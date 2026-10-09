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    Виталий Трофимов-Трофимов Виталий Трофимов-Трофимов Мировой экоактивизм не прошел проверку Россией

    Окончательно потеряв черту, где заканчивается защита окружающей среды от пагубного вмешательства человека и начинается пагубное использование окружающей среды против политических оппонентов, мировые экоактивисты в каждой птице начинают видеть русский беспилотник, в каждом волке – российского спецназовца.

    2 комментария
    Игорь Караулов Игорь Караулов Мертвые души написали роман о себе

    «Сбер» объявил, что его нейросеть «ГигаЧат» дописала второй том гоголевских «Мертвых душ». Читать это произведение мне решительно не хочется. Я не боюсь того, что книга окажется плохой – мало ли на свете плохих книг. Напротив, я очень боюсь, что книга мне понравится.

    9 комментариев
    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Трамп заполучил плацдарм для третьей мировой

    Многие сочли соглашение между США, Данией и Гренландией просто «апгрейдом» договора 1951 года, который, собственно, разрешил США строить и содержать военные базы в Гренландии. И напрасно.

    7 комментариев
    9 октября 2026, 14:02 • Новости дня

    Глава Курчатовского института Ковальчук назвал две главные угрозы человечеству

    Ковальчук назвал киберугрозы и биооружие главными рисками для человечества

    Новыми глобальными рисками для человечества наряду с ядерным оружием стали киберугрозы и биологическая безопасность, заявил президент Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук.

    «Сегодняшняя ситуация более сложная, потому что на фоне ядерного сдерживания возникли две новые глобальные угрозы: кибер и био. При этом радикально изменилась социальная, гуманитарная парадигма», – заявил Ковальчук в интервью журналу «Политика».

    По его словам, продвижение ЛГБТ (движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено) на государственном уровне в западных странах было нацелено на контроль рождаемости и фактическое сокращение населения, передает РИА «Новости».

    «С развитием технологий исчезает большое количество профессий, и никакой искусственный интеллект не создаст адекватное количество новых рабочих мест. Значит, люди в прежнем количестве становятся не нужны глобально для дальнейшего развития, и Запад целенаправленно запустил у себя систему сокращения населения», – пояснил он.

    Ковальчук отметил, что западным элитам всегда требовались «служебные люди» с ограниченным сознанием и контролируемым размножением для выполнения определенных функций. По его словам, над созданием таких людей задумывались давно и достигли в этом успехов.

    Ученый добавил, что достижения генетики, помимо развития персонализированной медицины, создали новые возможности для разработки биологического оружия и создания нового типа «служебных людей».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце президент России Владимир Путин поздравил Михаила Ковальчука с 80-летием.

    В августе глава Курчатовского института назвал две главные ошибки создателей первых ЭВМ.

    Ковальчук заявил о переходе человечества к природоподобным технологиям.

    8 октября 2026, 20:05 • Новости дня
    На Солнце произошла мощная вспышка предпоследнего класса

    Институт прикладной геофизики зафиксировал на Солнце вспышку класса М6.7

    На Солнце произошла мощная вспышка предпоследнего класса
    @ nasa.gov

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Специалисты Института прикладной геофизики зарегистрировали на Солнце вспышку предпоследнего класса мощности М6.7, которая продолжалась более получаса.

    Вечером в четверг в рентгеновском диапазоне в группе пятен 4549 произошла вспышка М6.7 продолжительностью 34 минуты, сообщает ТАСС со ссылкой на Институт прикладной геофизики.

    Вспышки на Солнце делятся на пять классов в зависимости от мощности рентгеновского излучения: A, B, C, M и X. Минимальный класс A0.0 соответствует мощности излучения на орбите Земли в 10 нановатт на квадратный метр, а при переходе к следующей букве мощность увеличивается в 10 раз.

    Подобные явления могут сопровождаться выбросами солнечной плазмы. Облака плазмы при достижении Земли способны провоцировать магнитные бури.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду ученые зафиксировали остановку роста активных областей на Солнце.

    Во вторник специалисты рассказали о возможном переломе в активности светила.

    В понедельник на звезде также произошла вспышка предпоследнего класса мощности.

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    7 октября 2026, 12:56 • Новости дня
    Названы лауреаты Нобелевской премии по химии 2026 года

    Нобелевскую премию по химии в 2026 году получили ученые из Франции и Японии

    Названы лауреаты Нобелевской премии по химии 2026 года
    @ Fredrik Sandberg/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Лауреатами Нобелевской премии по химии в 2026 году стали ученые Франции и Японии Анри Каган и Кенсо Соаи за открытие нелинейных эффектов и автокатализа в асимметричном органичном синтезе.

    Лауреатами Нобелевской премии по химии в 2026 году стали ученые Франции и Японии Анри Каган и Кенсо Соаи за открытие нелинейных эффектов и автокатализа в асимметричном органичном синтезе.

    Награду по завещанию Альфреда Нобеля присуждает Шведская королевская академия наук, передает ТАСС.

    «Некоторые молекулы, например аминокислоты, существуют в двух вариантах, являющихся зеркальными отражениями друг друга. Однако в живых организмах присутствует лишь одна из этих зеркальных форм. Вопрос о том, как могла возникнуть подобная химическая асимметрия долгое время оставался для химиков загадкой. Анри Каган и Кэнсо Соаи удостоены Нобелевской премии по химии 2026 года за решение этой задачи», – пояснили в Нобелевском комитете.

    Анри Каган работает в университете Париж-Юг, а Кэнсо Соаи – в Токийском научном университете. Они сделали открытия, позволившие химикам управлять реакциями, которые приводят к возникновению гомохиральности.

    Каган в 1986 году обнаружил новый способ управления химическими реакциями, и получил значительный избыток одной из зеркальных форм. В 1995 году Соаи разработал первую химическую реакцию, способную привести к гомохиральности. А 2003 году он представил реакцию, в ходе которой образовывался лишь один из двух возможных зеркальных изомеров, чего ранее достичь не удавалось.

    По словам главы Нобелевского комитета по химии Хайнера Линке, Анри Каган и Кэнсо Соаи нашли решение химической загадки, существовавшей более века, а разработанные ими химические реакции впечатляют.

    Эксперты подчеркивают, что открытия Кагана и Соаи стали определяющими для химиков, разрабатывающих реакции для производства фармацевтических препаратов.

    Претендентов на получение награды выдвигают около трех тысяч ученых со всего мира, получивших специальные приглашения от профильного комитета. Имя победителя, совершившего наиболее важное открытие или усовершенствование в области химии, определяется в начале октября большинством голосов членов академии.

    Впервые премию вручили в 1901 году. С тех пор в премиальный список вошли 198 исследователей, среди которых восемь женщин. Самым молодым лауреатом в истории стал 35-летний француз Фредерик Жолио, а самым пожилым – 97-летний американец Джон Гуденаф. Дважды этой награды удостаивались лишь британец Фредерик Сенгер и американец Барри Шарплесс.

    Российские ученые становились обладателями премии дважды. В 1956 году академик Николай Семенов был отмечен за обоснование общей количественной теории цепных реакций. В 2023 году награду получил Алексей Екимов за изучение свойств полупроводниковых наночастиц, известных как квантовые точки.

    Нобелевскую премию 2026 года по медицине и физиологии получат ученые Карл Дейссерот, Георг Нагель и Петер Хегеман за открытия в области оптогенетики.

    Лауреатами Нобелевской премии по химии в 2025 году стали Сусуму Китагава, Ричард Робсон и Омар Яги за инновации в области металлоорганических каркасов.

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    9 октября 2026, 12:14 • Видео
    «Исламское НАТО» вступило в войну с хуситами

    Стратегические объекты Саудовской Аравии подверглись массированным ударам со стороны хуситов, которые параллельно ведут успешное наступление на вторую по значимости нефтяную артерию региона после Ормуза. Турция и ядерный Пакистан заявили о вступлении в эту войну. Что вообще происходит?

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    7 октября 2026, 18:43 • Новости дня
    Европейские физики разработали первые автономные ядерные часы

    Венский технический университет сообщил о создании автономных ядерных часов

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Австрийские, немецкие и чешские исследователи разработали первые в мире автономные ядерные часы на базе изотопа тория-229, которые отличаются высокой стойкостью к помехам.

    Физики создали атомные часы, способные работать в полностью автономном режиме, без внешней стабилизации. Устройство на базе ядер атомов тория-229 обладает высокой стойкостью к электромагнитным помехам, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Венского технического университета.

    «Благодаря использованию ядер, а не всего атома в работе часов в теории мы можем достичь значительно более высокой точности замеров, чем у уже существующих атомных часов. Два года назад мы впервые научились управлять переходами ядра атома тория-229, однако для достижения рекордно точных замеров времени нам нужно было понять, как заставить часы стабилизировать самих себя», – заявил профессор университета Торстен Шумм.

    Достичь полностью автономной работы удалось благодаря созданию компактного твердотельного лазера, который постоянно вырабатывает вспышки стабильного излучения. Физики смогли отслеживать перемены в мощности лазерного излучения после его взаимодействия с ядрами тория-229, а не световые вспышки.

    Погрешность работы новых часов составляет примерно 10 в минус 15 степени, что эквивалентно отставанию на одну секунду раз в 30 млн лет. В дальнейшем ученые планируют повысить точность устройства и использовать его для поисков темной материи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте технические сбои атомных часов на спутниках поставили под угрозу оборону Индии.

    Китай создал сверхточные атомные часы для военных целей.

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    8 октября 2026, 17:08 • Новости дня
    Фальков назвал сроки начала исследований на СКИФе

    Фальков: Исследования на мегаустановке СКИФ начнутся в 2027 году

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российские и зарубежные ученые смогут начать эксперименты в центре коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов» (ЦКП СКИФ) в 2027 году, заявил министр науки и высшего образования Валерий Фальков.

    «Такая инфраструктура строится не для одного института и даже не для институтов, которые расположены здесь, в Новосибирске, а для всей страны. Ну и возможность предоставляется приехать тем, кто работает за рубежом», – заявил Фальков в интервью «Вестям».

    Министр отметил, что проводится большая работа для создания удобного формата записи на эксперименты. По его словам, СКИФ станет «магнитом для молодежи». Совместно с Новосибирским государственным университетом была запущена программа подготовки кадров для центра.

    Фальков добавил, что сейчас на объекте работают около 600 человек. При выходе на проектную мощность число сотрудников увеличится примерно до тысячи, половину из которых составят исследователи. Запуск семи станций первой очереди синхротрона запланирован к августу 2027 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду российские химики запланировали развить идеи нобелевских лауреатов на установке СКИФ.

    В августе президент Владимир Путин поздравил ученых с запуском мегаустановки.

    Тогда же глава государства поделился впечатлениями от посещения синхротрона.

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    7 октября 2026, 05:39 • Новости дня
    Байкальский нейтринный телескоп приблизился к мощности проекта IceCube

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российский нейтринный телескоп Baikal-GVD по мощности сравнится с крупнейшим в мире телескопом IceCube в ближайшие несколько лет, заявил старший научный сотрудник Института ядерной физики СО РАН Евгений Кравченко.

    Российская глубоководная установка уже подтвердила существование высокоэнергетических нейтрино астрофизического происхождения и начала наблюдение за порождающими их процессами, пишет ТАСС.

    «На данный момент, если IceCube имеет 1 кубический км активного объема, то Baikal-GVD (Байкальский глубоководный нейтринный телескоп) в этом году достиг 0,8 кубического км. В течение двух-четырех лет он будет достигать объема 1 кубический км, и выйдет на проектные параметры», – рассказал Кравченко.

    По словам ученого, первые шаги в поиске подобных частиц сделали именно отечественные физики, построив на дне озера Байкал первый глубоководный телескоп НТ-200. Установка нового поколения Baikal-GVD представляет собой модульную структуру из вертикальных гирлянд, что позволяет наращивать детектор и собирать данные на промежуточных этапах строительства.

    Ранее академик РАН Александр Сергеев объяснял значение изучения нейтрино.

    Нобелевский комитет назвал имя лауреата премии по физике, им стал американский астрофизик Фрэнсис Халсен. Ученый отмечен за решающий вклад в создание нейтринной обсерватории IceCube.

    В прошлом году награду присудили за работы в области квантовой механики.

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    7 октября 2026, 14:56 • Новости дня
    Химик Скорб объяснила значение открытий нобелевских лауреатов по химии

    Химик Скорб: Открытия нобелевских лауреатов по химии помогают в синтезе лекарств

    Tекст: Вера Басилая

    Открытия нобелевских лауреатов по химии Анри Кагана и Кенсо Соаи позволяют синтезировать безопасные лекарства и помогают предотвращать трагедии в медицине, заявила директор мегафакультета наук о жизни Университета ИТМО Екатерина Скорб.

    По словам Скорб, методы избирательного синтеза «зеркальных» молекул критически важны для фармацевтики, так как позволяют избегать ошибок при создании новых препаратов, передает ТАСС.

    «У многих лекарств биологической активностью обладает только один из двух зеркальных изомеров, а второй может быть менее активным или иметь другое действие. Открытие дает инструменты для селективного синтеза именно нужной формы и получения высокочистых продуктов», – рассказала Скорб.

    По словам исследователя, в середине прошлого века препарат талидомид широко назначали беременным женщинам, однако позже выяснилось, что одна из его «зеркальных» форм вызывает тяжелые врожденные пороки развития. Труды Кагана и Соаи внесли важнейший вклад в развитие методов получения безопасной формы лекарств, подытожила она.

    И. о. декана химического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова Сергей Карлов добавил, что ученые нашли способ синтезировать исключительно нужный изомер и исключать появление его токсичного отражения. Благодаря этому открылся путь для создания современных препаратов от широкого спектра заболеваний.

    Лауреатами Нобелевской премии по химии в 2026 году стали ученые Франции и Японии Анри Каган и Кенсо Соаи за открытие нелинейных эффектов и автокатализа в асимметричном органичном синтезе.

    Во вторник Шведская королевская академия наук назвала имя обладателя награды по физике.

    Нобелевскую премию 2026 года по медицине и физиологии получат ученые Карл Дейссерот, Георг Нагель и Петер Хегеман за открытия в области оптогенетики.

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    7 октября 2026, 06:00 • Новости дня
    Ученые разработали технологию снижения веса деталей самолета на четверть

    Инженеры МАИ создали сверхтонкие композиты для снижения веса самолетов на 25%

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Ученые Московского авиационного института (МАИ) успешно опробовали технологию изготовления авиационных деталей из сверхтонких композиционных материалов, которая позволит значительно снизить массу элементов каркаса.

    Специалисты университета первыми адаптировали для авиастроения технологию сверхтонких композитов, которая уже применяется в медицине и электронике, передает ТАСС.

    Толщина одного слоя нового композита составляет всего 0,05 мм, однако по прочности он не уступает стандартным материалам, слой которых в 2,6 раза толще. Использование такой разработки предотвращает перерасход сырья при производстве деталей и позволяет облегчить элементы каркаса крыла, фюзеляжа и оперения на 20–25%. Особенно заметный эффект достигается в легких летательных аппаратах.

    «Работа шла поэтапно. На основе предварительных данных о материале, известных от производителя, мы разработали собственные компьютерные модели материала, изготовили и испытали образцы, сравнив их со стандартными», – рассказал начальник лаборатории МАИ Николай Турбин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом российские ученые увеличили срок службы твердых сплавов на четверть. «Росатом» представил катамаран из композитов. Разработчики импортозаместили композитные материалы на авиалайнере МС-21.

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    8 октября 2026, 01:54 • Новости дня
    Инновационная оптогенетическая терапия вернула зрение незрячим пациентам

    Tекст: Катерина Туманова

    Ученые из Франции, США и Швейцарии частично вернули зрение семи добровольцам с помощью экспериментальной терапии на базе нобелевских оптогенетических технологий, сообщили в Питтсбургском университете.

    Международная группа молекулярных биологов частично восстановила зрение семи пациентам с дистрофией сетчатки, используя оптогенетические технологии, передает ТАСС. В эксперименте участвовали десять добровольцев, полностью потерявших зрение, которым ввели генную терапию в один глаз.

    «Дегенерация сетчатки может начаться в результате появления мутаций в наборе из более ста генов, что сильно осложняет ее лечение. Вместо того чтобы создавать отдельные терапии для каждого случая ее развития, мы создали технологию, которая позволяет возвращать зрение вне зависимости от того, по каким причинам сетчатка была утеряна пациентом», – объяснил профессор Питтсбургского университета Хосе Сахель.

    В ходе терапии в выжившие клетки сетчатки внедряют набор генов, позволяющий реагировать на оранжевый свет от специальных очков. Визуальная информация передается в зрительные центры мозга. Семь пациентов начали реагировать на свет и распознавать силуэты объектов.

    У четырех испытуемых зрение улучшалось на протяжении многих месяцев. Это говорит о высоких адаптивных способностях зрительных центров мозга у людей, давно потерявших зрение.

    Дегенерация желтого пятна остается одной из главных причин слепоты среди пожилых людей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, казанские медики впервые в России вернули зрение после отравления метанолом. Московские хирурги вернули зрение столетнему мужчине.


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    7 октября 2026, 17:03 • Новости дня
    Кабмин учредил две стипендии для студентов технических специальностей

    Мишустин: Кабмин учредил две стипендии для студентов технических специальностей

    Tекст: Валерия Городецкая

    Премьер-министр Михаил Мишустин объявил об учреждении правительством двух новых именных стипендий в области физики и ядерной энергетики.

    Кабмин учредил стипендии имени академика Игоря Курчатова в области физики и радиохимии, а также академика Анатолия Александрова в области технологий ядерной электро- и теплоэнергетики, пишет ТАСС.

    «Правительство учредило две именные стипендии в честь выдающихся отечественных ученых – Игоря Васильевича Курчатова в области физики и радиохимии, а также Анатолия Петровича Александрова в области технологий ядерной электро- и теплоэнергетики. Эти ежемесячные выплаты будут назначаться каждый год, начиная уже с текущего. Для студентов они составят 30 тыс. рублей, а для аспирантов – 50 тыс. рублей», – сказал Мишустин на заседании правительства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник на стипендии студентам выделили 370 млрд рублей.

    В прошлом году правительство утвердило список приоритетных специальностей для стипендии президента.

    Летом того же года кабмин учредил стипендию имени Марии Пироговой.

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    7 октября 2026, 14:49 • Новости дня
    Химики запланировали развить идеи нобелевских лауреатов на установке СКИФ

    В РАН анонсировали развитие идей нобелевских лауреатов на установке СКИФ

    Tекст: Ольга Иванова

    Запуск Сибирского кольцевого источника фотонов позволит химикам проводить эксперименты для развития наследия новых лауреатов Нобелевской премии, заявил директор Института катализа СО РАН Валерий Бухтияров.

    Установка даст отечественным специалистам возможность ставить опыты мирового уровня в сфере органического синтеза. Это поможет развить научное наследие Анри Кагана и Кенсо Соаи, ставших лауреатами Нобелевской премии по химии за 2026 год, передает ТАСС.

    «У нас данная ниша недостаточно хорошо освоена, так как отраслевые институты закрылись, а академические институты не имели нужных кадров и компетенций. Мы пытаемся отвечать на вызовы индустрии, но нам нужно новое оборудование. Поэтому мы надеемся, что запуск СКИФа поможет нам проводить очень серьезные подобные эксперименты на субатомарном уровне совместно с нашими коллегами из Москвы», – сообщил Бухтияров.

    Ученый добавил, что ранее в этой области российские исследователи уже достигали значительных успехов. Среди них основоположник клик-химии Валерий Фокин, профессор МГУ Ирина Белецкая и академик РАН Валентин Анаников.

    Ранее Нобелевский комитет Королевской академии наук Швеции присудил премию по химии французу Кагану и японцу Соаи за открытие нелинейных эффектов и автокатализа в асимметричном органическом синтезе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Нобелевский комитет назвал лауреатов премии по химии 2026 года.

    Летом новейшую мегаустановку СКИФ решили торжественно запустить в августе.

    Первый эксперимент на ней запланировали на конец лета.

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    8 октября 2026, 06:12 • Новости дня
    Новосибирские ученые изучили механизм открытия нобелевских лауреатов по химии

    Сибирские ученые РАН начали искать причину первичной асимметрии молекул

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские ученые Института физики полупроводников им. А. В. Ржанова Сибирского отделения РАН выясняют механизм первичной асимметрии хиральных молекул, за исследования которой была присуждена Нобелевская премия по химии 2026 года.

    «Нобелевские лауреаты показали, как химическим способом можно усиливать и контролировать уже возникшую асимметрию хиральных молекул, а мы пытаемся понять, лежал ли в ее основе физический механизм, связанный с воздействием поляризованных частиц», – заявил завлабораторией института, профессор РАН Олег Терещенко.

    Как пояснил Терещенко, работы нобелиатов связаны с фундаментальной проблемой химии – хиральностью, то есть существованием молекул в двух зеркальных формах. Научная группа ИФП СО РАН при поддержке Российского научного фонда исследует, какой фактор мог создать первоначальную асимметрию между «левыми» и «правыми» молекулами, передает РИА «Новости».

    Ученый отметил, что одна из гипотез связывает появление первичной асимметрии со спин-поляризованными электронами, возникающими при бета-распаде радиоактивных ядер. Если одна из двух зеркальных форм взаимодействует с такими электронами сильнее, это способно нарушить исходное равновесие. Для оценки влияния спин-поляризованных электронов на хиральные молекулы разрабатывается оптический сканирующий туннельный микроскоп.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду химики запланировали развить идеи нобелевских лауреатов на установке СКИФ. В тот же день были названы лауреаты Нобелевской премии по химии 2026 года. Во вторник метод нобелевских лауреатов помог найти вызывающие депрессию клетки мозга.

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    8 октября 2026, 12:59 • Новости дня
    В Казахстане нашли городище эпохи Тюркского каганата

    В Казахстане обнаружили городище эпохи первого Тюркского каганата

    Tекст: Мария Иванова

    Археологи в Казахстане обнаружили на востоке страны городище эпохи первого Тюркского каганата возрастом около 1,5 тыс. лет.

    Площадь археологического памятника составляет более 25 га, сообщила пресс-служба министерства науки и высшего образования Казахстана, передает РИА «Новости».

    Специалисты Казахского национального университета имени аль-Фараби провели исследования в Зайсанской котловине, на границе с Россией и Китаем. «В ходе полевых работ ученые всесторонне исследовали городище Калжыр... Согласно археологическим находкам и результатам радиоуглеродного анализа, объект датируется VI-VII веками нашей эры», – отметили в ведомстве.

    Ученые нашли остатки укреплений в южной части крепости, которые были частично разрушены пожаром. Также найдены элементы внутренней конструкции зданий, глинобитные полы, сохранившая орнамент штукатурка и фрагменты из камыша и глины.

    Руководитель экспедиции Никита Константинов рассказал об обнаружении древнего погребального сооружения керексур эпохи поздней бронзы. Эта находка поможет расширить представление о западной границе, а собранные данные используют для разработки цифровых моделей региона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе прошлого года в Омской области нашли уникальный меч саргатской культуры.

    В июле того же года ученые раскрыли тайну строительства пирамид на плато Гиза.

    В апреле прошлого года археологи обнаружили в Египте гробницу сына фараона Усеркафа.

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    8 октября 2026, 18:38 • Новости дня
    Российские ученые представили лунную программу на конгрессе в Турции

    Россия представила лунную программу на астронавтическом конгрессе в Турции

    Tекст: Ольга Иванова

    Директор Института космических исследований РАН Анатолий Петрукович рассказал о планах России по изучению Луны на 77-м Международном астронавтическом конгрессе в турецком Белеке.

    Совместный доклад об актуальных задачах исследования спутника Земли автоматическими аппаратами в рамках национального проекта «Космос» подготовили ИКИ РАН, госкорпорация «Роскосмос» и НПО имени Лавочкина. Презентация состоялась в рамках секции «Луна», передает «Интерфакс».

    «В докладе были отражены исторические аспекты, актуальные планы и задачи в области научных исследований Луны автоматическими аппаратами и в рамках Национального проекта «Космос», основные действующие международные проекты и открытые возможности для сотрудничества», – сообщили в институте.

    По данным специалистов, на пленарной сессии обсуждались исследования, необходимые для новых пилотируемых миссий и длительного пребывания человека на поверхности Луны. Сотрудники института также выступают в секциях, посвященных Марсу, проектированию планетных миссий, образованию и нормативному регулированию космической деятельности.

    Международный астронавтический конгресс проходит с 5 по 9 октября в Турции, собрав более 10 тыс. участников, включая глав космических агентств и руководство профильных корпораций.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце американский астрофизик Нил Деграсс Тайсон назвал Луну самым скучным объектом Солнечной системы.

    Россия и Китай подписали четыре соглашения о космическом сотрудничестве.

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    8 октября 2026, 14:17 • Новости дня
    Российские ученые научились определять атеросклероз по ЭКГ

    В России разработали метод выявления атеросклероза по ЭКГ

    Tекст: Мария Иванова

    Ученые НИИ терапии и профилактической медицины в Новосибирске разработали экспресс-метод выявления атеросклероза на основе обычной электрокардиограммы.

    Метод позволяет в экспресс-режиме определить наличие кальциноза коронарных артерий, передает РИА «Новости».

    «В моей лаборатории разработан и получен приоритетно патент – метод обработки электрокардиографического сигнала, который позволяет в экспресс-режиме определить наличие кальциноза коронарных артерий, то есть это один из возможных безлучевых способов диагностики, который позволяет в скрининговом режиме определять наличие атеросклероза у людей», – заявил главный научный сотрудник института Константин Николаев.

    Ученый добавил, что ранее в его лаборатории совместно с НПО «Биотест» был разработан экспресс-тест, определяющий наличие в крови сердечного белка, связывающего жирные кислоты, – ранний маркер инфаркта миокарда. Он позволяет диагностировать инфаркт миокарда в короткое время даже в условиях сельского ФАПа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне российские ученые создали уникальный экспресс-тест на оспу обезьян.

    В мае специалисты разработали метод диагностики рака по крови.

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    8 октября 2026, 06:27 • Новости дня
    Ученые Сахалина разработали безэкипажный катамаран на водороде

    Сахалинский госуниверситет разработал водородный безэкипажный катамаран

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Специалисты Сахалинского государственного университета создали безэкипажное судно катамаранного типа, работающее на сжатом водороде, сообщил глава Роспатента Юрий Зубов.

    Ученые Сахалинского государственного университета спроектировали плавательное средство катамаранного типа без экипажа, которое использует в качестве топлива сжатый водород, передает РИА «Новости».

    «Актуальным направлением в строении малых судов является создание безэкипажных плавательных средств. А если они работают еще и на экологически безопасном топливе, то это повышает их ценность. Специалисты Сахалинского государственного университета разработали такое транспортное плавсредство катамаранного типа, работающее на сжатом водороде», – рассказал руководитель Роспатента Юрий Зубов.

    Он добавил, что газовые баллоны крепятся к корпусу с помощью специальных разъемных соединений. Отказ от применения сварки существенно упрощает разборку конструкции, а также облегчает транспортировку и хранение катамарана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на Сахалине испытали первый в России прототип безэкипажного судна на водороде. Прототип водородного автомобиля Aurus представили на фестивале в Екатеринбурге. Премьер-министр Индии Нарендра Моди запустил первый в стране поезд на водородном топливе.

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