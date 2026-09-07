Каллас отменила запуск влиятельной группы по обороне ЕС

Politico: Страны ЕС вынудили Каллас отменить запуск новой оборонной группы

Tекст: Елизавета Шишкова

Отмена мероприятия стала очередным ударом по позициям Каллас, которая ведет закулисную борьбу против франко-германских планов реформировать Европейскую службу внешних действий (EEAS) – дипломатический корпус ЕС, передает Politico. Формально эти планы должны укрепить роль Каллас, но ее сторонники опасаются, что Европейская комиссия получит больший контроль над внешней политикой блока.

По словам официального представителя ЕС, причиной отмены стало давление со стороны некоторых столиц. «Некоторые государства-члены посчитали, что сейчас не время для такой инициативы. После обсуждения с министрами мы решили не продолжать эту инициативу и рассматриваем новые способы взаимодействия с государствами-членами», – заявил представитель.

Презентация группы должна была состояться в понедельник в Брюсселе, в библиотеке Сольве, с участием около 150 представителей институтов ЕС, аналитических центров, научных кругов и НАТО. Группу планировали поручить возглавить экс-генсеку НАТО Андерсу Фогу Расмуссену, а в ее состав должны были войти бывшие министры обороны, в том числе экс-глава Минобороны Эстонии Юри Луйк и бывшая министр вооруженных сил Франции Флоранс Парли.

Ожидалось участие представителей Германии, а также стран вне ЕС – Британии и Украины. Инициатива задумывалась как часть перезапуска EEAS, где недавно сменилось руководство: новым генсеком стала экс-министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен, а заместителем по вопросам обороны – бывший постпред Франции при НАТО Давид Свах.

Некоторые дипломаты предупреждали о риске пересечения работы новой группы с деятельностью комиссара по обороне Андрюса Кубилюса, который уже регулярно проводит встречи с аналитиками и бывшими лидерами. Один из источников связал отмену с недостаточной проработкой инициативы в отдельных столицах, тогда как другой чиновник ЕС утверждал, что причиной стал внутриполитический спор в Италии из-за возможного состава участников группы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Кая Каллас выступила против франко-германской инициативы по реформированию внешнеполитической службы Евросоюза из-за риска усиления контроля Еврокомиссии.

Ранее глава евродипломатии сообщала о планах создания совместной с НАТО экспертной группы высокого уровня для устранения военных проблем Европы.

Издание Euronews при этом указывало, что за грядущим ослаблением позиций Каллас, вероятно, стоит председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.