркнул, что обе стороны обсудили все направления двустороннего взаимодействия и выразили намерение вывести экономическое сотрудничество на принципиально иной уровень.

Премьер-министр отдельно отметил вклад российского президента в развитие отношений двух стран.

«За последние 25 лет президент Путин неоднократно подпитывал эти взаимоотношения своим умелым руководством и своим видением, именно его руководство привело к тому, что наши взаимоотношения укрепились и достигли новых высот», – отметил Моди.

Моди поблагодарил Путина за его дружбу и неустанную приверженность работе с Индией.

Также индийский премьер добавил, что Россия и Индия продолжат сотрудничество на международных площадках, включая ООН, G20, ШОС и БРИКС. По словам Моди, стороны сохранят плотный диалог и продолжат взаимодействие во всех международных форматах.

Ранее Владимир Путин начал рабочий визит в Индию вечером 4 декабря встречей с премьер-министром Нарендрой Моди в Нью-Дели.

Нарендра Моди лично встретил Владимира Путина на авиабазе ВВС Палам в Нью-Дели.

Лидеры двух стран провели российско-индийские переговоры.

Политолог Станислав Ткаченко заявил, что пышный прием Путина в Индии – это сигнал Вашингтону.