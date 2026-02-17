На Украине из-за халатности чиновника пропали 500 тыс. долларов Всемирного банка

Tекст: Валерия Городецкая

Ведомство уточняет, что деньги были выделены Всемирным банком на разработку электронной системы учета социальных выплат, но программное обеспечение оказалось не завершено и не соответствовало заявленным требованиям, передает РИА «Новости».

«Прокуроры направили в суд обвинительный акт в отношении… ныне работающего советником министра социальной политики Украины», – говорится в сообщении ведомства. В 2018 году министерство через своего заместителя и консорциум подписали контракт на создание этой платформы, но впоследствии выяснилось, что продукт разработан не до конца.

По информации прокуратуры, правительство Украины теперь обязано вернуть выделенные средства Всемирному банку с процентами. Система E-social должна была объединить данные о выплатах, пособиях, льготах и субсидиях, однако, по выводам государственной аудиторской службы, контракт был заключен с серьезными нарушениями, а предложение консорциума следовало отклонить на этапе отбора.

Советнику министра официально предъявлены обвинения по статье о халатности, которая привела к тяжким последствиям для бюджета страны.

