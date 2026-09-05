Зеленский жизненно заинтересован в воздушном и морском перемирии. А поскольку достичь его через переговоры он не может, то пытается сделать это через прямой шантаж. В том числе и террористический.0 комментариев
Песков сообщил о приостановке ударов по Киеву на трое суток
Путин поручил прекратить удары по Киеву из-за визита переговорщиков США
Президент РФ Владимир Путин дал указание с полуночи сегодня в течение трех суток не наносить ударов по Киеву. Это связано с подготовкой и проведением там контактов американских переговорщиков, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Президент России Владимир Путин распорядился прекратить удары по украинской столице с полуночи 5 сентября на трое суток, передает ТАСС. Решение принято в связи с визитом американской делегации.
«Действительно, такая информация поступала от украинской стороны. Президент России, верховный главнокомандующий Путин дал указание начиная сегодня с полуночи в течение трех суток не наносить ударов по Киеву. Это связано с подготовкой и проведением контактов американцев в Киеве», – сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Ранее в украинских средствах массовой информации появились сообщения, что в Вооруженных силах Украины объявлен режим прекращения огня. Он будет действовать с 5 по 8 сентября.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Соединенные Штаты обратились к России и Украине с просьбой о приостановке взаимных ударов. Американские спецпосланники Стив Уиткофф и Джаред Кушнер запланировали визит в Москву и Киев на 5-6 сентября. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков допустил вероятность требования Вашингтона о временном прекращении огня.