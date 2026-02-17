В рыночных джунглях выживают наиболее приспособленные – и это, увы, не имеет никакого отношения к их добросовестности или истинности того, что они говорят. Шарлатанству легко выиграть борьбу за внимание и доверие людей у настоящей науки.14 комментариев
Пациента с оспой обезьян выписали из Домодедовской больницы
В Домодедовской больнице после лечения был выписан один пациент с оспой обезьян, еще один продолжает находиться под наблюдением врачей в удовлетворительном состоянии.
Один из пациентов с диагнозом «оспа обезьян» выписан из Домодедовской больницы в Подмосковье с полным выздоровлением, сообщает Telegram-канал больницы. В медучреждении остается еще один заболевший, его состояние врачи оценивают как удовлетворительное и стабильное.
В начале февраля в Домодедовскую больницу поступили три пациента с оспой обезьян, на данный момент один из них уже выписан. Медики продолжают наблюдать за состоянием остальных пациентов и отмечают положительную динамику.
Как писала газета ВЗГЛЯД, академик Геннадий Онищенко объяснил, что всплеск случаев связан с недостатком ультрафиолета зимой и частым пребыванием людей в закрытых помещениях. Он добавил, что вирус чаще всего передается при тесном контакте, а заразиться им можно в африканских странах, где он распространен.
Также Онищенко отмечал, что вирус продолжает мутировать, но пока не способен легко распространяться по воздуху между людьми.