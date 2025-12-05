Дружба России и Индии вновь выдержала натиск Запада

Tекст: Евгений Поздняков

Двухдневный визит Владимира Путина в Индию завершен. По итогам переговоров с премьер-министром страны Нарендрой Моди страны подписали совместное заявление, состоящее из 11 глав и 70 пунктов. Документ охватывает колоссальное число направлений развития сотрудничества: от партнерства в энергетике до совместной борьбы с терроризмом.

Так, Москва и Нью-Дели подтвердили стремление к расширению двусторонней торговли, в том числе за счет наращивания индийского экспорта. Для достижения этой цели особый упор будет сделан на развитие логистических коридоров «Север-Юг», «Чаннаи-Владивосток» и «Северный морской путь».

Кроме того, планируется придать импульс и сотрудничеству в сфере ядерной энергетики, в том числе и на АЭС «Кунданкулам». Еще одной важной составляющей партнерства являются культурное взаимодействие и гуманитарные обмены. В этой связи страны приветствовали «упрощение визовых формальностей, включая введение электронных виз».

Не обошли стороной и совместное развитие промышленности. Так, Москва и Нью-Дели договорились поощрять совместное производство запчастей и другой продукции для обслуживания вооружений РФ. Отмечается, что данная инициатива будет проводиться в рамках программы «Делай в Индии» путем передачи технологий и создания соответствующих предприятий на территории республики.

Как подчеркнул гендиректор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов в эфире телеканала «Россия», Нью-Дели было направлено предложение о локализации производства истребителя Су-57. По его словам, стороны также активно обсуждают сотрудничество в сфере беспилотников. В свою очередь, первый вице-премьер Денис Мантуров рассказал, что страны также планируют разместить свои космические станции на одной орбите.

В целом встреча Владимира Путина и Нарендры Моди прошла в дружеской атмосфере. Премьер-министр Индии лично встретил российского президента, после чего лидеры отправились на место проведения саммита вдвоем в одном автомобиле. «Постоянное общение друг с другом, без переводчика», – описал произошедшее корреспондент «России-1» Павел Зарубин.

Примечательно, что в рамках совместной пресс-конференции Путин также поблагодарил своего коллегу за беседу в формате тет-а-тет у него дома. Глава государства высоко оценил прошедшие переговоры, назвал их «весьма полезными» и подчеркнул, что они прошли «в конструктивной и дружественной обстановке, в духе особо привилегированного партнерства России и Индии».

Визит Путина вызвал широкий резонанс в международной прессе. Например, Neue Zuercher Zeitung пишет, что Нью-Дели «подтвердил свою историческую дружбу» с Москвой. По оценке издания, через теплое приветствие российского лидера Моди попытался показать, что он «не впечатлен недавней критикой со стороны Запада».

Между тем, индийский NDTV заостряет внимание на «редком личном доверии и теплоте между двумя лидерами». Кроме того, телеканал подчеркивает, что машина, на которой главы государств отправились на саммит, была японского производства. «В условиях сложной геополитики и давления США незападный автомобиль стал сигналом о независимой внешнеполитической позиции Нью-Дели», – отмечается в материале.

«При обсуждении той или иной встречи лидеров всегда важен внешнеполитический контекст. Переговоры Путина и Моди проходили на фоне жесточайшего прессинга Индии со стороны США. Вашингтон пытался вынудить Нью-Дели отказаться от энергетического сотрудничества с Россией», – сказал Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

«Вероятно, администрация Дональда Трампа надеялась, что Индия будет не готова перечить воле Белого дома на фоне достаточно натянутых отношений с Китаем.

Тем не менее, Нью-Дели не стали отворачиваться от сотрудничества с Россией, доказав, что республика ценит собственный суверенитет и не может отказываться от реализации национальных интересов», – пояснил он.

«Москва придерживается тех же взглядов во внешней политике. И тот факт, что встреча все-таки состоялась, свидетельствует о формировании многополярного мироустройства. Ни одна сила в мире не способна помешать развитию контактов двух держав, сохраняющих взаимное уважение», – добавляет эксперт.

«Собственно, на фоне совершенно неприемлемого диктата со стороны Вашингтона, российская учтивость в купе с готовностью понимать культурные и традиционные особенности партнера, сохраняют нас в глазах Индии как выгодного партнера. Осознание важности компромиссов дает нам движение вперед. Таким образом,

наш диалог можно с уверенностью назвать образцом для контактов двух держав в эпоху полицентричного мира.

И большое обилие подписанных документов это подтверждают. Путин и Моди закладывают рамку сотрудничества на долгие годы вперед, понимая важность укрепления двусторонних связей», – акцентирует Ткаченко.

«Результаты саммита поступают крайне дозированно, но главный итог переговоров понятен: Россия и Индия вынесли за скобки фактор американского давления в вопросе укрепления двусторонних связей», – добавляет экономист Иван Лизан.

«Интересно, что Москва и Нью-Дели договорились о сотрудничестве в сфере ядерной энергетики. Для нас это всегда плюс, ведь мы давно зарекомендовали себя как ключевого игрока на рынке мирного атома. Вероятно, уже в ближайшее время станция «Кунданкулам» может стать площадкой для привлекательных совместных проектов», – допускает Лизан.

«Рискну предположить, что в ближайшее время мы также можем ожидать вывод поставок российской нефти в Индию из тени. Скорее всего, их объемы и не снижались в предыдущие месяцы. Просто некоторые танкеры могли «маскироваться», чтобы не обострять отношения Нью-Дели и Вашингтона», – рассуждает собеседник.

«Теперь же мы объявили всему миру о готовности развивать контакты, что делает санкционную политику США бессмысленной. Думаю, Дональд Трамп сам постепенно откажется от этого подхода с ограничениями. А готовность Москвы к сотрудничеству даже в столь сложный период показала ее как надежного и ответственного поставщика энергоресурсов», – полагает он.

«Еще один важный момент – стороны согласовали создание на территории Индии предприятий по производству запчастей для российской военной техники. Это закономерное развитие сотрудничества в области ВПК, где РФ давно является главным партнером республики.

Отмечу, что это решение – также показатель высокого уровня взаимного доверия.

Ведь производство военных компонентов невозможно без передачи чувствительной, возможно даже секретной, информации. Подобная открытость вселяет надежду и на то, что сторонам удастся найти стабильные механизмы расчетов в национальных валютах», – говорит собеседник.

«В целом, встреча не принесла больших сюрпризов. Но от нее громких новостей и не ждали. Задача переговоров состояла в другом – продемонстрировать стабильность в развитии отношений России и Индии. Мы готовы к диалогу, стремимся к многополярной системе миропорядка, и это хороший задел для будущего», – продолжает он.

«Поэтому нам важно не останавливаться на достигнутом. Необходимо уже сейчас думать о том, как обеспечить положительную динамику контактов в перспективе. Сейчас товарооборот между Москвой и Нью-Дели растет в основном за счет нефти, но после окончания СВО и возможного снятия санкций этот формат может потерять актуальность. Важно найти ответ на простой вопрос: чем мы заменим эту важную статью торговли?» – заключил Лизан.