Супруга Пашиняна опубликовала совместное фото с Зеленским

Политолог: Пашинян хватается за соломинки

Политолог Кузнецов призвал не упрекать Пашиняна в преддверии военного вторжения со стороны Азербайджана

Tекст: Антон Антонов

Кузнецов связывает рассуждения людей о том, «что не так делает Пашинян», с «непониманием реальной повестки дня сегодняшней Армении». По его мнению, страна столкнулась с «практически неизбежной угрозой военного вторжения со стороны Азербайджана и масштабной этнической чистки в Арцахе».

По словам политолога, Азербайджан получил «уникальный шанс решить раз и навсегда проблему Карабаха», создать контролируемый коридор в Нахичевань и «перерубить армяно-иранскую границу». Причем Азербайджан может «продать это США прежде всего как победу в борьбе с обходом санкций», указал эксперт в своем Telegram-канале.

«Кризис, созданный блокадой Арцаха достиг высшей точки. Дальше «прогревать» ситуацию с помощью морения десятков тысяч людей голодом контрпродуктивно для Азербайджана. Идея, что армяне «сами все поймут и уедут» провалилась. Вернуть им дорогу в Армению «просто так», урегулировав дело в европейском духе с «национальной автономией» не представляется возможным», – заявил Кузнецов.

Он считает, что «Пашинян пытается делать, что может», и «ищет союзников везде», пусть даже «где-то не очень удачно, где-то запоздало, где-то неадекватно с точки зрения логики». Кузнецов полагает, что премьер Армении «хватается за соломинки».

«Не стоит его упрекать в этом. Вариантов спасения Арцаха исчезающе мало. Вариантов сохранения суверенной территории Армении – больше, но и сценарий «Армения в своих нынешних границах» не выглядит безальтернативным», – заявил политолог.

Он считает «бессмысленным» рассуждать на тему того, «кто тут прав, кто виноват и что сделано не так в Армении в последние 30 лет, а также как надо правильно дружить с Россией», поскольку приближается «практически неизбежная кровавая трагедия в Закавказье».

Напомним, Пашинян пожаловался на зависимость Армении от России в сфере безопасности и заявил, что Россия отдаляется от Южного Кавказа. Дипломатический источник сообщил, что в Москве недовольны заявлениями премьера Армении, и назвал их тон неприемлемым. На этом фоне жена главы правительства Армении Анна Акопян поехала в Киев на саммит первых леди.

С 3 сентября командующим российским миротворческим контингентом в Нагорном Карабахе назначен генерал-майор Кирилл Кулаков.