Банк Англии повысил ключевую ставку впервые за три года

Банк Англии впервые за три года повысил ключевую ставку до 4%

Tекст: Тимур Шайдуллин

Решение было принято на заседании комитета по денежно-кредитной политике, которое завершилось 4 ноября. Большинство членов комитета (восемь против одного) проголосовали за повышение ставки до 4%, один член выступил за повышение до 4,25%, передает ТАСС.

Ставка была повышена впервые с августа 2023 года, что совпало с ожиданиями большинства экспертов лондонского Сити. Решение принято на фоне ускорения инфляции в Великобритании, которая в сентябре достигла 3,5% – самого высокого показателя за последние 11 месяцев.

Ускорение темпов инфляции вызвано ростом цен на энергоносители вследствие войны США и Израиля против Ирана. При этом регулятор ставит цель удерживать инфляцию на уровне 2%.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе Национальный банк Украины также принял решение увеличить учетную ставку до 16,5% годовых.

Ранее уполномоченный президент Венесуэлы Дельси Родригес на заседании совета министров потребовала от Банка Англии вернуть золотой запас страны,

До этого банк Англии запустил масштабные общественные консультации по дизайну новой серии национальной валюты.