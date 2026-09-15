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UKMTO: Судно попало под обстрел в Ормузском проливе
UKMTO сообщило об обстреле судна неизвестным снарядом в Ормузском проливе
Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) сообщило о попадании неизвестного снаряда в судно в Ормузском проливе, отметив, что информация об инциденте поступила с задержкой.
Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) сообщило о нападении на судно в Ормузском проливе. Ведомство получило информацию об инциденте с опозданием: по данным источника, в судно попал неизвестный снаряд.
Тип судна, о котором идет речь, UKMTO не уточнило. Данных о пострадавших членах экипажа или повреждениях судна не поступало.
Во вторник агентство Reuters, ссылаясь на данные отслеживания судов, сообщило, что судоходство в Ормузском проливе резко ухудшилось в начале недели на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке.
Как писала газета ВЗГЛЯД, неизвестные снаряды ударили по танкеру в Ормузском проливе.
Ранее UKMTO уже сообщало об обстреле танкера в этом проливе.
До этого снаряд поджег катарский нефтетанкер в тех же водах.