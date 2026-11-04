Лидера оппозиционной партии «Сильная Армения» Карапетяна увезли после обысков

Лидера армянской оппозиционной партии Карапетяна увезли после обысков в доме

Tекст: Вера Басилая

Нарек Карапетян сообщил, что лидера политической силы увезли через задние ворота. По его словам, пока неизвестно, куда именно доставят задержанного, передает РИА «Новости».

Представительница «Сильной Армении» Агавни Сукиасян добавила, что следователи провели обыски в квартирах Самвела Карапетяна и руководителя парламентской фракции. В Следственном комитете уточнили, что следственные действия проходят по 65 адресам в рамках расследования дела об экономических преступлениях.

Вице-спикер армянского парламента Арам Вардеванян назвал происходящее следствием политического заказа.

«Такие действия были ожидаемы… Это очередной политический заказ. Не ищите здесь юриспруденции», – заявил Вардеванян.

В заявлении партии «Сильная Армения» сообщается, что обыски вызваны паникой премьер-министра Никола Пашиняна из-за неудач в принятии новой конституции. Ранее глава правительства не исключил проведения досрочных выборов, если оппозиция не одобрит проект основного закона для вынесения на референдум.

Как писала газета ВЗГЛЯД, летом лидер партии «Сильная Армения» Самвел Карапетян заявил о начале процесса объединения оппозиционных сил страны.

В Армении против Самвела Карапетяна возбудили уголовное дело о публичном призыве к захвату власти.