Евросоюзу понадобилась рабочая «Дружба» между Украиной и Венгрией

Tекст: Олег Исайченко

Киев отказал Будапешту в инспекции нефтепровода «Дружба», назвав предложенные Венгрией даты визита «неприемлемыми» и потребовав согласования новых сроков. Прибывшую делегацию на Украине восприняли как «туристов» без официального статуса. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто назвал действия украинской стороны «энергетической блокадой».

Кроме того, по словам дипломата, организованные ВСУ атаки на трубопроводы «Турецкий поток» и «Голубой поток», являются покушением на суверенитет Будапешта. В ответ Венгрия пригрозила, что не станет поддерживать выделение ЕС нового кредита Украине на 90 млрд евро и 20-й пакет антироссийских санкций Евросоюза.

Гергей Гуйяш, глава администрации премьер-министра, пояснил: Венгрия намерена блокировать европейскую инициативу по поддержке Киева до тех пор, пока тот не возобновит работу нефтепровода «Дружба». Несмотря на это, Еврокомиссия заявила о готовности направить на Украину собственную комиссию для осмотра энергетической инфраструктуры, сообщает РИА «Новости».

Дополнительный накал происходящему придает личный конфликт Владимира Зеленского с венгерским премьером Виктором Орбаном. После очередной блокировки Будапештом кредита для Киева Зеленский пообещал передать ВСУ номер Орбана, чтобы военные пообщались с ним «на своем языке».

Вслед за этим бывший генерал СБУ Григорий Омельченко в эфире украинского телевидения принялся угрожать Орбану и его семье: «Мы знаем, где он живет, где ночует, где пьет пиво, вино, курит кальян, где гуляет, даже с кем встречается... От кармы не уйдешь, не спрячешься и не откупишься никакими миллиардами. Пусть подумает о своих пятерых детях, шести внуках».

Орбан выразил возмущение столь дерзкими высказываниями, добавив, что с его семьей все в порядке, «но всему должен быть предел». Впрочем, Зеленский не собирается признавать ошибок собственной дипломатии. Он подчеркнул, что не считает произошедшее чем-то ужасным, поскольку в нормальный диалог с Будапештом просто «не верит».

Впрочем, проблем в диалоге Венгрии и Украины хватает и без энергетических разборок. В начале марта Будапешт задержал группу граждан, перевозивших в Киев более 40 млн долларов, 35 млн евро и девять килограммов золота. Правительство Орбана потребовало от офиса Зеленского объяснить происхождение этих средств.

«У всего есть предел. Когда Зеленский ведет себя по-хамски, а его подручные угрожают Орбану и его семье, Европа не может оставаться в стороне. Отсутствие чувства меры у Киева признает даже венгерская оппозиция. Именно поэтому Еврокомиссия намерена отправить собственную инспекцию на «Дружбу»: выходки Украины требуют ответа», – пояснил политолог Вадим Трухачев, доцент кафедры политологии Финансового университета.

По его мнению, в ЕС в целом наблюдается усталость от крайне причудливой дипломатии Зеленского. «С хамством со стороны украинцев сталкиваются и простые европейцы в быту. При этом офис Зеленского с выбранной линии не сходит, тем самым только усугубляя ситуацию», – акцентирует он.

На фоне конфликта на Ближнем Востоке тема энергоресурсов, по словам эксперта, играет новыми красками. «Европе еще предстоит решить, заставлять ли Украину включать «Дружбу». Вероятность такого исхода – примерно 25%. Отопительный сезон уже заканчивается, поэтому вопрос можно отложить в долгий ящик», – полагает Трухачев.

Боевые действия, охватившие Иран и страны арабского мира, способны серьезно пошатнуть стабильность ЕС,

признает политолог Станислав Ткаченко, профессор СПбГУ, эксперт клуба «Валдай». По его словам, «любой локальный дефицит неизбежно толкает вверх мировые цены, раскручивая инфляцию и рост издержек».

«Однако переоценивать готовность ЕК защищать Орбана не стоит. Симпатии евробюрократии все еще на стороне Зеленского. Венгерского премьера в Старом Свете откровенно не любят. Поэтому нынешние действия продиктованы скорее обязанностями по обеспечению энергобезопасности ЕС», – продолжает собеседник.

«Нет гарантий, что Еврокомиссия развернет бурную деятельность и найдет причины, почему нефть не поступает по трубопроводу. Скорее процесс затянется, а реальных решений так и не последует. Это попытка создать видимость работы, не более», – говорит Ткаченко.

Иной точки зрения придерживается экономист Иван Лизан. По его мнению, если в прошлые годы Брюссель еще подыгрывал Киеву по поводу «Дружбы», то теперь, когда Зеленский особенно сильно увлекся оскорблениями, терпеть подобное не может даже Европа. «Он стал вести себя нарочито дерзко, что и вызвало негативную реакцию в ЕК», – уточнил эксперт.

«Запад остро нуждается в том, чтобы Украина получила обещанные 90 млрд евро, из которых 45 должны дойти уже в этом году. Европейские чиновники рассчитывают, что этих денег Киеву хватит еще как минимум на полтора года войны. Однако Зеленский своей активностью вокруг «Дружбы» дает Венгрии и Словакии прямой повод блокировать выделение средств. Отсюда и неожиданная заинтересованность ЕК в работе трубопровода», – заключил Лизан.