В обновленной стратегии США Ближний Восток утратил приоритет
Белый дом опубликовал стратегию, согласно которой Ближний Восток больше не имеет доминирующего значения для формирования внешней политики Соединенных Штатов.
Обновленная Стратегия национальной безопасности США опубликована Белым домом, передает ТАСС. В документе отмечено, что роль Ближнего Востока в определении американской внешней политики существенно снизилась и утратила былое доминирование.
В одном из ключевых тезисов говорится: «Времена, когда Ближний Восток доминировал в американской внешней политике как в долгосрочном планировании, так и в повседневной повестке, к счастью, прошли». Авторы стратегии поясняют, что регион не утратил значения, однако уже не воспринимается как неизбежный источник угрозы и раздражителя, как это было ранее.
В отдельном разделе новой стратегии подчеркивается, что США по-прежнему намерены играть важную роль в урегулировании сирийского вопроса. В частности отмечается, что Вашингтон будет добиваться превращения Сирии из проблемы в конструктивного участника ближневосточных процессов при поддержке союзников – арабских стран, Израиля и Турции.
В документе сказано: «Сирия остается потенциальной проблемой. Но при поддержке Америки, арабских стран, Израиля и Турции она может стабилизироваться и вновь занять свое законное место в качестве неотъемлемого и конструктивного игрока в регионе». В то же время стратегия не конкретизирует новые механизмы или сроки достижения поставленных целей по Сирии, лишь декларируя стремление к изменению ее роли.
