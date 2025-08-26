Проведение российско-украинского саммита на высшем уровне в теории возможно, но на практике пока маловероятно. Есть риск, что пока он никак не приблизит окончание СВО и даже отдалит его, поскольку Зеленский решит, что ему можно и дальше не выполнять свои «домашние задания».5 комментариев
Генерал Кувшинов помещен под стражу по делу о хищении 57 млн рублей
Следователи предъявили обвинение экс-начальнику ФГБУ «9-й лечебно-диагностический центр» Минобороны России генерал-майору Константину Кувшинову в мошенничестве в особо крупном размере, он помещен под стражу, говорится в материалах дела.
Кувшинов занимал должность начальника ЛДЦ с февраля 2019 года по май 2025 года, до этого был заместителем начальника Главного военно-медицинского управления Минобороны, передает ТАСС.
По данным следствия, в 2022 году центр заключил договор с компаниями «Дельрус» и «ТДА-Сервис» на поставку оборудования стоимостью свыше 100 млн рублей. Сотрудники фирм совместно с Кувшиновым, по версии следствия, завысили цену оборудования и похитили более 57 млн рублей, которые затем распределили между собой.
По делу проходят еще три фигуранта, для которых также избрана мера пресечения. Среди арестованных оказались представители обеих фирм и предприниматель Владимир Богданов. Уголовное дело расследует Главное военное следственное управление СК России.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в отношении заместителя губернатора Курской области Владимира Базарова возбудили четыре уголовных дела по подозрению в коррупции при заключении контрактов.