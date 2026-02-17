В рыночных джунглях выживают наиболее приспособленные – и это, увы, не имеет никакого отношения к их добросовестности или истинности того, что они говорят. Шарлатанству легко выиграть борьбу за внимание и доверие людей у настоящей науки.24 комментария
Трамп предложил Китаю начать переговоры по стратегической стабильности
Президент США Дональд Трамп предложил Китаю начать переговоры по стратегической стабильности.
Помощник госсекретаря по контролю над вооружениями Кристофер Йо заявил, что Вашингтон видит в таких переговорах способ предотвратить гонку вооружений, передает РИА «Новости».
«Президент предлагает возможность предотвратить гонку вооружений путем участия в переговорах по стратегической стабильности – многосторонних или иных – по мере приближения обзорной конференции ДНЯО в апреле», – сказал Йо во время выступления на площадке Института Хадсона.
Он выразил надежду, что Китай примет предложение США. По словам Йо, тема стратегической стабильности станет одной из ключевых на предстоящей международной конференции по вопросам нераспространения.
Ранее глава КНР Си Цзиньпин призвал совместно защищать стратегическую стабильность России и Китая.
Китай обвинил США в подрыве глобальной ядерной стабильности.
США захотели заменить ДСНВ соглашением с участием Китая.