    Как российский министр в одиночку переиграл европейскую дипломатию
    Самолет-заправщик сил США разбился на западе Ирака
    Каллас заявила о планах США разделить Европу
    Москвичи из-за проблем со связью начали покупать рации, пейджеры и бумажные карты
    Над Севастополем за ночь сбили 53 беспилотника ВСУ
    Иран заявил о выводе из строя авианосца США «Авраам Линкольн»
    Макрон сообщил о гибели альпийского стрелка в Ираке
    США разрешили краткосрочную продажу российской нефти
    Молдавия обвинила Украину в отравлении Днестра
    Ольга Андреева Ольга Андреева Свободы слова без закона не существует

    Павлу Дурову хочется дать простой совет: Паш, ну ты же русский человек! Приведи Telegram в соответствие с действующими в России и по всему миру законами. Только тогда ты будешь свободен.

    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Наемники из ВСУ представляют опасность для всех

    С наемниками иностранного легиона ВСУ проблемы стали возникать с самого начала – по причине низкой дисциплины и склонности к криминалу. Многие из них занялись контрабандой оружия и наркоторговлей, случались и внутренние разборки с убийствами.

    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Как усадить Европу за стол переговоров

    Европа в урегулировании украинского конфликта все же нужна. По той простой причине, что без нее полноценное мирное соглашение, которое устранит все первопричины конфликта, невозможно. Вопрос в том, кто именно в Европе может взять на себя эту роль.

    13 марта 2026, 10:03 • Новости дня

    Герой России Ярашев рассказал, как в одиночку удалось держать оборону 68 дней

    Tекст: Вера Басилая

    Герой России Сергей Ярашев рассказал, как ему удалось держать оборону 68 дней, и заявил, что каждый на его месте поступил бы так же.

    По словам Ярашева, он регулярно получал боеприпасы, продукты и даже зимнюю форму, а командование поддерживало его всеми возможными способами, следует из сообщения в Max Минобороны.

    Ярашев отметил, что противник неоднократно атаковал его позицию значительными силами и неоднократно предлагал ему сдаться, но каждый раз получал отпор.

    «Каждый, кто на моем месте оказался бы, поступил бы, сделал бы так же, естественно, потому что есть задача, которую надо выполнять», – заявил герой.

    Он уточнил, что по его позиции регулярно велся огонь противника, включая удары fpv-дронов, а также атаки штурмовых групп ВСУ. Ярашев рассказал, что постоянно поддерживал связь со своим командованием, которое помогало ему огнем артиллерии и fpv-дронами, а он, в свою очередь, передавал координаты противника.

    Ярашев признался, что когда у него появилась возможность выйти на связь, он был очень рад услышать своих товарищей.

    Боец в одиночку в течение 68 дней удерживал позиции у населенного пункта Гришино в ДНР и не допустил прорыва обороны. Сейчас Ярашев проходит лечение в московском госпитале, он лишился ступней из-за обморожения, о чем ранее докладывал Путину глава ДНР Денис Пушилин.

    Сейчас он проходит реабилитацию в Центральном военном клиническом госпитале имени А.А. Вишневского и отметил, что скучает по семье и сослуживцам.

    Мать Ярашева сообщила о его планах вернуться на фронт в качестве оператора БПЛА.

    Президент Владимир Путин присвоил рядовому Сергею Ярашеву звание Героя России за проявленное мужество.

    В Госдуме оценили иск против Александра Галицкого за финансирование ВСУ

    Депутат Колесник: Раскрытое финансирование Галицким ВСУ не списать на ошибки в бизнесе

    @ Алексей Филиппов/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Российские бойцы в зоне СВО отстаивают будущее страны и отдают за это свои жизни. В это время помогать противнику с моральной точки зрения мерзко, а согласно Уголовному кодексу – измена, сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Андрей Колесник. Ранее ГП установила, что венчурный фонд бизнесмена Александра Галицкого направил за последние годы украинским оборонным компаниям более 50 млн долларов.

    «Финансирование ВСУ – это не какие-то ошибки в бизнесе или бизнес-история. Мягко говоря, дело пахнет нехорошо», – отметил депутат Госдумы Андрей Колесник. По его словам, выделение фондом Александра Галицкого более 50 млн долларов украинским компаниям – лишь «верхушка айсберга». «Речь идет фактически о поддержке киевских властей, а также о поощрении обстрелов российских регионов и убийства солдат ВС России», – уточнил собеседник.

    Как считает парламентарий, не имеет значения, кто оказывает помощь ВСУ – простые граждане или юридические лица – и даже в каких объемах. Важнее в этом случае умысел, добавил Колесник. «Наши парни в зоне спецоперации защищают мирное население, отстаивают будущее России и отдают за это свои жизни. Благодаря им планы коллективного Запада по уничтожению страны неосуществимы», – подчеркнул он.

    «В это время помогать противнику с моральной точки зрения мерзко, а согласно Уголовному кодексу – измена», – добавил депутат. Он указал, что в деле Галицкого разберутся уполномоченные органы, в том числе Следственный комитет, структуры ФСБ. «Конечную оценку деятельности Галицкого и его холдинга даст суд», – заключил Колесник.

    Ранее Генпрокуратура направила в Тверской суд Москвы иск о признании бизнесмена Александра Галицкого и его фонда Almaz Capital Partners участниками экстремистского объединения. «Фонд декларирует, что осуществляет исключительно коммерческую и инвестиционную деятельность. Однако фактически прямо и активно вовлечен в военно-политический конфликт, развивающийся на Украине», – сообщил источник «Интерфакса».

    Отмечается, что в 2008 году в штате Калифорния (США) гражданин России и Нидерландов Галицкий основал венчурный фонд, который специализируется на инвестициях в сфере искусственного интеллекта, машинного обучения, блокчейна. До 2014 года фонд имел представительство в Москве, осуществлял капитальные вложения в российские стартапы в области информационных технологий, в том числе в «Яндекс».

    Однако после антиконституционного переворота в Киеве структура изменила свое отношение к правопорядку в России и поддержал политику Киева, а после возвращения Крыма и Севастополя в состав РФ присоединился к санкциям США и Евросоюза, прекратил инвестиции в отечественные компании и приступил к незаконному выводу капитала за границу.

    После начала СВО, как установили в Генпрокуратуре, инвестиционный холдинг официально осудил действия российского руководства и вооруженных сил страны, расценил их как «вторжение» и присоединился к западным рестрикциям. В ходе надзорной проверки установлено, что за последние годы фонд предоставил более 50 млн долларов украинским компаниям, производящим патроны, инновационные боеприпасы, компоненты БПЛА и иные виды вооружений.

    По данным ГП, указанные средства направлялись на прямое финансирование повышения боеготовности вооруженных сил Украины, в состав которых входят признанные в России террористическими и экстремистскими организациями формирования, такие как «Азов», «Айдар» и «Правый сектор».

    Дочерние структуры Almaz Capital Partners взаимодействуют с платформой, созданной по инициативе Владимира Зеленского, «Юнайтед24», через которую централизованно осуществляется сбор денежных средств для закупки вооружения, техники и провизии на нужды ВСУ.

    Бизнесмен продолжает владеть высоколиквидным имуществом на территории России, значительными финансовыми ресурсами. Например, ему принадлежат квартира и пять машино-мест в Москве, загородный коттедж в Московской области совокупной рыночной стоимостью более одного млрд рублей. На счетах размещено свыше семи млрд рублей, пишут «Ведомости».

    Как отметили в Генпрокуратуре, убеждения Галицкого основываются на проукраинской позиции. «Крайние формы антагонизма к российскому государству и его народу, которые проявляют ответчики, финансируя военные действия украинских властей, способствуют только усилению террористического давления. В результате неминуемо растет количество погибших и раненых среди мирного населения нашей страны», – цитирует издание исковые требования.

    Такие обстоятельства, указано в нем, позволяют квалифицировать ответчиков – Галицкого и его венчурный фонд – как членов единой группы, целями которой являются воспрепятствование законной деятельности государственных органов России, нарушение территориальной целостности страны. В связи с этим ГП требует признать Галицкого и его фонд как экстремистское объединение, запретить его деятельность, а также обратить в доход государства имущество бизнесмена и конфисковать средства с банковских счетов.

    Пентагон подтвердил использование полученного на Украине опыта против Ирана
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Ольга Иванова

    Американские военные начали применять опыт отражения ракет и беспилотников, полученный на Украине, в новых операциях против Ирана на Ближнем Востоке, заявил главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе американский генерал Алексус Гринкевич.

    Вооруженные силы США используют опыт, полученный во время конфликта на Украине, для совершенствования своих операций против Ирана, сообщает ТАСС. Об этом заявил главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Алексус Гринкевич на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил Сената США.

    «Да, мы это делаем, разворачиваем силы и средства на Ближнем Востоке в этих целях», – подчеркнул Гринкевич, отвечая на вопрос о передаче военного опыта. Он отметил, что касается это в первую очередь методов перехвата ракет и беспилотников, которыми активно пользуются американские военные на Ближнем Востоке.

    Генерал также подтвердил, что Киев продолжает запрашивать у Вашингтона дополнительные комплексы противовоздушной обороны. По словам Гринкевича, многие такие системы уже перебрасываются на Ближний Восток из других регионов, чтобы усилить защиту американских позиций.

    Отвечая на вопрос о том, что бы просил Владимир Зеленский у США, если бы оказался сейчас в Вашингтоне, Гринкевич отметил, что это были бы прежде всего средства противовоздушной обороны. Он подчеркнул, что у американцев в регионе уже есть мощные комплексы ПВО, призванные противостоять ракетным и беспилотным угрозам.

    Ранее телеканал CBS назвал ключевые цели операции США в Иране.

    Пентагон оценил расходы на первую неделю конфликта с Ираном в 11,3 млрд долларов.

    Президент США Дональд Трамп назвал войну с Ираном «практически завершенной».

    Новый лидер Ирана заявил о себе

    Новый верховный лидер Ирана и сын старого лидера – Моджтаба Хаменеи – выпустил первое официальное обращение, в котором пообещал отомстить США и Израилю. Ему можно верить.

    В ЕС предложили Украине воевать еще два года

    Tекст: Вера Басилая

    Страны Евросоюза готовы поддерживать Украину в продолжении боевых действий еще полтора-два года, сообщили украинские СМИ.

    Европейские страны предлагают Киеву продолжать боевые действия на Украине еще полтора-два года, передают «Вести».

    По данным украинских СМИ, государства Европейского союза готовы выделить необходимое финансирование для продолжения боевых действий.

    В то же время, глава киевского режима Владимир Зеленский поручил властям страны рассмотреть сценарий, при котором проведение выборов на Украине будет отложено на несколько лет. Таким образом, в ближайшей перспективе в стране не планируются избирательные кампании.

    Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский выразил мнение о планах Киева вести боевые действия еще три года.

    Президент США Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский препятствует достижению мира на Украине.

    Зампред Совбеза Дмитрий Медведев сделал прогноз о скором окончании украинского кризиса и назвал Украину «Страной 404».

    Газпром: Атаки ВСУ на станции «Турецкого потока» отражены

    @ Дмитрий Феоктистов/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Компрессорные станции «Русская» и «Береговая», являющиеся ключевыми объектами для экспорта газа по «Турецкому потоку» и «Голубому потоку», подверглись новым атакам средствами воздушного нападения.

    Компрессорные станции «Русская» и «Береговая», входящие в инфраструктуру ПАО «Газпром», подверглись воздушным атакам рано утром, сообщается в Telegram-канале Газпрома. Эти объекты обеспечивают надежность поставок российского газа по газопроводам «Турецкий поток» и «Голубой поток».

    Все средства воздушного нападения были отражены, объекты продолжили функционировать в штатном режиме. Инцидент не повлиял на экспортные поставки газа по указанным маршрутам.

    Угрозы для жителей региона и персонала компрессорных станций не возникло. Газпром подчеркнул важность обеспечения безопасности энергетической инфраструктуры на фоне продолжающейся напряженности.

    Минобороны России сообщило об атаке десяти беспилотников на станцию «Турецкого потока» на Кубани.

    В среду компания «Газпром» заявила об атаке беспилотников ВСУ на инфраструктуру газопровода «Турецкий поток» в Краснодарском крае.

    Потерявшийся военный ВСУ случайно принес продукты российским морпехам

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Украинский военнослужащий, доставлявший провизию сослуживцам, перепутал направление движения и вышел прямо на позиции российских войск с полным рюкзаком тушенки, сообщил стрелок 177-го гвардейского полка морпехов группировки «Центр» с позывным «Август».

    Морские пехотинцы задержали украинского боевика, который по ошибке вышел на российские укрепления на добропольском направлении, пояснил собеседник РИА «Новости».

    Подозрения у военных вызвал мужчина в камуфляже, который уверенно двигался со стороны линии фронта в тыл российских подразделений.

    «Идет человек в маскхалате, с рюкзаком за спиной, со стороны передовой – но в нашу сторону. Обычно наоборот бывает. Остановили его, спросили, кто такой. Он назвал позывной, сказал, что несет продовольствие», – сообщил военнослужащий.

    При досмотре личных вещей бойцы обнаружили пауэрбанки, мясные консервы и другие припасы с маркировками на украинском языке. Морпех добавил, что после проверки содержимого рюкзака стало очевидно, что задержанный является кадровым военным, после чего его взяли в плен.

    В 2025 году российский морпех в рукопашной схватке одолел бойца ВСУ на берегу Днепра. Бойцы российских подразделений благодаря густому туману задержали группу украинских штурмовиков в лесополосе под Шевченко. Несколько групп украинских военных добровольно сдались в плен на южнодонецком направлении.

    Пленный украинский сержант передал все координаты ВСУ на купянском направлении

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Захваченный в плен главный сержант украинской теробороны передал российским военным все известные позиции ВСУ около Купянска.

    Пленный главный сержант (равноценно старшине в ВС РФ) 6-го батальона 122-й отдельной бригады теробороны ВСУ Игорь Костин передал российским военнослужащим всю имеющуюся у него информацию о позициях и координатах украинских военных, пишет ТАСС.

    Костин уточнил, что попал в плен во время заведения солдат ВСУ на позиции. Он отметил, что осознает последствия своих действий и понимает, что по переданным координатам может быть нанесено огневое поражение.

    В обращении к родственникам Костин сообщил: «Со мной все нормально. Я живой, здоровый. Все будет хорошо. Относятся ко мне нормально. Кормят, поят, в тепле и не в обиде».

    Ранее другой украинский военнослужащий Николай Пилипчук, сдавшийся у Димитрова, выразил желание предоставить российским военным координаты территориального центра комплектования для нанесения авиаудара.

    До этого взятый в плен разведчик ВСУ Владимир Ли передал российской стороне ряд координат военных объектов украинских военных.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинский военный заявил, что российские бойцы обращаются с пленными лучше, чем сержанты и инструкторы в украинских учебных центрах.


    Захарова заявила о готовности России к переговорам по Украине

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Москва подчеркнула открытость к обсуждению любых вопросов по евразийской безопасности, включая ситуацию на Украине, с прагматичными партнерами.

    Россия готова к открытому и честному диалогу по вопросам евразийской безопасности, включая ситуацию на Украине. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на очередном брифинге, передает ТАСС.

    «Мы по-прежнему открыты для прямого диалога, честных переговоров со всеми прагматично настроенными и добросовестными партнерами по всему спектру вопросов евразийской безопасности, включая украинский конфликт», – подчеркнула Захарова. Она отметила, что Москва не исключает обсуждение ни одной из ключевых тем, связанных с безопасностью региона.

    По словам Захаровой, Россия рассчитывает на конструктивный подход со стороны заинтересованных государств. В МИД подчеркнули, что любые шаги по укреплению безопасности должны основываться на взаимном уважении и готовности к компромиссам.

    Накануне МИД связал удар по Брянску с попыткой Запада сорвать переговоры по урегулированию на Украине. Переговоры по урегулированию ситуации на Украине в Абу-Даби будут продолжены, но место и дата следующего раунда пока не определены, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    А в среду специальный посланник президента Соединенных Штатов Стивен Уиткофф заявил, что переговоры между Москвой, Вашингтоном и Киевом могут состояться в ближайшие семь дней.


    Пушилин связал освобождение Славянска с решением водной проблемы Донбасса

    Tекст: Вера Басилая

    Освобождение Славянска позволит восстановить канал Северский Донец – Донбасс и возобновить подачу воды, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

    Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в интервью Сергею Стиллавину заявил, что освобождение Славянска позволит начать восстановление канала Северский Донец – Донбасс, который обеспечивает регион водой, передают «Вести».

    Пушилин отметил: «Мы видим, что и Краматорско-Славянская агломерация, вот к ней все ближе и ближе наши подразделения. Для нас особо ощутимо как раз в этом плане освобождение Славянска».

    Пушилин также сообщил о ситуации в Красном Лимане. По его словам, российские войска практически охватили населенный пункт, идут городские бои, и освобождение города ожидается в ближайшее время. Он подчеркнул, что продвижение российских подразделений в данном районе имеет стратегическое значение для региона.

    Глава республики выразил уверенность, что решение водных проблем Донбасса возможно только после установления контроля над ключевыми инфраструктурными объектами, такими как канал Северский Донец – Донбасс.

    Владимир Зеленский заявил, что Украина не собирается уступать Славянск и Краматорск России. Вооруженные силы Украины усиливают оборону в Славянске, демонтируя инфраструктуру, устанавливая противодроновые системы и минируя подступы к городу.

    Пушилин заявил о намеренном уничтожении украинскими военными части канала Северский Донец – Донбасс.

    Также Пушилин сообщил о получении ДНР лишь половины необходимого объема воды из-за блокады со стороны Киева.

    Герой России Ярашев после лечения решил вернуться оператором БПЛА на СВО

    Tекст: Вера Басилая

    Рядовой Сергей Ярашев, удостоенный звания Героя России, после госпиталя намерен стать оператором БПЛА и навестить родственников погибших сослуживцев, рассказала его мать Татьяна Ярашева.

    После окончания лечения в московском госпитале и отпуска, Ярашев планирует вернуться в свою часть на территории спецоперации, передает РИА «Новости».

    Его мать, Татьяна Ярашева, рассказала, что сын намерен служить оператором беспилотных летательных аппаратов, так как обладает необходимыми знаниями и опытом в этой области.

    По словам матери героя, после выписки Ярашев сначала приедет в Самару навестить родных, а затем отправится к семьям всех своих погибших сослуживцев. «Всех объеду матерей, жен, всех обниму», – передала слова сына Татьяна Ярашева.

    Боец в одиночку в течение 68 дней удерживал позиции у населенного пункта Гришино в ДНР и не допустил прорыва обороны. Сейчас Ярашев проходит лечение в московском госпитале, он лишился ступней из-за обморожения, о чем ранее докладывал Путину глава ДНР Денис Пушилин.

    Президент Владимир Путин присвоил звание Героя России рядовому Сергею Ярашеву за проявленные мужество и героизм.

    Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян сообщила о решении наградить военнослужащего премией имени Тиграна Кеосаяна.

    Мать бойца рассказала о планах сына жениться после выписки из госпиталя.

    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение объектам энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ.

    Кроме того удары наносились по пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 149 районах, говорится в канале Max Минобороны.

    Средствами ПВО сбиты три управляемые авиабомбы, шесть снарядов американской РСЗО HIMARS и 447 беспилотников.

    Всего с начала спецоперации уничтожены 671 самолет, 284 вертолета, 122 132 беспилотника, 651 ЗРК, 28 191 танк и другая бронемашина, 1 687 боевых машин РСЗО, 33 801 орудие полевой артиллерии и миномет, 56 533 единицы спецтехники, отчитались в Минобороны.

    Напомним накануне ВС России поразили используемые в интересах ВСУ объекты ТЭК Украины.

    За день до этого ВКС России сбили украинский самолет Су-27.

    А до этого ВС России поразили места запуска ударных беспилотников ВСУ дальнего действия.

    Песков назвал атаки по станции «Русская» безрассудными действиями Киева

    Tекст: Вера Басилая

    Попытки атак беспилотниками по компрессорной станции «Русская», отвечающей за транспортировку газа через «Турецкий поток», являются безрассудными действиями киевского режима, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Дмитрий Песков заявил журналистам, что ночью были зафиксированы новые попытки нанесения ударов дронами по компрессорной станции «Русская», передает ТАСС.

    По его словам, объект располагается на берегу и является ключевым элементом по обеспечению транспортировки газа по «Южному потоку».

    Песков подчеркнул, что речь идет о нападении на международный объект, который играет важную роль в энергетической безопасности Турции и других государств.

    «Абсолютно безрассудные действия киевского режима», – заявил Песков.

    Минобороны сообщило, что Киев атаковал десятью БПЛА станцию «Турецкого потока» на Кубани.

    «Газпром» подтвердил факт атаки БПЛА ВСУ на инфраструктуру «Турецкого потока» на Кубани.

    В Белгородской области три человека пострадали после атаки дронов ВСУ

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В результате ударов украинских беспилотников в населенных пунктах Белгородской области пострадали трое мирных жителей, сообщают местные власти.

    В результате атак украинских беспилотников в Белгородской области пострадали три человека, сообщает губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. По словам главы региона, в селе Ржевка Шебекинского округа один из беспилотников поразил легковой автомобиль, в результате чего мужчина получил минно-взрывную травму и множественные осколочные ранения груди, ног и руки. Его доставили в центральную районную больницу Шебекино бойцы самообороны.

    Еще один мужчина в этом же округе получил минно-взрывную травму, а также слепые осколочные ранения груди и ноги. Госпитализация ему не понадобилась, уточнил губернатор.

    Кроме того, в селе Мощеное в результате удара пострадала женщина. Ее перевели в городскую больницу № 2 Белгорода для дальнейшего лечения.

    Накануне Вооруженные силы Украины также нанесли удары по двум муниципалитетам Белгородской области, в результате чего пострадали три мирных жителя.

    Ранее в Международный женский день в Белгородской области в результате двух атак дронов ВСУ получили ранения пять человек. А в субботу в регионе в результате атаки дрона ВСУ пострадали двое мужчин.

    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    За шесть часов российские системы ПВО уничтожили 30 украинских беспилотников в Белгородской, Курской, Брянской областях и Крыму.

    Силы противовоздушной обороны России за шесть часов сбили 30 украинских беспилотников в различных регионах страны, передает ТАСС. Инцидент произошел с 14.00 до 20.00 по московскому времени, о чем сообщили в Министерстве обороны России.

    В российском военном ведомстве заявили: «В период с 14.00 до 20.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 30 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 19 БПЛА – над территорией Белгородской области, шесть БПЛА – над территорией Курской области, три БПЛА – над территорией Брянской области, два БПЛА – над территорией Республики Крым».

    В Минобороны подчеркнули, что все цели были своевременно обнаружены и уничтожены дежурными силами ПВО. Информация о возможных разрушениях или пострадавших уточняется.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобороны сообщило, что дежурные средства противовоздушной обороны в первой половине дня в четверг уничтожили 20 украинских беспилотников самолетного типа.

    При атаке дронов на АЗС в Брянской области ранены два человека

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В результате удара FPV-дронами по автозаправке в Севске Брянской области были ранены двое мужчин, сообщают власти региона.

    Вооруженные силы Украины нанесли удар FPV-дронами по автозаправочной станции в городе Севске Брянской области. Об атаке сообщил в своем Telegram-канале губернатор Александр Богомаз. В результате атаки пострадали два мирных жителя, которые были оперативно доставлены в больницу, где им оказали необходимую медицинскую помощь.

    Также в результате атаки был поврежден автомобиль и здание заправочной станции. На месте происшествия работают экстренные и оперативные службы, которые ликвидируют последствия удара.

    Накануне число жертв ракетного удара по Брянску 10 марта возросло до семи погибших и сорока двух раненых. Девятерых тяжелораненых отправили на лечение в Москву.

    ВСУ при атаке на Брянск применили не менее восьми ракет, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.


    ВСУ за сутки потеряли в зоне СВО около 1325 военных

    Tекст: Мария Иванова

    Российские подразделения заняли более выгодные рубежи и нанесли значительный урон живой силе и технике ВСУ.

    Подразделения группировки «Север» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны около Новой Сечи, Максимовщины, Мирополья, Кондратовки, Храповщины и Глухова Сумской области, говорится в канале Max Минобороны.

    А в Харьковской области нанесено поражение подразделениям двух механизированных, мотопехотной бригад ВСУ и пограничного отряда погранслужбы Украины рядом с Верхней Писаревкой, Удами, Рубежным, Малым Волчьим и Ольшанами.

    Потери ВСУ при этом  составили свыше 255 военнослужащих, две бронемашины и четыре орудия полевой артиллерии. Уничтожены пять станций РЭБ и 11 складов матсредств.

    В то же время подразделения группировки «Запад» улучшили положение по переднему краю, нанея поражение живой силе и технике трех механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны возле Самборовки, Смородьковки, Великой Шапковки, Грушевки, ПаламаревкиХарьковской области, Красного Лимана, Лозового и Крымков Донецкой народной республики (ДНР).

    При этом потери противника составили до 185 военнослужащих, четыре бронемашины, включая турецкий бронеавтомобиль Kirpi, и три артиллерийских орудия. Уничтожены станция РЭБ и четыре склада с боеприпасами.

    Параллельно подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение формированиям трех механизированных, мотопехотной, штурмовой бригад ВСУ и бригады морской пехоты в районах Дружковки, Александровки, Белокузьминовки, Славянска, Алексеево-Дружковки, Николайполья и Константиновки ДНР.

    Противник потерял более 160 военнослужащих, танк, три американских бронетранспортера М113, три бронемашины и три орудия полевой артиллерии. Уничтожены израильская станция контрбатарейной борьбы RADA RPS-42 и два склада с боеприпасами, перечислили в Минобороны.

    Подразделения группировки «Центр» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных, егерской, пехотной бригад, штурмового полка ВСУ, бригадам морской пехоты, теробороны и нацгвардии у Новоалександровки, Торского, Новогригоровки, Василевки, Шевченко, Белицкого ДНР, Гавриловки и Федоровского Днепропетровской области.

    При этом потери украинских вооруженных формирований составили более 340 военнослужащих, три бронетранспортера, в том числе американский бронетранспортер М113, две бронемашины, польская 155-мм самоходная артиллерийская установка Krab и склад с боеприпасами, отчитались в Минобороны.

    Напомним, накануне ВСУ за сутки в зоне СВО потеряли около 1265 солдат.

