Индия приблизилась к статусу сверхдержавы

Tекст: Евгений Поздняков

Индия находится на пути становления сверхдержавой, заявил министр обороны страны Раджнатх Сингх. Как сообщает телеканал NDTV, данные слова прозвучали в контексте обсуждения недавно введенных США тарифов на местную продукцию. Глава военного ведомства подчеркнул, что таким образом внешние игроки пытаются вынудить другие страны отказаться от сотрудничества с Нью-Дели.

Примечательно, что Сингх не выступил с критикой Штатов напрямую. Однако в своем заявлении он порицал неких «начальников для всех», которые «не в состоянии принять прогресс Индии», а также понять, почему это государство так быстро совершенствуется. «Могу заверить, что с теми темпами, с которыми Нью-Дели развивается, ни одно государство не сможет помешать нам стать сверхдержавой», – заключил он.

Индия давно приняла курс на становление общепризнанным глобальным игроком. Так, еще в 2023 году премьер страны Нарендра Моди, выступая по случаю 76-й годовщины приобретения независимости, отмечал, что Индию после «тысячи лет порабощения» ждет «тысяча лет величия», напоминают «Ведомости».

По его оценке, достижение процветания будет лежать через масштабную экономическую и социальную трансформацию благодаря таким ресурсам, как «демография, демократия и разнообразие». В сфере же внешней политики Моди отметил, что Нью-Дели становится «голосом Глобального Юга», который «несет обещание стабильности» этому миру.

Напомним, на прошлой неделе США ввели 25% пошлины на индийский импорт. Данная мера стала «ответом» Вашингтона на закупку Индией российской нефти. Между тем, Нью-Дели назвал обновленные пошлины «несправедливыми», а Моди в срочном порядке созвал заседание кабмина для обсуждения дальнейших действий.

В частности, Индия уже отказалась от планов по приобретению у Штатов боевых машин Stryker, а также противотанковых ракет Javelin. В то же время, Нью-Дели продолжает наращивать связи с Москвой. Так, республика заявила о готовности расширить сотрудничество с РФ в сфере производства аллюминия, удобрений и железнодорожного транспорта, пишет РИА «Новости».

«Общепризнанных и объективных критериев для причисления какой-либо страны к числу сверхдержав нет. Это во многом неосязаемое понятие. Если брать во внимание исключительно экономические показатели, то таковыми, пожалуй, можно считать только США или КНР. В сфере же военной мощи на такое звание претендуют Вашингтон и Москва», – считает Тимофей Бордачев, программный директор клуба «Валдай».

«Соответственно, если рассматривать оба этих фактора, то именоваться сверхдержавой смогут исключительно Штаты. Но все-таки это некорректно, поскольку Америка не способна задавить Россию в экономическом плане, да и с помощью грубой силы одолеть нас у нее не получится. Значит, власть США не абсолютна», – уточняет он.

«Таким образом, возможность причисления той или иной страны к числу сверхдержав во многом зависит от критериев, которые мы изначально зададим. Если, например, за основу брать критерий международного влияния, то Индия, пожалуй, будет очень близка к тому, чтобы считаться глобальным лидером по этому направлению», – акцентирует эксперт.

«Однако уже на данный момент понятно, что Нью-Дели – это значимый международный игрок,

темпы развития которого с годами будут только расти. Поэтому выпускать данную страну из вида при анализе международной обстановки не стоит», – поясняет собеседник.

«Такая роль Индии для России выгодна. В конечном счете, речь идет о суверенном государстве, способном проводить истинно независимую политику. На Нью-Дели активно давил Вашингтон с целью заставить республику присоединиться к санкциям против Москвы. Но она на этот шаг не пошла. Хотя Индия и может сотрудничать с Западом, прислуживать ему она никогда не согласится», – констатирует Бордачев.





Сам термин «сверхдержава» является спекулятивным, соглашается Алексей Куприянов, руководитель Центра Индоокеанского региона ИМЭМО РАН. «В принципе, таким словом можно обозначить любую страну, чья совокупная военная, экономическая и политическая мощь превосходит аналогичный показатель иных государств мира», – добавляет он.

«Возможно и существование и нескольких сверхдержав одновременно,

как например, США и СССР, в том случае, если их характеристики относительно близки. При данном подходе Индию, конечно, причислить к этому определению нельзя. Для вхождения в этот «клуб» стране необходимо как минимум приблизиться по размеру ВВП к Штатам и КНР. Но до этого еще далеко», – рассуждает Куприянов.

Между тем, Вадим Козюлин, заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД, считает, что некоторые критерии сверхдержавы все же возможно выделить. «Таковыми, например, могут считаться военная мощь, в частности, наличие ядерного оружия. В сфере экономики важной характеристикой является хотя бы частичная независимость от внешних поставок», – говорит он.

«Необходимы и возможности осуществления мягкой силы, то есть умение страны добиваться реализации своих интересов без задействования военного давления на оппонента. Что касается дипломатических критериев, то, здесь

подойдет присутствие государства в Совбезе ООН или, как альтернатива, способность отстаивать собственные интересы иным методом.

Таким образом, Индия, по большей части, соответствует названным мной требованиям. Эта республика сегодня является страной, доказавшей на практике свое стремление к проведению истинно суверенной политики. Она не поддается западному давлению по вопросам сотрудничества с Россией», – акцентирует эксперт.

«Это успех недоступнен малым странам. При этом геополитические интересы страны распространяются далеко за пределы Южной Азии, что свидетельствует о важном факте: Индия давно переросла уровень региональной державы. И это, безусловно, хорошо для Москвы, поскольку в лице республики мы получаем, если не союзника, то по крайней мере надежного партнера по переговорам в той или иной сфере», – заключил Козюлин.