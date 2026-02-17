В рыночных джунглях выживают наиболее приспособленные – и это, увы, не имеет никакого отношения к их добросовестности или истинности того, что они говорят. Шарлатанству легко выиграть борьбу за внимание и доверие людей у настоящей науки.6 комментариев
На Украине из-за халатности чиновника пропали 500 тыс. долларов Всемирного банка
Советник министра социальной политики Украины обвиняется в служебной халатности, что привело к ущербу бюджету на сумму почти 23,7 млн гривен, или 500 тыс. долларов, сообщает офис генерального прокурора.
Ведомство уточняет, что деньги были выделены Всемирным банком на разработку электронной системы учета социальных выплат, но программное обеспечение оказалось не завершено и не соответствовало заявленным требованиям, передает РИА «Новости».
«Прокуроры направили в суд обвинительный акт в отношении… ныне работающего советником министра социальной политики Украины», – говорится в сообщении ведомства. В 2018 году министерство через своего заместителя и консорциум подписали контракт на создание этой платформы, но впоследствии выяснилось, что продукт разработан не до конца.
По информации прокуратуры, правительство Украины теперь обязано вернуть выделенные средства Всемирному банку с процентами. Система E-social должна была объединить данные о выплатах, пособиях, льготах и субсидиях, однако, по выводам государственной аудиторской службы, контракт был заключен с серьезными нарушениями, а предложение консорциума следовало отклонить на этапе отбора.
Советнику министра официально предъявлены обвинения по статье о халатности, которая привела к тяжким последствиям для бюджета страны.
