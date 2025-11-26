Об опасности спиться знают все – а вот перспектива закончить свою жизнь из-за увлечения ставками в интернете выглядит какой-то нереальной. Как она в свое время выглядела нереальной и для тех, кто уже завершил свой жизненный путь таким образом.8 комментариев
Генерала Кувшинова отпустили под домашний арест
Хамовнический суд Москвы смягчил меру пресечения арестованному ранее по делу о взяточничестве и хищении бюджетных средств, выделенных на закупку медоборудования для нужд военно-медицинской организации, экс-начальнику 9-го лечебно-диагностического центра (ЛДЦ) МО РФ Константину Кувшинову, генерал-майора отпустили из СИЗО под домашний арест.
Хамовнический районный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия и изменил генералу Кувшинову меру пресечения с содержания под стражей на домашний арест, передает ТАСС.
В суде отметили, что решение принято на основании ситуации с ходом расследования дела. Ранее Кувшинов занимал должность начальника ФГБУ «9-й ЛДЦ» Минобороны РФ, а также являлся заместителем начальника Главного военно-медицинского управления Минобороны РФ. По делу проходят также его заместитель Ирина Кирсанова и еще три фигуранта, все они находятся под различными мерами пресечения.
В рамках расследования установлено, что в 2022 году военному лечебно-диагностическому центру Минобороны был заключен контракт с компаниями «Дельрус» и «ТДА-сервис» на поставку медицинского оборудования на сумму более 100 млн рублей. Следствие считает, что Кувшинов, а также сотрудники указанных фирм вступили в сговор и незаконно завысили стоимость поставленного оборудования. Таким образом, по данным следователей, было похищено свыше 57 млн рублей.
Также по делу арестован предприниматель Владимир Богданов, у которого во время обыска обнаружено незарегистрированное оружие. Он утверждает, что хранил его законно. В правоохранительных органах сообщили, что в рамках расследования могут появиться новые фигуранты и эпизоды преступлений коррупционной направленности.
Как писала газета ВЗГЛЯД, следователи предъявили обвинение экс-начальнику ФГБУ «9-й лечебно-диагностический центр» Минобороны России генерал-майору Константину Кувшинову в мошенничестве в особо крупном размере.