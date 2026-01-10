Сийярто предупредил о риске провокации войны Британии и Франции с Россией

Tекст: Тимур Шайдуллин

Великобритания и Франция, являясь ядерными державами, рискуют спровоцировать войну с Россией, если реализуют планы по отправке своих военнослужащих на Украину. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил об этом, выступая на съезде правящей партии «ФИДЕС – Венгерский гражданский союз» в Будапеште, передает ТАСС.

Сийярто подчеркнул, что в Европе усиливается «военный фанатизм», а недавние заявления Лондона и Парижа фактически означают начало военных действий против России. По его словам, «их цель – пусть нам это будет ясно – заключается в том, чтобы пламя войны охватило всю Европу».

Глава МИД Венгрии заверил, что нынешнее правительство страны не допустит втягивания Венгрии в конфликт и не позволит реализовать подобные опасные планы. Однако, по его мнению, это возможно только при условии победы партии ФИДЕС на предстоящих парламентских выборах в апреле. Сийярто отметил, что если партия одержит победу, Венгрия останется в стороне от войны, а в случае поражения будет реализован «план Брюсселя и Киева».

Как писала газета ВЗГЛЯД, западные СМИ отметили испуг союзников Киева после заявления зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева о возможных последствиях ввода войск в Восточную Европу.

Напомним, в субботу Медведев осудил планы размещения 6 тыс. французских военных на Украине и сопроводил свою реакцию видеозаписью удара российским комплексом «Орешник» по западу Украины.

Ранее стало известно, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан получил поддержку всех делегатов на съезде ФИДЕС и стал единственным кандидатом правящей партии на будущих выборах в апреле.