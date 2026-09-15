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Ученые обнаружили потоки лавы на проснувшемся камчатском вулкане
Ученые РАН зафиксировали лавовые потоки на камчатском вулкане Крашенинникова
Камчатские вулканологи увидели лавовые потоки на вулкане Крашенинникова, который молчал более 600 лет до августа 2025 года. Сейчас извержение носит исключительно эффузивный характер, сообщили в Институте вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.
Специалисты Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН зафиксировали активное движение магмы по северо-восточному склону сопки, передает ТАСС.
«Эксплозивное (взрывное) извержение Крашенинникова произошло более года назад после 600-летнего молчания вулкана. Сейчас извержение носит исключительно эффузивный характер. Лавовые потоки изливаются из вершинного кратера Северного конуса и формируют лавовое поле на его северо-восточном склоне. К началу сентября ширина поля достигла около двух километров, а протяженность отдельных потоков превышает три километра», – рассказали ученые.
Свежие слои раскаленной массы ложатся поверх старых, продвигаясь вперед на несколько метров каждые сутки. На передовых участках отваливаются крупные глыбы, из-за чего загорается высохшая трава. Исследователи добавили, что по ночам отчетливо видны так называемые лавовые конвейеры, когда огненная река течет между высокими бортами.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе прошлого года специалисты зафиксировали первое в истории наблюдений пробуждение вулкана Крашенинникова. Осенью исполин выбросил столб пепла на высоту три с половиной километра над уровнем моря. В прошлом месяце сотрудники Кроноцкого заповедника отметили непрерывную годовую активность этого природного объекта.