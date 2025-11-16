Посол Палестины заявил о пристрастности США в ближневосточном вопросе

Tекст: Ольга Иванова

США не являются посредником в процессе ближневосточного урегулирования, их позиция всегда была на стороне Израиля, заявил в интервью РИА «Новости» посол Палестины в Австрии и постоянный наблюдатель при ООН в Вене Салах Абдель Шафи.

«С нашей точки зрения, американцы не являются посредниками. Традиционно и исторически они всегда стояли на стороне Израиля», – подчеркнул дипломат. По словам посла, несмотря на такую позицию США, именно американцы остаются единственной страной, способной реально повлиять на действия Израиля и изменить ситуацию в регионе.

Как писала газета ВЗГЛЯД, арабские государства отказались финансировать восстановление сектора Газа, так как считают условия Вашингтона неприемлемыми из-за опасности раздела территории. По предварительным оценкам, восстановление разрушенного сектора Газа обойдется в сумму около 70 млрд долларов. Президент США Дональд Трамп назвал приоритетом заботу о жителях сектора Газа и предложил начать восстановление разрушенной инфраструктуры до обсуждения преобразований региона.



