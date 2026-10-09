Окончательно потеряв черту, где заканчивается защита окружающей среды от пагубного вмешательства человека и начинается пагубное использование окружающей среды против политических оппонентов, мировые экоактивисты в каждой птице начинают видеть русский беспилотник, в каждом волке – российского спецназовца.2 комментария
Глава Курчатовского института Ковальчук назвал две главные угрозы человечеству
Ковальчук назвал киберугрозы и биооружие главными рисками для человечества
Новыми глобальными рисками для человечества наряду с ядерным оружием стали киберугрозы и биологическая безопасность, заявил президент Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук.
«Сегодняшняя ситуация более сложная, потому что на фоне ядерного сдерживания возникли две новые глобальные угрозы: кибер и био. При этом радикально изменилась социальная, гуманитарная парадигма», – заявил Ковальчук в интервью журналу «Политика».
По его словам, продвижение ЛГБТ (движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено) на государственном уровне в западных странах было нацелено на контроль рождаемости и фактическое сокращение населения, передает РИА «Новости».
«С развитием технологий исчезает большое количество профессий, и никакой искусственный интеллект не создаст адекватное количество новых рабочих мест. Значит, люди в прежнем количестве становятся не нужны глобально для дальнейшего развития, и Запад целенаправленно запустил у себя систему сокращения населения», – пояснил он.
Ковальчук отметил, что западным элитам всегда требовались «служебные люди» с ограниченным сознанием и контролируемым размножением для выполнения определенных функций. По его словам, над созданием таких людей задумывались давно и достигли в этом успехов.
Ученый добавил, что достижения генетики, помимо развития персонализированной медицины, создали новые возможности для разработки биологического оружия и создания нового типа «служебных людей».
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце президент России Владимир Путин поздравил Михаила Ковальчука с 80-летием.
В августе глава Курчатовского института назвал две главные ошибки создателей первых ЭВМ.
Ковальчук заявил о переходе человечества к природоподобным технологиям.