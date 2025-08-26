Генерал Кувшинов помещен под стражу по делу о хищении 57 млн рублей

Tекст: Антон Антонов

Кувшинов занимал должность начальника ЛДЦ с февраля 2019 года по май 2025 года, до этого был заместителем начальника Главного военно-медицинского управления Минобороны, передает ТАСС.

По данным следствия, в 2022 году центр заключил договор с компаниями «Дельрус» и «ТДА-Сервис» на поставку оборудования стоимостью свыше 100 млн рублей. Сотрудники фирм совместно с Кувшиновым, по версии следствия, завысили цену оборудования и похитили более 57 млн рублей, которые затем распределили между собой.

По делу проходят еще три фигуранта, для которых также избрана мера пресечения. Среди арестованных оказались представители обеих фирм и предприниматель Владимир Богданов. Уголовное дело расследует Главное военное следственное управление СК России.

