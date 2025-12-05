В обновленной стратегии США Ближний Восток утратил приоритет

Tекст: Елизавета Шишкова

Обновленная Стратегия национальной безопасности США опубликована Белым домом, передает ТАСС. В документе отмечено, что роль Ближнего Востока в определении американской внешней политики существенно снизилась и утратила былое доминирование.

В одном из ключевых тезисов говорится: «Времена, когда Ближний Восток доминировал в американской внешней политике как в долгосрочном планировании, так и в повседневной повестке, к счастью, прошли». Авторы стратегии поясняют, что регион не утратил значения, однако уже не воспринимается как неизбежный источник угрозы и раздражителя, как это было ранее.

В отдельном разделе новой стратегии подчеркивается, что США по-прежнему намерены играть важную роль в урегулировании сирийского вопроса. В частности отмечается, что Вашингтон будет добиваться превращения Сирии из проблемы в конструктивного участника ближневосточных процессов при поддержке союзников – арабских стран, Израиля и Турции.

В документе сказано: «Сирия остается потенциальной проблемой. Но при поддержке Америки, арабских стран, Израиля и Турции она может стабилизироваться и вновь занять свое законное место в качестве неотъемлемого и конструктивного игрока в регионе». В то же время стратегия не конкретизирует новые механизмы или сроки достижения поставленных целей по Сирии, лишь декларируя стремление к изменению ее роли.

Как писала газета ВЗГЛЯД, посол Палестины в Австрии Салах Абдель Шафи отметил, что США не могут считаться нейтральным посредником на Ближнем Востоке из-за их постоянной поддержки Израиля.

Власти США обсуждают возможность размещения международных стабилизационных сил в секторе Газа через ООН для предотвращения нового витка конфликта.

Россия развивает отношения с новым руководством Сирии без учета договоренностей сирийских властей с американской администрацией.