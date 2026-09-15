Лавров: Макрон поехал в Африку отговаривать лидеров от саммита Россия – Африка

Tекст: Мария Иванова

Президент Франции Эмманюэль Макрон отправился в Африку, чтобы отговаривать лидеров континента от визита на саммит Россия – Африка в Москве, заявил глава МИД России Сергей Лавров на посольском круглом столе по украинскому урегулированию, пишет ТАСС.

По словам Лаврова, подозрения российского МИД опираются на некоторые факты. Глава ведомства выразил уверенность, что французский лидер будет всячески препятствовать приезду африканских друзей на высшем уровне на саммит, который пройдет в Москве в следующем месяце.

Третий саммит Россия – Африка запланирован на 28–29 октября в Москве.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Лавров сообщил о планах президента Ганы посетить саммит Россия – Африка в Москве.

Министр также анонсировал участие президента Мозамбика в предстоящем саммите.

Кроме того, МИД заявил об ожидании председателя комиссии Афросоюза Али Юсуфа на саммите в Москве.