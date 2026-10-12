Лидер партии Reform UK Фарадж предложил на пять лет прекратить прием беженцев

В Британии предложили на пять лет приостановить выдачу статуса беженца

Tекст: Мария Иванова

«Мы приостановим систему предоставления убежища на срок до пяти лет. Почему мы сделаем это? Потому что в нашей стране ужаснейший бардак. Мы не знаем, кто находится здесь. И честно сказать, мы не можем позволить себе этот риск», – заявил Фарадж, передает ТАСС со ссылкой на Sky News.

Политик пригрозил визовыми ограничениями и пошлинами странам, которые отказываются забирать своих осужденных в Британии граждан. В качестве примера он привел Пакистан, допустив заморозку активов чиновников этой страны и запрет на их въезд в королевство. Ранее партия предлагала принять аналогичные меры против Афганистана, Сирии, Сомали, Судана и Эритреи.

Программа Reform UK также предусматривает депортацию 90 тыс. ожидающих решения об убежище мигрантов и отказ от специальных схем для выходцев с Украины и из Афганистана. По данным опросов, эта политическая сила занимает второе место по популярности в стране с поддержкой 22% избирателей, уступая лишь правящей Лейбористской партии.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце СМИ сообщили о планах Британии и Франции расторгнуть сделку по обмену мигрантами.

Рекордное число нелегалов за сутки пересекло Ла-Манш на пути в королевство. Из-за прибытия лодки с нелегалами в стране вспыхнули протесты.