  Мужчина погиб при атаке дрона на машину в Курской области
    Приговором Варданяну Баку показательно завершил армянскую эпоху Карабаха
    В Министерстве социальной политки Украины исчезли 500 тыс. долларов Всемирного банка
    Религиовед объяснил, когда намаз считается незаконной миссионерской деятельностью
    Шеф-повар рассказал, как печь блины по дореволюционным рецептам
    Стартовали трехсторонние переговоры по Украине в Женеве
    Британская делегация прибыла к месту проведения переговоров по Украине
    Захарова ответила на польские требования о репарациях
    Минобороны заявило о попадании войск ВСУ у Купянска-Узлового в «ледяную ловушку»
    Роскомнадзор заявил, что не блокировал Windows в России
    Сергей Худиев Сергей Худиев Бороться с лженаукой не менее важно, чем за науку

    В рыночных джунглях выживают наиболее приспособленные – и это, увы, не имеет никакого отношения к их добросовестности или истинности того, что они говорят. Шарлатанству легко выиграть борьбу за внимание и доверие людей у настоящей науки.

    14 комментариев
    Дмитрий Новиков Дмитрий Новиков Зачем Вашингтону женевский «дуршлаг»

    Упорство США в организации переговоров по Украине похвально, однако на фоне третьего раунда, на этот раз в Женеве, дает пищу для размышлений относительно американских стратегических целей в украинском урегулировании.

    2 комментария
    Игорь Караулов Игорь Караулов Русская зима – наша культурная доминанта

    Зимой тяжело, хочется куда-то сбежать, но я плохо понимаю тех, кто отправляется зимовать в Таиланд или на Бали. Это малодушное бегство от русской судьбы, попытка ее обмануть, а она не прощает обмана. Может быть, мы и миру нужны прежде всего как зимние люди.

    8 комментариев
    17 февраля 2026, 18:15 • Новости дня

    Пациента с оспой обезьян выписали из Домодедовской больницы

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Домодедовской больнице после лечения был выписан один пациент с оспой обезьян, еще один продолжает находиться под наблюдением врачей в удовлетворительном состоянии.

    Один из пациентов с диагнозом «оспа обезьян» выписан из Домодедовской больницы в Подмосковье с полным выздоровлением, сообщает Telegram-канал больницы. В медучреждении остается еще один заболевший, его состояние врачи оценивают как удовлетворительное и стабильное.

    В начале февраля в Домодедовскую больницу поступили три пациента с оспой обезьян, на данный момент один из них уже выписан. Медики продолжают наблюдать за состоянием остальных пациентов и отмечают положительную динамику.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, академик Геннадий Онищенко объяснил, что всплеск случаев связан с недостатком ультрафиолета зимой и частым пребыванием людей в закрытых помещениях. Он добавил, что вирус чаще всего передается при тесном контакте, а заразиться им можно в африканских странах, где он распространен.

    Также Онищенко отмечал, что вирус продолжает мутировать, но пока не способен легко распространяться по воздуху между людьми.

    17 февраля 2026, 14:23 • Новости дня
    «Единая Россия» инициировала проверки ФАС по фактам необоснованного завышения тарифов ЖКУ
    «Единая Россия» инициировала проверки ФАС по фактам необоснованного завышения тарифов ЖКУ
    @ Виталий Белоусов/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Федеральная антимонопольная служба проведет проверки по фактам необоснованного завышения тарифов на услуги ЖКХ по обращению партии «Единая Россия».

    «Обоснованное повышение может составлять 1,7% и связано с ростом НДС. Все остальное – предмет детальных разбирательств и возможного наказания виновных», – подчеркнул глава думского комитета по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов, его слова приводит Telegram-канал партии.

    По словам депутата, летом совместная работа «Единой России», ФАС и Генпрокуратуры позволила исключить из тарифов около 110 млрд рублей необоснованных расходов. Это показало системность проблемы и необходимость постоянного контроля, а не разовых мер. Пахомов отметил, что предельная тарифная нагрузка для граждан практически исчерпана, и сейчас приоритет – усиление контроля и повышение прозрачности.

    В Госдуме в первом чтении уже принят пакет законопроектов, расширяющих полномочия ФАС по корректировке тарифов и наказанию нарушителей вплоть до дисквалификации, сообщил Пахомов в своем Telegram-канале. Также рассматривается законопроект об объединении служб жилищного, регионального и муниципального контроля для исключения дублирующих функций и повышения эффективности проверок. Подготовлена инициатива об отмене ежегодных перерасчетов платы за общедомовое имущество: по замыслу депутатов, начисления должны производиться только по реальным показаниям счетчиков.

    «Единая Россия» готовит пакет законопроектов, направленных на стандартизацию деятельности управляющих компаний и прозрачность формирования стоимости их услуг. При этом партия не поддерживает предложение автоматически индексировать тарифы ЖКХ на величину роста НДС, подчеркивая, что решение о повышении платы должны принимать только жители. Партия намерена защищать это право граждан, заверил Пахомов.

    Комментарии (47)
    17 февраля 2026, 02:10 • Новости дня
    Стриженова показала Ефремова без грима после премьеры «Без свидетелей»
    Стриженова показала Ефремова без грима после премьеры «Без свидетелей»
    @ strizhenovaekaterina

    Tекст: Катерина Туманова

    Актриса Екатерина Стриженова поделилась в Telegram-канале впечатлениями от закрытой премьеры спектакля в театре Никиты Михалкова «Мастерская "12"» под названием «Без свидетелей», одна из главных ролей в котором – у Михаила Ефремова, вторая – у Анны Михалковой.

    Невысокий, коренастый, лысый, в белой рубашке, в узком лифте и в объятьях четы Стриженовых – таким предстал после театральной премьеры Михаил Ефремов в театре Никиты Михалкова, на сцене которого состоялся закрытый показ спектакля «Без свидетелей».

    «Какая радость видеть на сцене большого русского артиста Михаила Ефремова! У Анны Михалковой огромная коллекция великолепных ролей в кино, а спектакль «Без свидетелей» – дебют на сцене – я от души поздравляю Аню!» – написала Стриженова.

    Она добавила, что работа продолжается, премьера через месяц, но все билеты проданы!

    В посте актрисы есть отрезок видео, на котором запечатлены овации, очевидцы рассказывали, что аплодисменты длились не менее десяти минут.

    «Он мой друг, я за него рад, что он спустя многие годы не потерял, он не хуже играет, чем раньше. Когда я смотрел спектакль, то не сравнивал его с фильмом «Без свидетелей». Это отдельная история, хорошо сделанная и сыгранная, достаточно зрелищная. Это не какой-то авангардный спектакль», – сказал НСН режиссер Никита Высоцкий.

    Он добавил, что его совершенно не смутил тот факт, что постановка базируется на том же материале, который делал Никита Сергеевич, так как есть люди, которые ставят по несколько раз в жизни «Вишневый сад» и это здорово, «если хорошо получается».

    Напомним, в июне 2020 года Ефремов спровоцировал смертельное ДТП в центре Москвы, находясь за рулем Jeep Grand Cherokee в состоянии алкогольного опьянения. В марте 2024 года Алексеевский районный суд в Белгородской области удовлетворил прошение Ефремова об условно-досрочном освобождении.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в декабре 2025 года актёр  зарегистрировал ИП для работы в СМИ. Ефремов стал  участником труппы театра Никиты Михалкова и исполнит одну из главных ролей в новой постановке. Михаил Ефремов в январе приступил к работе над ролью в спектакле театра «Мастерская 12».

    Комментарии (13)
    17 февраля 2026, 14:40 • Видео
    Новый раунд переговоров с Украиной: главное

    Во вторник стартуют двухдневные переговоры между представителями России, Украины и США в швейцарской Женеве. В их преддверии Владимир Зеленский устроил сеанс неслыханной наглости. Чего теперь ждать?

    Комментарии (0)
    16 февраля 2026, 22:11 • Новости дня
    У средств для потенции обнаружены положительные для мужчин побочные эффекты

    Ученые: Таблетки для эрекции улучшают у мужчин здоровье сердца и сосудов

    У средств для потенции обнаружены положительные для мужчин побочные эффекты
    @ ROPI/ZUMAPRESS.com/ТАСС

    Препараты для лечения эректильной дисфункции могут оказывать положительное влияние не только на интимную сферу, но и на общее состояние здоровья мужчин – снижают риск инсульта и сердечных заболеваний, улучшают состояние при диабете. К таким выводам пришли исследователи, опубликовавшие результаты в журнале World Journal of Men’s Health.

    Речь идет об ингибиторах фосфодиэстеразы ФДЭ-5, к которым относится, в частности, Viagra, пишет New York Post. Эти средства блокируют фермент, вызывающий сужение сосудов, благодаря чему улучшается кровоток по всему организму. Именно этим механизмом ученые объясняют потенциальную пользу для сердечно-сосудистой системы.

    По данным исследований, между приемом таких препаратов и снижением риска сердечных заболеваний и инсульта прослеживается связь. Также положительный эффект отмечен у мужчин с диабетом – заболеванием, которое часто сопровождается нарушениями эрекции. Кроме того, расслабление гладкой мускулатуры может облегчать симптомы при увеличенной предстательной железе и проблемах с мочеиспусканием.

    Несмотря на то что от 30 до 50 млн мужчин в США сталкиваются с эректильной дисфункцией, медикаментозное лечение получает лишь около четверти из них. «К сожалению, слишком многие мужчины упускают простые методы лечения, которые могли бы помочь им вернуть сексуальную жизнь в норму и, как показывают данные, улучшить течение многих других серьезных, ограничивающих жизнь заболеваний», – заявила представитель британской благотворительной организации «Рак простаты» (Prostate Cancer UK) Софи Смит в комментарии для The Telegraph.

    Ранее ученые также высказывали предположение, что препараты от эректильной дисфункции сниженают риск развития болезни Альцгеймера. Специалисты напоминают, что нормальная эрекция зависит от слаженной работы сосудов, нервной системы, гормонов и мышечной ткани, а ее нарушения часто сигнализируют о проблемах с сердцем и обменом веществ.

    Российские ученые из Новосибирского государственного университета (НГУ) установили, что около 2,5 тыс. лет назад женщине из пазырыкской культуры на плато Укок успешно восстановили функции челюсти с помощью уникального хирургического вмешательства.

    Комментарии (7)
    16 февраля 2026, 21:24 • Новости дня
    На «Золотое Кольцо» Кадышевой подали в суд

    На «Золотое Кольцо» Кадышевой подали иск в суд на два млн рублей

    На «Золотое Кольцо» Кадышевой подали в суд
    @ Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    На театр российской певицы Надежды Кадышевой «Золотое кольцо» подан иск в суд на сумму 2,1 млн рублей.

    Причиной обращения в суд стало, как указывается, «неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договорам возмездного оказания услуг», передает «Газета.Ru». Истцом выступил представитель индивидуального предпринимателя М.А. Обушенкова из Элисты, который зарегистрировал иск 3 февраля 2026 года, следует из данных сервиса Rusprofile.

    С театра требуют 2 млн 171 тыс. рублей. Подробные обстоятельства спора сторонами пока не раскрываются. Известно, что 9 февраля иск был оставлен без движения из-за процессуальных нарушений, а на исправление недостатков истцу дали время до 10 марта.

    Кроме того, уже с ноября прошлого года за театром числится задолженность перед Федеральной налоговой службой. Размер долга составляет 2,1 млн рублей.

    В ноябре арбитражный суд зарегистрировал иск к театру Кадышевой на 1,8 млн рублей.

    Комментарии (3)
    17 февраля 2026, 01:10 • Новости дня
    По факту избиения жителя Москвы иностранцами возбуждено дело

    Tекст: Катерина Туманова

    В столичном управлении Следственного комитета России сообщили, что возбуждено уголовное дело по факту хулиганства, в ходе которого местного жителя избила группа молодых людей.

    «В ходе мониторинга средств массовой информации выявлено сообщение о том, что в одном из районов на территории города Москвы, группа молодых людей, грубо нарушая общественный порядок и желая противопоставить себя окружающим, а также продемонстрировать пренебрежительное отношение к ним, напала и избила местного жителя», – сказано в Telegrаm-канале столичного ГСУ СК России.

    Там добавили, что уголовное дело было возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ст. 213 УК РФ (хулиганство).

    При этом подробности происшествия сообщил источник ИА «Регнум», который заявил, что на Бауманской улице группа приезжих молодые людей избила мужчину за замечание. Приезжие нарушали общественный порядок, отчего прохожий сделал им замечание, на что получил нецензурную ругань в ответ.

    Местный житель обозвал их обидным для них словом, обозначающим понаехавших иностранцев из ближнего зарубежья, за что все они набросились на мужчину и стали избивать.

    Один из приезжих снимал всё на видео, в том числе, как упавшего мужчину продолжили избивать ногами.

    Следователи проводят следственные действия для установления участников и обстоятельств произошедшего.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, распылившего газ в метро Москвы хулигана вернули из Черногории в Россию. Назван наиболее распространенный вид преступлений в России. Двух девушек разыскали и оштрафовали за оскорбление белгородцев.

    Комментарии (18)
    17 февраля 2026, 15:48 • Новости дня
    В Ленобласти обрушилось здание военной полиции

    Губернатор Дрозденко: В Ленобласти обрушилось здание военной полиции

    В Ленобласти обрушилось здание военной полиции
    @ Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    В воинской части в Сертолово Ленинградской области произошло обрушение здания военной полиции, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

    По информации из Telegram-канала Дрозденко, на месте происшествия ведутся работы по разбору завалов и спасению пострадавших.

    «Поручил силовому блоку оказать помощь военным в разборе завалов и спасении пострадавших при обрушении здания военной полиции на территории военной части в Сертолово», – заявил глава области. По его словам, на месте работают подразделения МЧС и Леноблпожспас, которые задействованы в поисково-спасательных мероприятиях.

    Дрозденко также отметил, что причины обрушения пока не установлены.

    В январе в Новосибирске обрушилась крыша торгового центра, пострадали два человека.

    Комментарии (14)
    16 февраля 2026, 20:18 • Новости дня
    Названы сроки пребывания российской делегации в Женеве

    Делегация России прилетит в Женеву утром во вторник и вернется Москву в среду

    Tекст: Валерия Городецкая

    Делегация России прилетит в Женеву во вторник рано утром, а вылет в Москву намечен на вечер среды.

    Прилет делегации ожидается между пятью и шестью часами утра, передает ТАСС со ссылкой на источник.

    «Они прилетают в пять-шесть утра, а улетят в среду вечером. Пока так, но все может переиграться», – приводит агентство слова собеседника.

    Напомним, в Женеве 17 февраля запланированы переговоры по Украине без прямого участия ООН и Швейцарии. Российскую делегацию возглавит помощник президента Владимир Мединский. Сообщалось, что российскую делегацию на переговорах в Женеве решили расширить.

    В понедельник в Женеву прибыли первые делегации для переговоров по Украине. США обеспечили безопасный пролет российской делегации через ЕС в Женеву.

    Местом проведения переговоров по Украине в Женеве выбран отель InterContinental.

    Комментарии (3)
    16 февраля 2026, 20:25 • Новости дня
    Мошенники придумали схему обмана людей с помощью снегопада

    МВД предупредило москвичей о новой схеме обмана при уборке снега

    Мошенники придумали схему обмана людей с помощью снегопада
    @ Patrick Pleul/dpa/TASS

    Tекст: Денис Тельманов

    В Москве фиксируют случаи, когда мошенники под видом уборщиков снега выманивают предоплату у граждан, предоставляя поддельные документы.

    О росте случаев мошенничества с объявлениями об уборке и вывозе снега сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, передает РИА «Новости». По ее словам, злоумышленники размещают в социальных сетях и мессенджерах объявления, в которых предлагают услуги по уборке снега. Мошенники предоставляют поддельные договоры и документы, согласовывают дату, время и количество техники, а также ее государственные регистрационные знаки.

    «Они предоставляют поддельные договоры и сопроводительные документы, согласовывают дату и время работ, количество единиц техники и даже ее государственные регистрационные знаки», – рассказала Волк.

    После получения предоплаты мошенники прекращают связь с жертвами, блокируют аккаунты и телефоны, а граждане теряют сотни тысяч рублей.

    Для предотвращения подобных ситуаций Волк рекомендовала проверять контрагентов через официальные информационные ресурсы, такие как ЕГРЮЛ и ЕГРИП.

    Она также советует лично встречаться с исполнителем перед подписанием договора, вносить предоплату только после заключения соглашения и использовать безопасные формы расчета, например, аккредитив или оплату после выполнения работ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, за последние 11 месяцев в России зарегистрировали более 244 тыс. киберпреступлений с использованием мессенджеров.

    Общая сумма ущерба от киберпреступлений достигла почти 300 млрд рублей.

    Злоумышленники начали массовую рассылку поддельных писем в коммерческие организации от имени Общероссийского народного фронта с требованиями перевести деньги на нужды военных.

    Аферисты стали использовать специальные программы под предлогом «ускорения приложений», «разблокировки» и «снятия ограничений».

    Комментарии (2)
    17 февраля 2026, 12:33 • Новости дня
    Переговоры по Украине в Женеве запланированы по пяти направлениям

    Источник: Переговоры в Женеве будут проходить минимум по пяти трекам

    Переговоры по Украине в Женеве запланированы по пяти направлениям
    @ Екатерина Чеснокова/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Трехсторонние переговоры по Украине в Женеве будут вестись как минимум по пяти основным направлениям, сообщил источник.

    В рамках обсуждений планируется затронуть территориальные, военные, политические и экономические вопросы. Кроме того, отдельное внимание уделят различным аспектам обеспечения безопасности, передает ТАСС.

    Источник агентства уточнил: «Это прежде всего территориальные, военные, политические, немаловажно – экономические вопросы, а также самые разные аспекты безопасности».

    The New York Times заявила, что ожидания от переговоров России, США и Украины в Женеве остаются слабыми.

    МИД Швейцарии сообщил о закрытом формате встречи по украинскому вопросу.

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков анонсировал обсуждение территориального вопроса на этих переговорах.

    Глава киевского режима Владимир Зеленский заявлял, что на переговорах Украину больше всего интересуют гарантии безопасности.

    В Женеве 17 и 18 февраля пройдут  трехсторонние переговоры России, США и Украины по урегулированию ситуации, их возглавит помощник президента России Владимир Мединский.

    Местом проведения переговоров по Украине в Женеве выбран отель InterContinental.

    Комментарии (10)
    16 февраля 2026, 22:30 • Новости дня
    Минэкономразвития предложило пересмотреть правила возврата товаров на маркетплейсах

    Tекст: Катерина Туманова

    На российских маркетплейсах может появиться категория товаров, которые не подлежат возврату, сообщили на сайте Минэкономразвития.

    В ходе стратегической сессии эксперты Минэкономразвития выделили необходимость различать отказ от товара после осмотра в пункте выдачи или при получении у курьера и возврат товара после его получения.

    Было предложено составить список товаров, от которых нельзя отказаться при получении в ПВЗ или у курьера, например, продукты питания, лекарства и медицинские изделия. Для таких товаров возврат будет невозможен после их получения, однако можно будет отказаться сразу при приемке, сказано на сайте ведомства.

    Для других категорий, таких как электроника, парфюмерия и косметика, отказаться от товара можно только до момента его окончательного получения, после чего возврат невозможен.

    Также продавцам предлагается предоставить право согласовать возврат товаров надлежащего качества и удерживать с потребителя расходы на обратную доставку.

    «Для всех иных товаров, не попавших в эти категории, нужно уточнить процедуры контроля за возвратами. В том числе, когда товар можно вернуть – целостность упаковки, идентификаторов, пломб. И добавить требование по фото- и видеоконтролю в пункте выдачи или при приемке курьером с обязательным доступом продавца к этим материалам по запросу», – прокомментировал глава Минэкономразвития Максим Решетников, добавив, что это потребует изменений в Закон о защите прав потребителей.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в Госдуме обсудили ужесточение правил возврата товаров на маркетплейсах. Минпромторг поддержал сохранение скидок на маркетплейсах при согласии продавцов. В Госдуме предложили обложить НДС импортные товары на маркетплейсах.

    Комментарии (5)
    17 февраля 2026, 00:45 • Новости дня
    Самолет с российской переговорной делегацией вылетел из Москвы в Женеву
    Самолет с российской переговорной делегацией вылетел из Москвы в Женеву
    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Российский Ил-96 специального летного отряда «Россия» отправился в Женеву, где пройдут трехсторонние переговоры представителей России, Украины и США за закрытыми дверями.

    На основе данных сайта Flightradar24, из московского аэропорта Внуково в понедельник, в 23.35 мск, вылетел Ил-96 специального летного отряда «Россия», передает РИА «Новости». Борт с позывным RSD150, по данным портала, направляется в международный аэропорт Женевы.

    По данным источника ТАСС, российская делегации во главе с помощником президента России Владимиром Мединским пробудет в пути девять часов.

    «Перелет займет чуть больше девяти часов, без дозаправки», – сообщил источник.

    Напомним, делегация из России прибудет в Женеву во вторник утром, а обратный вылет в Москву запланирован на вечер среды. В Женеве 17 и 18 февраля пройдут  трехсторонние переговоры России, США и Украины по урегулированию ситуации, их возглавит помощник президента России Владимир Мединский.

    Местом проведения переговоров по Украине в Женеве выбран отель InterContinental.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, США обеспечили безопасный пролет российской делегации через ЕС в Женеву. Зеленский заявил о прибытии украинской делегации в Женеву. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков анонсировал  обсуждение вопроса территорий на переговорах в Женеве.

    Комментарии (0)
    17 февраля 2026, 04:10 • Новости дня
    Трамп: Украине лучше скорее сесть за стол переговоров
    Трамп: Украине лучше скорее сесть за стол переговоров
    @ Aaron Schwartz/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Американский президент Дональд Трамп ответил на вопросы журналистов пула Белого дома, которые сопровождали его на борту №1 и ряд вопросов затронул грядущие в Женеве переговоры по Украине.

    По словам Трампа, он и его представители выступают за то, что Украине пора бы стать сговорчивее и договориться.

    «Украине лучше поскорее сесть за стол переговоров. Вот и всё, что я вам скажу», – цитирует его РИА «Новости».

    В этот раз глава Белого дома не стал вдаваться в какие-либо подробности будущей трехсторонней встречи в Женеве.

    «Это будут значительные переговоры. Они не будут сложными», – добавил он определений будущей встрече в Европе.

    Напомним, делегация из России прибудет в Женеву во вторник утром, а обратный вылет в Москву запланирован на вечер среды. В Женеве 17 и 18 февраля пройдут  трехсторонние переговоры России, США и Украины по урегулированию ситуации, их возглавит помощник президента России Владимир Мединский.

    Местом проведения переговоров по Украине в Женеве выбран отель InterContinental.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Зеленский заявил о прибытии украинской делегации в Женеву. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков анонсировал  обсуждение вопроса территорий на переговорах в Женеве. Самолет с российской переговорной делегацией незадолго до полуночи вылетел в понедельник из Москвы в Женеву, куда прибудет утром вторника.

    Комментарии (21)
    16 февраля 2026, 21:57 • Новости дня
    В Госдуме поддержали введение НДС для импортных товаров на маркетплейсах
    В Госдуме поддержали введение НДС для импортных товаров на маркетплейсах
    @ Alexander Legky/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Комитет Госдумы по промышленности и торговле поддержал предложение о введении налога на добавленную стоимость (НДС) на импортные товары, которые реализуются через цифровые платформы, вне зависимости от существующих порогов для беспошлинного ввоза.

    Таким образом, если ранее товары стоимостью до 200 евро и весом до 31 кг можно было ввозить в Россию без уплаты пошлин и налогов, теперь для продукции, реализуемой через маркетплейсы, предлагается отменить это исключение, передает «Интерфакс».

    В проекте рекомендаций, подготовленном после парламентских слушаний, отдельное внимание уделяется регулированию цифровых платформ-посредников. Документ предлагает выровнять условия для российских и зарубежных продавцов на маркетплейсах. Глава Минпромторга Антон Алиханов ранее выступил за введение полной ставки НДС в 22% с 1 января 2027 года при покупке иностранных товаров на маркетплейсах.

    В то же время Минфин предлагает поэтапное повышение ставки: 5% в 2027 году, затем постепенное увеличение до 20% к 2030 году. Алиханов подчеркнул, что министерство работает над корректировкой системы трансграничной электронной торговли и уравниванием комиссий для всех продавцов.

    Комитет также призвал правительство устранить различия в налоговом регулировании при прямых продажах товаров от иностранных продавцов российским покупателям. Сейчас такие товары попадают под иной режим, чем товары, ввезенные импортерами для внутренней продажи, что создает неравные условия конкуренции.

    Среди других мер – введение преференций для российских поставщиков по комиссиям маркетплейсов и предоставление платформам инструментов контроля за соблюдением интеллектуальных прав через интеграцию с системами Роспатента.

    Ранее крупные ретейлеры предложили ввести ограничения для маркетплейсов.

    Комментарии (13)
    17 февраля 2026, 00:03 • Новости дня
    Суд в Москве вернул ранее изъятые картины Международному центру Рерихов

    Tекст: Катерина Туманова

    Мосгорсуд удовлетворил жалобу Международного центра Рерихов на совершенное ранее изъятие в пользу государства 272 картины Николая Рериха и его сыновей Святослава и Юрия по иску прокуратуры.

    «Судебное постановление полностью отменено», – приводит слова представителя суда РИА «Новости».

    Ранее Останкинский районный суд Москвы решением от 2 июля 2025 года по иску столичной прокуратуры признал картины бесхозяйным имуществом и передал их в собственность государства.

    Международная общественная организация «Международный центр Рерихов» с решением суда не согласилась и подала жалобу в Мосгорсуд, указав, что центр – собственник картин, которого не привлекли к участию в суде первой инстанции.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Мосгорсуд вернул участок и дом экс-замглавы Минобороны Иванову. Блогеру Лерчек вернули ключи от Rolls-Royce из-за плесени в салоне.


    Комментарии (0)
    17 февраля 2026, 08:53 • Новости дня
    Самолет с российской делегацией прибыл в Женеву

    Tекст: Вера Басилая

    Самолет с российской делегацией во главе с помощником президента России Владимиром Мединским прибыл в Женеву на переговоры по Украине.

    Самолет с российской делагацией во главе с Владимиром Мединским прибыл в Женеву на переговоры по Украине с украинскими и американскими представителями, передает ТАСС.

    Напомним, переговоры между Россией, США и Украиной в Женеве пройдут за закрытыми дверями.

    В Женеве 17 и 18 февраля пройдут  трехсторонние переговоры России, США и Украины по урегулированию ситуации, их возглавит помощник президента России Владимир Мединский.

    Местом проведения переговоров по Украине в Женеве выбран отель InterContinental.

    Комментарии (0)
    ЕР инициировала проверки ФАС по фактам завышения тарифов ЖКУ
    В Ленобласти обрушилось здание военной полиции
    МИД Франции озвучил условия освобождения танкера Grinch
    Лукашенко поддержал создание альянса стран под санкциями
    Иран и США начали обсуждать детали снятия санкций
    На Украине из-за халатности чиновника пропали 500 тыс. долларов Всемирного банка
    Главред военного журнала «Ахмат» Павел Порсев погиб в зоне СВО

  • О газете
