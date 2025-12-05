Банк России снял ограничения на переводы валюты за рубеж

Банк России отменил лимиты на валютные переводы с 8 декабря

Tекст: Вера Басилая

Банк России принял решение отменить лимиты на переводы средств за границу для граждан России и физических лиц – нерезидентов из дружественных стран, сообщается на сайте ЦБ РФ. Данные изменения вступят в силу 8 декабря на фоне стабильной ситуации на валютном рынке.

При этом, по информации регулятора, с 8 декабря 2025 года по 7 июня 2026 года сохранятся действующие ранее ограничения для физических лиц – нерезидентов из недружественных стран: работающие граждане смогут переводить только сумму, эквивалентную их заработной плате. Для неработающих в России нерезидентов и юридических лиц из недружественных стран запрет на перевод средств за рубеж продолжит действовать.

Ограничения не распространяются на иностранные компании, которые находятся под контролем российских юридических или физических лиц. Кроме того, операции по переводу денежных средств иностранными инвесторами, вкладывающимися в российский финансовый рынок, также не подпадают под данные запреты – они могут переводить средства со счетов типа «Ин» за рубеж.

Также регулятор отметил, что российские кредитные организации могут проводить переводы в рублях по корреспондентским счетам банков из недружественных стран, если счета отправителя и получателя открыты в зарубежных банках.

Напомним, лимит на переводы через системы денежных переводов оставался на уровне 10 тыс. долларов в месяц.

Граждане России и физлица-нерезиденты из дружественных стран ранее могли переводить на любые счета в зарубежных банках не более 1 млн долларов в месяц.



