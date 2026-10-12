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    Американист оценил вероятность блокировки дизельной сделки в Конгрессе США
    Российские войска освободили запорожское Никольское и Лидино в ДНР
    Песков: Путин готов остановить удары по Украине в день выборов
    США предупредили Украину о готовности прекратить передачу разведданных
    ЕС утвердил 22-й пакет антироссийских санкций
    В России зафиксировали массовые сбои в работе сервисов «Яндекса»
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    Олег Ясинский Олег Ясинский Открытие Америки привело к самому страшному геноциду

    12 октября 1492 года экспедиция Христофора Колумба достигла острова Сан-Сальвадор в Багамском архипелаге – это событие считается официальной датой открытия Америки. Никогда в истории человечества географические открытия не обходились ему так дорого – если измерять цену человеческими жизнями.

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    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Как Суворов не дал туркам сжечь Херсон и Черноморский флот

    12 октября 1787 года турки высадили десант на Кинбурнской косе. Овладение этим клочком суши было лишь первым этапом. Враг хотел запустить цепочку событий, которая вышвырнет русских из Новороссии и подожжет кавказские владения империи. Но на пути неприятеля встал генерал-аншеф Суворов.

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    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Как Зеленский превратил Европу в село Степанчиково

    Так и хочется задать всем попавшим под чары Зеленского вопрос, поставленный Достоевским: «уверены ли вы, что те, которые уже совершенно смирились и считают себе за честь и за счастье быть вашими шутами, приживальщиками и прихлебателями, – уверены ли вы, что они уже совершенно отказались от всякого самолюбия?»

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    12 октября 2026, 14:35 • Новости дня

    Лидер партии Reform UK Фарадж предложил на пять лет прекратить прием беженцев

    В Британии предложили на пять лет приостановить выдачу статуса беженца

    Tекст: Мария Иванова

    Лидер британской правопопулистской партии Reform UK Найджел Фарадж предложил на пять лет приостановить предоставление статуса беженцев прибывающим в королевство мигрантам.

    «Мы приостановим систему предоставления убежища на срок до пяти лет. Почему мы сделаем это? Потому что в нашей стране ужаснейший бардак. Мы не знаем, кто находится здесь. И честно сказать, мы не можем позволить себе этот риск», – заявил Фарадж, передает ТАСС со ссылкой на Sky News.

    Политик пригрозил визовыми ограничениями и пошлинами странам, которые отказываются забирать своих осужденных в Британии граждан. В качестве примера он привел Пакистан, допустив заморозку активов чиновников этой страны и запрет на их въезд в королевство. Ранее партия предлагала принять аналогичные меры против Афганистана, Сирии, Сомали, Судана и Эритреи.

    Программа Reform UK также предусматривает депортацию 90 тыс. ожидающих решения об убежище мигрантов и отказ от специальных схем для выходцев с Украины и из Афганистана. По данным опросов, эта политическая сила занимает второе место по популярности в стране с поддержкой 22% избирателей, уступая лишь правящей Лейбористской партии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце СМИ сообщили о планах Британии и Франции расторгнуть сделку по обмену мигрантами.

    Рекордное число нелегалов за сутки пересекло Ла-Манш на пути в королевство. Из-за прибытия лодки с нелегалами в стране вспыхнули протесты.

    10 октября 2026, 21:24 • Новости дня
    Премьер Британии заявил о тяжелых сутках для Украины

    Премьер Великобритании Бернем заявил Зеленскому о тяжелом дне для Украины

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Великобритании Энди Бернем в ходе переговоров с Владимиром Зеленским признал, что последние 24 часа стали для украинской стороны тяжелыми.

    В ходе диалога британский премьер указал на трудности, с которыми столкнулся Киев за последние сутки, и вновь выразил украинской стороне полную солидарность, передает РИА «Новости».

    Энди Бернем также пообещал продолжать оказывать давление на Россию. Политики договорились организовать личную встречу в ближайшие дни.

    Накануне президент США Дональд Трамп в беседе с журналистами отметил, что Украине необходимо найти нового руководителя. Кроме того, американский лидер по итогам телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным сообщил о достигнутой договоренности по поставкам в Штаты российского дизельного топлива.

    Американский лидер призвал сменить Владимира Зеленского.

    В субботу глава РФПИ Кирилл Дмитриев назвал историческими слова Дональда Трампа о смене власти на Украине.

    Украинская делегация отправилась в Киев после прекращения переговоров в США из-за сделки Трампа с Россией по дизельному топливу.

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    11 октября 2026, 11:10 • Новости дня
    В британском зоопарке тигр убил человека

    Tекст: Игорь Иножарский

    В британском Йоркшире посетитель зоопарка получил несовместимые с жизнью травмы после того, как незаконно проник в вольер с тигром.

    Мужчина перелез через ограждение в вольер к тигру в Йоркширском парке дикой природы и подвергся нападению хищника, пишет Independent.

    Экстренные службы прибыли на место происшествия в субботу днем. «Экстренные службы прибыли, и, к сожалению, несмотря на все усилия медицинского персонала, мужчина был признан мертвым на месте происшествия», – сообщили в полиции Южного Йоркшира.

    Правоохранители добавили, что животное не пострадало и осталось в своем вольере, угрозы для других посетителей нет. Личность погибшего пока не раскрывается, но полиция уже уведомила его семью.

    Пользователей социальных сетей призвали не распространять кадры нападения, которые появились в интернете. Сам зоопарк эвакуировали и закрыли до конца выходных для выяснения обстоятельств инцидента.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце зоопарк в Ставрополе приютил спасенного в зоне спецоперации на Украине тигренка. В феврале охотник погиб в результате нападения амурского тигра в Приморье. В прошлом году тигр в мариупольском зоопарке убил сотрудника во время кормления.

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    12 октября 2026, 10:47 • Видео / Жизнь после боя
    Как пережить 57 операций и встретить свою любовь

    Как пережить 57 операций и встретить свою любовь. Рассказ ветерана СВО

    Ветеран СВО Сергей Фролов после потери ноги не только выжил, но и женился, воспитывает маленькую дочь, построил дом и путешествует по России на мотоцикле.

    На какой мине обиднее всего подорваться саперу? Как спорт помогает наслаждаться жизнью после травмы?
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    10 октября 2026, 03:33 • Новости дня
    Telegraph заявила о нехватке командиров для танков Challenger 2 в Британии
    Telegraph заявила о нехватке командиров для танков Challenger 2 в Британии
    @ Jussi Nukari/IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Британской армии не хватает командиров для танков Challenger 2, пишет Telegraph.

    Британская армия столкнулась с нехваткой командиров для части основных боевых танков Challenger 2 после того, как были отменены решающие учения ради сокращения расходов, пишет Telegraph со ссылкой на армейский источник.

    Военнослужащие и офицеры 3-й дивизии, главного бронетанкового соединения Британии, должны были в 2026 году получить квалификацию командиров танков на учениях Cyclone, однако маневры отменили в конце лета, и программа подготовки сорвалась. По данным издания, из примерно 150 исправных Challenger 2 до 50 машин не имеют полностью подготовленных командиров.

    «Это означает, что можно задействовать только около 100 танков, треть выведена из эксплуатации», – заявил собеседник газеты, добавив, что моральный дух в дивизии «на нуле».

    Источник подчеркнул, что при нехватке подготовленных командиров подразделения не могут полноценно функционировать и это снижает боевые возможности армии, а также выразил опасения, что в случае крупного конфликта в Европе командиров танков окажется недостаточно.

    Представитель армии отверг эти утверждения и заявил, что обеспеченность экипажами на боевых машинах не пострадала.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце британская армия остановила крупные учения из-за нехватки средств.

    В феврале США и Британия провели танковые учения у границы России.

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    11 октября 2026, 16:05 • Новости дня
    Британский зоопарк отказался усыплять убившего посетителя тигра

    Зоопарк в Британии отказался усыплять растерзавшего мужчину тигра

    Tекст: Ольга Иванова

    Руководство зоопарка в британском графстве Йоркшир приняло решение сохранить жизнь тигру по кличке Алтай, который растерзал спрыгнувшего к нему в вольер мужчину.

    «Мы можем всех заверить в том, что он цел и невредим и не будет подвергнут эвтаназии в связи с этим инцидентом», – говорится в публикации парка, которую передает РИА «Новости».

    В заявлении отмечается, что в воскресенье парк закрыт, а затронутым инцидентом сотрудникам оказывается помощь. Представители зоопарка также выразили соболезнования семье и близким погибшего.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье в британском зоопарке тигр убил человека.

    В феврале жертвой амурского тигра в Приморье оказался молодой моряк.

    В прошлом году тигр в Мариуполе убил сотрудника зоопарка во время кормления.

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    9 октября 2026, 17:50 • Новости дня
    Правительство сократило квоту на временное проживание иностранцев

    Tекст: Денис Тельманов

    Кабинет министров установил размер квоты на выдачу разрешений на временное проживание в России иностранным гражданам и лицам без гражданства в 2027 году на уровне 3010.

    Согласно правительственному документу, квота на выдачу иностранцам и лицам без гражданства разрешений на временное проживание в России с распределением по регионам в 2027 году снизится. Показатель уменьшился с 3802 до 3010 разрешений по сравнению с 2026 годом, передает ТАСС.

    Кроме того, кабмин принял решение сократить размер резерва квоты. Он снижен с 1140 до 900 разрешений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце президент Владимир Путин отметил заинтересованность стран в подготовке мигрантов к жизни в России.

    Весной Афганистан заявил о планах направить в Россию трудовых мигрантов.

    В марте МВД сообщило о выдворении мигрантов из ДНР за пределы страны.

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    10 октября 2026, 19:21 • Новости дня
    В Лондоне прошел многотысячный марш против поставок оружия Израилю

    Tекст: Вера Басилая

    В центре Лондона состоялась акция протеста с участием десятков тысяч человек, которые потребовали от правительства Великобритании прекратить продажу оружия Израилю.

    Марш начался на набережной Виктории напротив Вестминстерского дворца и завершился на улице Уайтхолл. Демонстранты дважды пересекли Темзу, из-за чего в центре города было перекрыто автомобильное движение, передает ТАСС.

    Участники акции принесли флаги Палестины и транспаранты с призывами к свободе Палестины и обвинениями Израиля. Отдельной колонной прошли потомки жертв Холокоста, осудившие военную операцию в Газе.

    Также на марше были замечены баннеры с призывом исключить Корпус стражей исламской революции из списка запрещенных организаций и выражением солидарности с французскими старшеклассниками. Мероприятие организовала «Палестинская коалиция».

    Параллельно у здания Скотленд-Ярда несколько десятков сторонников Израиля провели демонстрацию под лозунгом «Остановите ненависть».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу британские евреи выступили против политики Израиля.

     В сентябре прошлого года израильская оборонная фирма закрыла объект в Британии из-за протестов.

    До этого знаменитости Британии потребовали прекратить поставки оружия Израилю.

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    9 октября 2026, 16:04 • Новости дня
    Экс-начальника отдела миграции Ялты и его заместителя осудили за взятки

    Экс-руководители отдела миграции Ялты получили до 18,5 года колонии за взятки

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Суд приговорил бывшего начальника отдела по вопросам миграции УМВД России по Ялте и его заместителя к лишению свободы на сроки от 17 до 18,5 года за незаконную легализацию иностранных граждан, сообщили в СК.

    Бывшего руководителя отдела по вопросам миграции УМВД России по Ялте и его заместителя признали виновными в организации незаконной миграции, создании преступного сообщества и получении взяток, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета России.

    По решению суда бывший начальник отдела проведет 18 лет и шесть месяцев в колонии строгого режима. Его заместитель приговорен к 17 годам лишения свободы.

    Следствие установило, что осенью 2016 года руководитель отдела создал преступную группу. Сообщники получали незаконные вознаграждения за ускоренную регистрацию иностранцев в Крыму и их последующую легализацию путем выдачи российского гражданства.

    К этой деятельности были привлечены другие сотрудники правоохранительных органов и гражданские лица, которые предоставляли жилье для фиктивной регистрации и выступали посредниками. За время работы схемы участники преступного сообщества получили взятки на сумму более 1,4 млн рублей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник МИД рассказал о результатах борьбы с незаконной миграцией в России.

    До этого сотрудники МВД во время рейда на одной из станций московского метрополитена впервые применили новейшие технологии поиска нарушителей, выявив около 140 нелегальных мигрантов.

    Весной глава МВД Владимир Колокольцев сообщил о росте выявляемости схем незаконной миграции на треть.

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    9 октября 2026, 19:17 • Новости дня
    Проникших на базу ВВС в Британии граждан Латвии освободили под залог

    Tекст: Денис Тельманов

    Британская полиция освободила под залог двух граждан Латвии, которые ранее незаконно проникли на базу королевских военно-воздушных сил Молсуорт.

    Двое латвийских граждан, задержанных за проникновение на базу королевских ВВС в английском графстве Кембриджшир, отпущены на свободу, передает ТАСС со ссылкой на заявление Скотленд-Ярда.

    «Оба мужчины – граждане Латвии, проживающие в Великобритании, – были доставлены в полицейский участок графства Кембриджшир, но впоследствии освобождены под залог с соблюдением строгих условий на время продолжения расследования», – сообщили в столичной полиции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг правоохранительные органы задержали граждан Латвии за проникновение на британскую военную базу.

    На прошлой неделе Иран отверг причастность к инциденту на этом объекте.

    В прошлом месяце британские власти связали задержанных у базы ВВС с Тегераном.

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    11 октября 2026, 14:43 • Новости дня
    Британские ученые предрекли человечеству вымирание к 2100 году из-за ИИ

    Lancet: Человечество может вымереть к 2100 году из-за ИИ и ядерной войны

    Tекст: Ольга Иванова

    Эксперты британского журнала Lancet назвали искусственный интеллект и ядерный конфликт в числе главных угроз, которые могут привести к вымиранию человечества в ближайшие 75 лет.

    Эксперты считают, что злонамеренное использование искусственного интеллекта, в частности создание биологического оружия, а также ядерный конфликт с последующим голодом могут привести к гибели человечества к 2100 году, передает РИА «Новости» со ссылкой на Lancet.

    В случае ядерного конфликта в атмосферу попадет количество частиц, способное заблокировать солнечный свет и спровоцировать голод, хотя вероятность такого сценария невелика, говорится в материале комиссии Lancet по глобальным угрозам здоровью в XXI веке.

    Помимо ИИ и ядерной войны, в список из 17 основных угроз включены изменение климата, пандемии, военные конфликты, устойчивость бактерий к антибиотикам, а также ожирение и психические расстройства, которые являются главными угрозами в странах с высоким уровнем дохода.

    Авторы исследования призывают мировых лидеров к раннему устранению этих рисков, в том числе путем инвестиций в инновации и здравоохранение. В список вошли угрозы, которые могут отнять у человечества наибольшее количество лет здоровой жизни.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу в ООН призвали быть готовыми к сценарию фильма «Терминатор» с участием ИИ.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова объяснила массовые страхи перед искусственным интеллектом.

    Глава Курчатовского института Михаил Ковальчук назвал две главные угрозы человечеству.

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    11 октября 2026, 13:21 • Новости дня
    Дмитриев призвал ЕС и Британию перестать разжигать конфликт на Украине

    Дмитриев: ЕС должен перестать разжигать войну

    Tекст: Дарья Григоренко

    Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев призвал правительства Британии и Евросоюза прислушаться к своим гражданам и перестать разжигать конфликт.

    Дмитриев обратился к западным политикам с призывом прекратить спонсирование боевых действий, передает ТАСС.

    «Правительства Великобритании и ЕС, милитаристы (переполненные мигрантами, недополучающие дизель, нефть и газ) должны перестать разжигать войну. Весь мир, британский народ и европейцы хотят мира. И они хотят, чтобы руководство Украины тоже хотело мира», – написал Дмитриев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье Дмитриев предрек приближение выборов на Украине.

    В субботу глава РФПИ назвал историческими слова Дональда Трампа о смене власти в республике.

    В пятницу он оценил пользу от энергетического сотрудничества России и США.

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    11 октября 2026, 18:33 • Новости дня
    Лидер британских зеленых анонсировал реформу партии из-за скандала о сионизме

    The Guardian: Лидер «Партии зеленых» Британии объявил о реформе структуры

    Tекст: Ольга Иванова

    Лидер британской «Партии зеленых» Зак Полански заявил о необходимости реформировать партийную структуру и усилить контроль руководства за политическим курсом после спорного голосования, приравнявшего сионизм к расизму.

    Британская «Партия зеленых» намерена изменить свою систему внутренней демократии и предоставить руководству больше полномочий в определении стратегического направления, пишет The Guardian.

    «Было трудно понять, как подойти к этой несовершенной резолюции, поскольку ее суть перекликается с моим пониманием сионизма как идеологии, лежащей в основе перемещения и геноцида палестинцев», – заявил Полански.

    Он отметил, что политические партии не должны указывать людям, во что им верить, а узкое внимание к определениям не является стратегически верным. Лидер партии подчеркнул, что британское правительство или политическая сила не вправе определять будущее израильтян и палестинцев, так как это вызывает раскол и подвергает партию риску захвата радикальными активистами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник глава еврейского крыла британских зеленых допустила выход из партии.

    Израиль запретил въезд лидеру «Партии зеленых» Полански.

    На прошлой неделе «Партия зеленых» Великобритании приравняла сионизм к расизму.

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    11 октября 2026, 14:19 • Новости дня
    ООН: У берегов Джибути при крушении судна погибли 109 мигрантов

    Tекст: Ольга Иванова

    В Красном море у берегов Джибути перевернулось и затонуло судно с мигрантами из Эфиопии, погибли 109 человек, сообщили в ООН.

    Судно, на борту которого находились 305 граждан Эфиопии, направлялось из Джибути в Йемен. Оно затонуло к северу от города Обок в ночь на 9 октября, передает ТАСС со ссылкой на Международную организацию по миграции (МОМ), входящую в структуру ООН.

    «На борту судна находились 305 человек, погибли 109, из которых 15 – дети. 116 числятся пропавшими без вести. Выжили около 80», – говорится в сообщении МОМ.

    В настоящее время продолжается поисково-спасательная операция. Маршрут через Баб-эль-Мандебский пролив из района Африканского Рога в Йемен и Саудовскую Аравию является одним из основных для нелегальных мигрантов из Восточной Африки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, при крушении судна на озере в Конго погибли 39 человек.

    Число погибших при крушении судна у Кипра достигло 15 человек. К поискам пропавших подключили глубоководное судно.

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    12 октября 2026, 10:14 • Новости дня
    Британии предрекли ухудшение отношений с ОАЭ из-за «Манчестер Сити»

    FT: Санкции против «Манчестер Сити» могут испортить отношения Британии и ОАЭ

    Tекст: Мария Иванова

    Возможные санкции в отношении английского футбольного клуба «Манчестер Сити» могут негативно сказаться на отношениях между Великобританией и Объединенными Арабскими Эмиратами.

    Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники.

    Ранее Английская премьер-лига (АПЛ) признала клуб виновным в серьезных нарушениях финансовых правил. «Манчестер Сити» принадлежит холдингу City Football Group, который возглавляет вице-президент ОАЭ шейх Мансур бен Заид Аль Нахайян, передает ТАСС.

    «Эмиратцы недовольны британской системой, и "Манчестер Сити" – последний признак этого», – заявил неназванный бывший британский чиновник.

    Газета отмечает, что отношения между двумя странами нестабильны, в том числе из-за частой смены премьер-министров в Британии. Другой источник утверждает, что инвестиции ОАЭ в британскую экономику продолжаются, пока правительство не выступит против ближневосточной страны.

    Независимая комиссия установила, что с 2009 по 2018 год клуб заключал фиктивные контракты для завышения доходов и занижения расходов, предоставлял искаженную отчетность и скрывал истинное состояние финансов. Клуб нарушал лимиты расходов АПЛ и УЕФА, а также обязанности по сотрудничеству с лигой в ходе расследования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник премьер Британии пообещал раскрыть контакты с владельцами «Манчестер Сити».

    В прошлом месяце британский министр допустила исключение клуба из АПЛ.

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    12 октября 2026, 10:30 • Новости дня
    Археологи нашли в Уэльсе легендарный лагерь римского императора

    В Уэльсе обнаружили руины легендарного лагеря римского императора

    Tекст: Игорь Иножарский

    Британские археологи под руководством Марка Меррони обнаружили на юго-западе Уэльса остатки римского форта, подтверждающие средневековую легенду о военном лагере императора Магна Максима.

    Римский военный лагерь найден в Пембрукшире примерно в трех километрах от вершины холма Френни-Фар. На месте раскопок обнаружены монеты IV века и римская черепица, пишет The Guardian.

    По словам исследователей, находка подтверждает валлийскую легенду из средневекового собрания повестей «Мабиногион». В ней рассказывается, что правивший Британией в IV веке римский император Магн Максим разбил военный лагерь в этом районе во время кампании против пиктов и скоттов.

    «Если Магн Максим был там, значит, там должна была находиться армия», – заявил руководитель раскопок из Оксфордского университета Марк Меррони.

    Он отметил, что наличие сильно укрепленного римского форта в столь отдаленном районе может помочь разгадать тайну легенды, просуществовавшей почти 1700 лет. До сих пор ученые не находили в Уэльсе доказательств существования лагеря.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлый четверг археологи нашли в Екатеринбурге 200-летнюю доску для игры в «Мельницу». В начале месяца в Болгарии нашли резиденцию командира римского легиона. В прошлом году ученые раскрыли тайну строительства пирамид на плато Гиза.

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    12 октября 2026, 11:27 • Новости дня
    МВД предложило освободить часть иностранцев от экзамена по русскому языку

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Необходимо освободить от сдачи экзаменов по русскому языку и истории иностранных граждан, трудоустраивающихся к резидентам Дальнего Востока и Арктики, говорится в проекте закона, который разрабатывает МВД.

    Согласно документу, мигранты, которые получили разрешение на работу у резидентов территорий опережающего развития, освобождаются от подтверждения владения русским языком, знания истории России и основ российского законодательства, передает РИА «Новости».

    В пояснительной записке отмечается, что мера вводится для создания благоприятных условий для привлечения инвестиций и ускорения социально-экономического развития макрорегионов.

    В настоящее время от сдачи экзаменов освобождены иностранные журналисты, а также мигранты, работающие в России в рамках утвержденной квоты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году работающих по квоте мигрантов освободили от экзамена по русскому языку. Минобрнауки сообщило, что экзамен у мигрантов будет принимать искусственный интеллект. В прошлом году в Госдуме также предложили освободить часть мигрантов от экзамена по русскому языку.

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    Генеративный искусственный интеллект может принести российской экономике от 6 до 21 трлн рублей накопленного эффекта к 2030 году, следует из исследования «Сбера». Однако для реализации этого потенциала бизнесу недостаточно купить доступ к нейросетям: придется перестроить рабочие процессы, обучить сотрудников и обеспечить безопасность данных. Пока банки и технологические компании уже зарабатывают на GenAI, многие предприятия лишь пробуют его возможности и оценивают риски. В чем они заключаются? Подробности

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    Как искусственный интеллект изменит боевые возможности танков

    В последнее время и в России, и на Западе все чаще звучат заявления о разработке бронетехники нового поколения – и главной ее особенностью станет использование искусственного интеллекта (ИИ). Как именно ИИ способен увеличить боевую эффективность бронемашин, в какой степени способен стать заменой некоторых членов экипажа и какие конкретно образцы получат «электронные мозги» прежде всего? Подробности

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    Финское «государство всеобщего благосостояния» идет ко дну

    «Финляндия оказалась в ловушке». Такими словами эксперты описывают причины, по которым чиновники этого государства предлагают резко повысить пенсионный возраст и вообще лишить своих сограждан целого ряда социальных преимуществ и льгот. О какой ловушке идет речь и при чем тут разрыв Финляндии с Россией? Подробности

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    Гражданская авиация показала уязвимость перед пилотами-террористами

    Рейс Flydubai из Дубая в Тель-Авив завершился экстренной посадкой в Саудовской Аравии после конфликта в кабине пилотов. По сообщениям СМИ, задумавший теракт летчик напал на другого с ножом, чтобы нейтрализовать своего коллегу и устроить повторение 11 сентября в Нью-Йорке. Предотвратить катастрофу и посадить лайнер помогли другие пилоты, находившиеся на борту самолета. Какие пробелы в авиационной безопасности позволяют случаться подобным инцидентам? Подробности

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Сколько граммов в чайной ложке: таблица для соли, сахара, муки, масла и других продуктов

      Чайная ложка помогает быстро отмерить небольшое количество ингредиентов, если кухонных весов нет под рукой. Стандартная чайная ложка вмещает около 5 мл жидкости, но вес соли, сахара, муки, масла, меда и других продуктов в ней будет разным из-за различной плотности. Разбираемся, сколько граммов помещается в одной чайной ложке с горкой и без нее, и приводим удобную таблицу для самых популярных ингредиентов.

    • Сколько граммов в столовой ложке: таблица для муки, сахара, соли, масла и других продуктов

      Столовая ложка помогает быстро отмерить продукты без кухонных весов, но одинаковый объем не означает одинаковый вес. В стандартной столовой ложке помещается около 15 мл жидкости, а количество граммов зависит от плотности продукта и от того, набрана ложка с горкой или без нее. Разбираемся, сколько граммов муки, сахара, соли, меда, масла, круп и других ингредиентов содержится в одной столовой ложке, и приводим удобные таблицы для готовки.

    • «Прийти» или «придти»: как правильно пишется слово, правило и как легко запомнить

      Правильно писать только «прийти»: вариант «придти» современной литературной норме не соответствует. Путаница возникает из-за слова «идти» и форм «приду», «придешь», «придет», в которых буква «д» действительно появляется. Разбираемся, почему в неопределенной форме нужно писать «прийти», как быстро проверить себя и запомнить правильный вариант без сложных правил.

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    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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