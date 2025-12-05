  • Новость часаЛариса Долина пообещала в полном объеме вернуть деньги Полине Лурье
    Мнения
    Ван Вэнь Ван Вэнь Зачем Евразии новая архитектура безопасности

    Построение архитектуры евразийской безопасности в условиях многополярного ландшафта – это сложный проект, который требует скоординированного продвижения в трех измерениях: идеологии, институтах и действиях.

    0 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов К Киргизии нужно относиться с искренним уважением и открытым сердцем

    Киргизы у себя дома – очень вежливый и тактичный народ, так что не стоит судить об этом народе по тем, кто приезжает к нам на низкоквалифицированные заработки.

    17 комментариев
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Украинская пропаганда описывает не Россию, а Украину

    Наиболее живучей и в политической среде Украины, и среди экспертов является маниакальная убежденность в скором распаде России. Она присутствует там с 1992 года, более тридцати лет не сбывается, но ее повторяют вновь и вновь. Тогда как сама Украина давно распалась.

    7 комментариев
    5 декабря 2025, 22:05 • Политика

    Дружба России и Индии вновь выдержала натиск Запада

    Дружба России и Индии вновь выдержала натиск Запада
    @ Григорий Сысоев/РИА Новости

    Tекст: Евгений Поздняков

    Индия и Россия показали Западу преимущество взаимного уважения перед односторонним диктатом: в Нью-Дели завершился двухдневный визит Владимира Путина, в ходе которого он встретился с премьером страны Нарендрой Моди. Итогом саммита стало большое количество документов, затрагивающих сотрудничество как в энергетике, так и в сфере ВПК. Как прошедший визит отразится на будущих контактах России и Индии?

    Двухдневный визит Владимира Путина в Индию завершен. По итогам переговоров с премьер-министром страны Нарендрой Моди страны подписали совместное заявление, состоящее из 11 глав и 70 пунктов. Документ охватывает колоссальное число направлений развития сотрудничества: от партнерства в энергетике до совместной борьбы с терроризмом.

    Так, Москва и Нью-Дели подтвердили стремление к расширению двусторонней торговли, в том числе за счет наращивания индийского экспорта. Для достижения этой цели особый упор будет сделан на развитие логистических коридоров «Север-Юг», «Чаннаи-Владивосток» и «Северный морской путь».

    Кроме того, планируется придать импульс и сотрудничеству в сфере ядерной энергетики, в том числе и на АЭС «Кунданкулам». Еще одной важной составляющей партнерства являются культурное взаимодействие и гуманитарные обмены. В этой связи страны приветствовали «упрощение визовых формальностей, включая введение электронных виз».

    Не обошли стороной и совместное развитие промышленности. Так, Москва и Нью-Дели договорились поощрять совместное производство запчастей и другой продукции для обслуживания вооружений РФ. Отмечается, что данная инициатива будет проводиться в рамках программы «Делай в Индии» путем передачи технологий и создания соответствующих предприятий на территории республики.

    Как подчеркнул гендиректор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов в эфире телеканала «Россия», Нью-Дели было направлено предложение о локализации производства истребителя Су-57. По его словам, стороны также активно обсуждают сотрудничество в сфере беспилотников. В свою очередь, первый вице-премьер Денис Мантуров рассказал, что страны также планируют разместить свои космические станции на одной орбите.

    В целом встреча Владимира Путина и Нарендры Моди прошла в дружеской атмосфере. Премьер-министр Индии лично встретил российского президента, после чего лидеры отправились на место проведения саммита вдвоем в одном автомобиле. «Постоянное общение друг с другом, без переводчика», – описал произошедшее корреспондент «России-1» Павел Зарубин.

    Примечательно, что в рамках совместной пресс-конференции Путин также поблагодарил своего коллегу за беседу в формате тет-а-тет у него дома. Глава государства высоко оценил прошедшие переговоры, назвал их «весьма полезными» и подчеркнул, что они прошли «в конструктивной и дружественной обстановке, в духе особо привилегированного партнерства России и Индии».

    Визит Путина вызвал широкий резонанс в международной прессе. Например, Neue Zuercher Zeitung пишет, что Нью-Дели «подтвердил свою историческую дружбу» с Москвой. По оценке издания, через теплое приветствие российского лидера Моди попытался показать, что он «не впечатлен недавней критикой со стороны Запада».

    Между тем, индийский NDTV заостряет внимание на «редком личном доверии и теплоте между двумя лидерами». Кроме того, телеканал подчеркивает, что машина, на которой главы государств отправились на саммит, была японского производства. «В условиях сложной геополитики и давления США незападный автомобиль стал сигналом о независимой внешнеполитической позиции Нью-Дели», – отмечается в материале.

    «При обсуждении той или иной встречи лидеров всегда важен внешнеполитический контекст. Переговоры Путина и Моди проходили на фоне жесточайшего прессинга Индии со стороны США. Вашингтон пытался вынудить Нью-Дели отказаться от энергетического сотрудничества с Россией», – сказал Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    «Вероятно, администрация Дональда Трампа надеялась, что Индия будет не готова перечить воле Белого дома на фоне достаточно натянутых отношений с Китаем.

    Тем не менее, Нью-Дели не стали отворачиваться от сотрудничества с Россией, доказав, что республика ценит собственный суверенитет и не может отказываться от реализации национальных интересов», – пояснил он.

    «Москва придерживается тех же взглядов во внешней политике. И тот факт, что встреча все-таки состоялась, свидетельствует о формировании многополярного мироустройства. Ни одна сила в мире не способна помешать развитию контактов двух держав, сохраняющих взаимное уважение», – добавляет эксперт.

    «Собственно, на фоне совершенно неприемлемого диктата со стороны Вашингтона, российская учтивость в купе с готовностью понимать культурные и традиционные особенности партнера, сохраняют нас в глазах Индии как выгодного партнера. Осознание важности компромиссов дает нам движение вперед. Таким образом,

    наш диалог можно с уверенностью назвать образцом для контактов двух держав в эпоху полицентричного мира.

    И большое обилие подписанных документов это подтверждают. Путин и Моди закладывают рамку сотрудничества на долгие годы вперед, понимая важность укрепления двусторонних связей», – акцентирует Ткаченко.

    «Результаты саммита поступают крайне дозированно, но главный итог переговоров понятен: Россия и Индия вынесли за скобки фактор американского давления в вопросе укрепления двусторонних связей», – добавляет экономист Иван Лизан.

    «Интересно, что Москва и Нью-Дели договорились о сотрудничестве в сфере ядерной энергетики. Для нас это всегда плюс, ведь мы давно зарекомендовали себя как ключевого игрока на рынке мирного атома. Вероятно, уже в ближайшее время станция «Кунданкулам» может стать площадкой для привлекательных совместных проектов», – допускает Лизан.

    «Рискну предположить, что в ближайшее время мы также можем ожидать вывод поставок российской нефти в Индию из тени. Скорее всего, их объемы и не снижались в предыдущие месяцы. Просто некоторые танкеры могли «маскироваться», чтобы не обострять отношения Нью-Дели и Вашингтона», – рассуждает собеседник.

    «Теперь же мы объявили всему миру о готовности развивать контакты, что делает санкционную политику США бессмысленной. Думаю, Дональд Трамп сам постепенно откажется от этого подхода с ограничениями. А готовность Москвы к сотрудничеству даже в столь сложный период показала ее как надежного и ответственного поставщика энергоресурсов», – полагает он.

    «Еще один важный момент – стороны согласовали создание на территории Индии предприятий по производству запчастей для российской военной техники. Это закономерное развитие сотрудничества в области ВПК, где РФ давно является главным партнером республики.

    Отмечу, что это решение – также показатель высокого уровня взаимного доверия.

    Ведь производство военных компонентов невозможно без передачи чувствительной, возможно даже секретной, информации. Подобная открытость вселяет надежду и на то, что сторонам удастся найти стабильные механизмы расчетов в национальных валютах», – говорит собеседник.

    «В целом, встреча не принесла больших сюрпризов. Но от нее громких новостей и не ждали. Задача переговоров состояла в другом – продемонстрировать стабильность в развитии отношений России и Индии. Мы готовы к диалогу, стремимся к многополярной системе миропорядка, и это хороший задел для будущего», – продолжает он.

    «Поэтому нам важно не останавливаться на достигнутом. Необходимо уже сейчас думать о том, как обеспечить положительную динамику контактов в перспективе. Сейчас товарооборот между Москвой и Нью-Дели растет в основном за счет нефти, но после окончания СВО и возможного снятия санкций этот формат может потерять актуальность. Важно найти ответ на простой вопрос: чем мы заменим эту важную статью торговли?» – заключил Лизан.

    Санкционные удары сделали МС-21 неуязвимым

    Спустя семь лет после первых санкций против МС-21 проект выходит на финишную прямую. Летные испытания идут на максимуме. Уже через год лайнер начнет принимать первых пассажиров. И вряд ли западные конкуренты смогут придумать что-то еще, чтобы погубить проект. Теперь Boeing и Airbus придется смириться с появлением впервые в постсоветской истории их прямого конкурента. Подробности

    Внезапно прозревшие финны должны заплатить за три года русофобии

    Финляндия начала выход из украинского проекта по сдерживанию России, который обошелся ее экономике очень дорого и сделал населению больно. Однако надежды, что отношения с РФ могут стать прежними, необходимо развеять. До того финнам предстоит пережить нужду и некоторую муку, а также выйти из НАТО. Подробности

    ИИ формирует новый «ядерный клуб» XXI века

    «ИИ – одновременно источник мощнейшего технологического рывка и новая зона общественной тревоги». Депутат Госдумы Антон Немкин рассказал газете ВЗГЛЯД, в чем плюсы и минусы искусственного интеллекта – и как государство будет регулировать эти новейшие технологии. Подробности

    Почему Бельгия встала стеной на защиту денег России

    Бельгия стала самым яростным противником идеи о конфискации замороженных в Европе российских активов. Почему бельгийское руководство потрясено подобными планами, какие именно угрозы оно видит в случае воровства принадлежащих России денег и как еврочиновники надеются тем не менее заставить Бельгию подчиниться? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Бой между ГУР и ВСУ выиграла Россия

      Разные подразделения вооруженных сил Украины вступили в бой в Киеве в рамках передела собственности, после чего к противостоянию присоединилась российская «Герань». Так выглядит агония режима Владимира Зеленского.

    • Финляндия переобулась по русскому вопросу

      Правительство Финляндии отказалось давать какие-либо гарантии безопасности Киеву и посылать войска на Украину, а президент этой страны Александр Стубб призвал готовиться к «несправедливому миру». Ой, а что случилось?

    • Переговоры по Украине в Москве: главное

      Переговоры между президентом России Владимиром Путиным и делегацией из США продолжались около пяти часов. По одному вопросу стороны договорились твердо, прочие итоги предсказуемы.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Год Лошади 2026: что надеть на Новый год, какие цвета принесут удачу, а каких лучше избегать

      Новый 2026 год пройдет под покровительством энергичной и благородной Красной (Огненной) Лошади – мощного символа, несущего в себе заряд жизненной силы, страсти и стремления к свободе. В восточной традиции Лошадь олицетворяет стремительное движение вперед, трудолюбие, оптимизм и непокорный дух, а стихия Огня усиливает эти качества, добавляя им яркости, смелости и харизмы.

    • Где купить новогоднюю елку в Москве 2025: цены на живые и искусственные ели

      Главный и самый атмосферный способ купить живую елку – посетить один из официальных елочных базаров, которые откроются по всему городу примерно с 15 декабря 2025 года. Эти точки легальны и безопасны: вся зелень здесь заготовлена по строгим квотам лесничествами, имеет специальные бирки или документы, что гарантирует законность происхождения. Базары удобно расположены: у станций метро (например, «Щелковская», «Медведково», «Теплый Стан»), возле крупных рынков и в парковочных карманах. Здесь царит настоящий предновогодний дух, а ассортимент позволяет выбрать идеальный экземпляр.

    • Приметы погоды в декабре 2025: чего ждать от зимы по народным наблюдениям

      Декабрь – это не просто последний месяц в календаре, а настоящий порог зимы. В России он ассоциируется с первым устойчивым снегом, нарядными улицами и приятной суетой в преддверии Нового года. Но для наших предков это было время пристального наблюдения за природой. От того, каким будет декабрь, во многом зависели прогнозы на всю оставшуюся зиму и даже на будущий урожай.

    • Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

    • США намерены начать испытания ядерного оружия

      Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия. Он утверждает, что хочет сделать это «на равных» с другими странами – однако ни одна страна сегодня таких испытаний не производит.

