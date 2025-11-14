Мы не без иронии обсуждаем обещания Трампа закончить конфликт на Украине. Но если всерьез – то зачем это ему? Пока война продолжается, сохраняются существующие и вводятся новые санкции, он зарабатывает.3 комментария
Путин присвоил звание Героя труда главе «Транснефти» Токареву
Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении звания Героя труда президенту «Транснефти» Николаю Токареву.
Документ опубликован на портале правовой информации.
«За особые трудовые заслуги перед государством и большой вклад в развитие топливно-энергетического комплекса присвоить звание Героя труда Российской Федерации», – говорится в указе.
Токарев занимает пост главы «Транснефти» с ноября 2007 года, а в марте 2024 года его полномочия были продлены еще на пять лет. В декабре Токареву исполнится 75 лет.
В июне Путин присвоил звание Героя труда писателю Александру Проханову.