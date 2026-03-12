  • Новость часаИсполнителей теракта в «Крокусе» приговорили к пожизненным срокам
    Почему экстренные меры в борьбе с ценами на нефть могут не сработать
    Кадыров осудил ответные удары Ирана
    Дипломат сравнил резолюцию Совбеза ООН по Ирану с игрой в наперстки
    Долина заявила о новом взгляде на жизнь
    Вынесен приговор 19 фигурантам дела о теракте в «Крокусе»
    Стало известно об авиаударе США по ядерному объекту Талеган-2 в Иране
    Крупнейшие экономики мира договорись достать из резервов 400 млн баррелей нефти
    Украина отвергла даты визита инспекторов Венгрии на «Дружбу»
    Алиев сообщил о планах расширить экспорт энергии в Европу
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Наемники из ВСУ представляют опасность для всех

    С наемниками иностранного легиона ВСУ проблемы стали возникать с самого начала – по причине низкой дисциплины и склонности к криминалу. Многие из них занялись контрабандой оружия и наркоторговлей, случались и внутренние разборки с убийствами.

    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Как усадить Европу за стол переговоров

    Европа в урегулировании украинского конфликта все же нужна. По той простой причине, что без нее полноценное мирное соглашение, которое устранит все первопричины конфликта, невозможно. Вопрос в том, кто именно в Европе может взять на себя эту роль.

    Сергей Миркин Сергей Миркин СВО устраняет ошибки Горбачева

    Одна из главных целей СВО – недопущение натовских контингентов на Украине и размещения ракет с ядерными боеголовками под Харьковом или Одессой. А ведь этой проблемы могло и не быть, если бы в 1990 году Горбачев повел себя по-другому.

    12 марта 2026, 12:19 • Новости дня

    Герой России Ярашев после лечения решил вернуться оператором БПЛА на СВО

    Мать Героя России Ярашева сообщила о его планах вернуться на СВО

    Tекст: Вера Басилая

    Рядовой Сергей Ярашев, удостоенный звания Героя России, после госпиталя намерен стать оператором БПЛА и навестить родственников погибших сослуживцев, рассказала его мать Татьяна Ярашева.

    После окончания лечения в московском госпитале и отпуска, Ярашев планирует вернуться в свою часть на территории спецоперации, передает РИА «Новости».

    Его мать, Татьяна Ярашева, рассказала, что сын намерен служить оператором беспилотных летательных аппаратов, так как обладает необходимыми знаниями и опытом в этой области.

    По словам матери героя, после выписки Ярашев сначала приедет в Самару навестить родных, а затем отправится к семьям всех своих погибших сослуживцев. «Всех объеду матерей, жен, всех обниму», – передала слова сына Татьяна Ярашева.

    Боец в одиночку в течение 68 дней удерживал позиции у населенного пункта Гришино в ДНР и не допустил прорыва обороны. Сейчас Ярашев проходит лечение в московском госпитале, он лишился ступней из-за обморожения, о чем ранее докладывал Путину глава ДНР Денис Пушилин.

    Президент Владимир Путин присвоил звание Героя России рядовому Сергею Ярашеву за проявленные мужество и героизм.

    Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян сообщила о решении наградить военнослужащего премией имени Тиграна Кеосаяна.

    Мать бойца рассказала о планах сына жениться после выписки из госпиталя.

    12 марта 2026, 01:57 • Новости дня
    Генпрокуратура потребовала изъять имущество Александра Галицкого
    Генпрокуратура потребовала изъять имущество Александра Галицкого
    @ Дмитрий Астахов/РИА Новости

    Tекст: Антон Антонов

    Генпрокуратура России предъявила иск о конфискации имущества бизнесмена Александра Галицкого на сумму свыше 8 млрд рублей, сообщил источник, близкий к Генпрокуратуре.

    Ведомство считает Галицкого участником экстремистского объединения, поддерживающего вооруженные силы Украины, передает ТАСС.

    «Галицкий продолжает владеть высоколиквидным имуществом на территории России и значительными финансовыми ресурсами», – указано в иске.

    Среди активов бизнесмена – квартира и пять машино-мест в Москве, коттедж с жилым домом, хозблоком и гаражом, а также земельный участок в Московской области общей стоимостью более 1 млрд рублей. На счетах Галицкого находится более 7 млрд рублей.

    По мнению Генпрокуратуры, наличие у Галицкого таких активов способствует развитию финансовой базы экстремистского объединения. В иске указано, что эти средства обеспечивают Галицкому и его венчурному фонду возможность продолжать экономическую деятельность, которая, учитывая их идеологию, создает угрозу национальной безопасности России.

    Ответчики также, как подчеркивается в иске, могут использовать материальные ресурсы для поддержки киевского режима и его вооруженных формирований. В связи с этим Генпрокуратура требует обратить имущество Галицкого в доход государства. Также ведомство просит наложить обеспечительные меры: арестовать все движимое и недвижимое имущество бизнесмена, временно ограничить его выезд за границу, запретить открытие новых счетов и поручить Федеральной службе судебных приставов розыск имущества должника.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Генпрокуратура подала иск в Тверской суд Москвы с требованием изъять активы бизнесмена Александра Галицкого и фонда Almaz Capital Partners в пользу государства. Сообщается, что венчурный фонд Галицкого за несколько лет направил более 50 млн долларов украинским оборонным компаниям, связанным с производством вооружений.

    12 марта 2026, 00:55 • Новости дня
    Фонд Александра Галицкого переводил деньги на Украину

    Фонд Александра Галицкого передал оборонным компаниям Украины свыше 50 млн долларов

    Фонд Александра Галицкого переводил деньги на Украину
    @ Илья Питалев/РИА Новости

    Tекст: Антон Антонов

    Венчурный фонд Александра Галицкого за несколько лет направил более 50 млн долларов украинским оборонным компаниям, связанным с производством вооружений, сообщил источник, близкий к Генпрокуратуре России.

    Генпрокуратура подала иск о признании бизнесмена Галицкого и корпорации Almaz Capital Partners, LTD экстремистским объединением, передает РИА «Новости».

    В иске указывается, что за последние годы венчурный фонд предоставил более 50 млн долларов украинским компаниям, производящим патроны, инновационные боеприпасы, компоненты БПЛА и иные виды вооружений.

    По данным Генпрокуратуры, указанные средства направлялись на прямое финансирование повышения боеготовности вооруженных сил Украины, в состав которых входят признанные в России террористическими и экстремистскими организациями формирования, такие как «Азов», «Айдар» и «Правый сектор».

    Кроме того, в иске говорится, что дочерние структуры фонда взаимодействуют с платформой, созданной по инициативе Владимира Зеленского, через которую осуществляется сбор средств на закупку вооружения, техники и провизии для нужд вооруженных сил Украины.

    Также утверждается, что Галицкий как управляющий партнер определил оказание финансовой помощи Украине одним из ключевых направлений деятельности инвестиционного холдинга.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Генпрокуратура подала иск в Тверской суд Москвы с требованием изъять активы бизнесмена Александра Галицкого и фонда Almaz Capital Partners в пользу государства.

    11 марта 2026, 14:50 • Видео
    За что испанцы считают Мерца трусом

    Испанские газеты хором называют канцлера Германии Фидриха Мерца трусом, а испанский МИД заметил, что «такого» нельзя было ждать ни от Ангелы Меркель, ни от Олафа Шольца. В чем причина нового конфликта внутри НАТО?

    11 марта 2026, 12:50 • Новости дня
    Военный эксперт: Справедливым ответом Украине за Брянск станет удар «Орешником»

    Военный эксперт Кнутов: Справедливым ответом Украине за Брянск станет удар «Орешником»

    Военный эксперт: Справедливым ответом Украине за Брянск станет удар «Орешником»
    @ Кадр из видео

    Tекст: Анастасия Куликова

    Киев не оставляет попыток рассорить Москву и Вашингтон и вынудить Дональда Трампа изменить курс на поддержку украинской стороны. Для этого противник использует различные провокации, одной из которых стал удар по Брянску, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов. По его мнению, ответом на террористические действия ВСУ может стать новый удар «Орешником».

    «Британские специалисты давно приспособили Су-24 для использования ракет Storm Shadow и SCALP-EG. ВС России с тех пор активно работают над тем, чтобы вывести из строя эти бомбардировщики», – напомнил военный эксперт Юрий Кнутов. Он допустил, что противник смог восстановить часть самолетов, которые были повреждены, а также получил из Британии новую партию оружия.

    «Перед нанесением удара проводилась разведка. По всей видимости, нашли уязвимость в нашей системе ПВО, и это позволило ракетам на предельно малой высоте обойти зоны поражения зенитно-ракетных батарей», – предположил собеседник. По его мнению, цель Украины – создать провокацию, сорвать переговорный процесс и ухудшить отношения Москвы и Вашингтона. Неслучайно атака была проведена на следующий день после телефонного разговора Владимира Путина и Дональда Трампа.

    «Украинское руководство пытается спровоцировать российскую армию на ответный удар, чтобы потом европейские телеканалы носились с камерами и снимали сюжеты о том, как «русские варвары» убивают мирных граждан. Все это затем вынесли бы на обсуждение в Совбез ООН. И наконец, европейцы попытались бы повлиять на Трампа, чтобы тот изменил свое отношение к России», – детализировал Кнутов. Он с сожалением отметил, что такие провокации будут повторяться.

    «В этой связи важно продолжать расширять буферную зону на глубину примерно 100 км. Это позволит обезопасить приграничные регионы. Кроме того, необходимо выявлять места базирования Су-24, а также пункты доставки крылатых ракет. Удары должны наноситься как по непосредственно аэродромам и бомбардировщикам, так и портам, где базируются грузы», – считает аналитик.

    «Предупреждение поставок оружия является наилучшей защитой от ударов по российским городам», – подчеркнул он. Также, продолжил спикер, стоило бы отработать «Кинжалами» по британскому предприятию, расположенному на Украине, для обслуживания и капитального ремонта военной техники.

    Собеседник не исключает и нового удара «Орешником». Кнутов напомнил, что в ноябре 2024 года в ответ на применение американского и британского дальнобойного оружия российские войска нанесли удар по «Южмашу» новейшей ракетной системой.

    «Применение сейчас «Орешника» было бы справедливым и оправданным. Но нужно выбрать достойную цель. Удар должен быть нанесен по крупному оборонному предприятию, которое имеет важную роль в военно-промышленном комплексе Украины», – акцентировал Кнутов.

    Схожей точки зрения придерживается автор Telegram-канала «Русский инженер» Алексей Васильев. По его мнению, Киев согласовал удар с Лондоном. «Время удара удивительно совпадает с разговором Путина и Трампа. О чем таком договорились два президента, что британцы посчитали необходимым применить ракеты, которых осталось не так много, по стационарной цели, которая находится рядом с границей?» – задается он вопросом.

    «То, как ее поразили, вполне понятно: перегрузка локальной части ПВО с помощью «дроноспама» – за сутки больше 200 БПЛА – и когда все ЗРК стояли уже с опустошенными пусковыми, пустили Storm Shadow, против которых только «Панцири» могли работать», – добавил Васильев. Эксперт напомнил, что Британия сначала не поддержала агрессию США против Ирана.

    «Большинство стран Персидского залива, особенно Катар, – это де-факто колонии Британии и ее финансовые активы. А еще эта война влечет за собой передел на рынке мирового страхования морской торговли. То есть и тут идет скрытый конфликт между США и Британией, и очень вероятно, что удар по Брянску, это отголоски этого конфликта в связи с какими-то решениями Путина в иранском вопросе», – заключил Васильев.

    Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что ВСУ во вторник ударили по городу Брянску семью ракетами Storm Shadow. По данным СМИ, удар был произведен украинскими бомбардировщиками Су-24 из Одесской области. Официального подтверждения этой информации нет.

    В результате атаки шесть человек погибли, еще 42 пострадали. «29 человек госпитализированы, среди них несовершеннолетний, его состояние стабильное. Из Москвы в Брянск прибыло восемь реанимационных бригад. Принято решение девять пациентов, состояние которых оценивается как тяжелое и крайне тяжелое, транспортировать в специализированные федеральные медицинские центры», – написал Богомаз.

    20 человек находятся в лечебных учреждениях Брянска, 13 пострадавшим была оказана медицинская помощь и назначено амбулаторное лечение. По словам губернатора региона, в 23.39 мск 10 марта пожарные расчеты завершили работы по ликвидации возгорания, возникшего в результате ракетного удара.

    «В настоящее время на месте трагических событий проводится осмотр следователями следственного управления СК РФ. Ведется комиссионная работа по оценке ущерба и закрытию контура жилых домов и зданий, получивших повреждения», – добавил Богомаз. Следственный комитет возбудил уголовное дело по п. «б» ч. 3 ст. 205 Уголовного кодекса (террористический акт), сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

    По данным следствия, теракт был совершен при участии военнослужащих Главного управления разведки министерства обороны Украины, ВСУ, иных украинских воинских формирований и представителей высшего военного и политического руководства Украины. «Они действовали как преступная группа в целях устрашения населения и попытки дестабилизировать работу органов власти России», – говорится в заявлении Петренко.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что удар по мирному населению был нанесен преднамеренно. Российский омбудсмен Татьяна Москалькова потребовала от мирового сообщества осудить ракетный удар ВСУ по жилым районам города. Однако в ООН ограничились сухим комментарием.

    «Я не видел именно это конкретное сообщение, но мы ясно заявляли, что выступаем против ударов по гражданским и гражданской инфраструктуре, где бы они ни происходили», – сказал представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик. «Про Бучу Секретариат ООН что только не рассказывал, а остальное не видит», – обратила внимание Захарова.

    Она заявила о вопросах к международной организации. «Зачем они тогда вообще все нужны, представители генсека ООН, сотрудники Секретариата, что они делают? Мой вопрос правомочен, они работают на те деньги, которые им направляют страны – члены ООН. Наша страна не является задолжником перед ООН», – отметила дипломат в эфире радиостанции «Спутник».

    11 марта 2026, 21:52 • Новости дня
    МИД связал удар Киева по Брянску с заявлениями США о «переломном моменте» в переговорах

    Tекст: Ольга Иванова

    Российское внешнеполитическое ведомство связало удар по Брянску с попыткой Запада сорвать переговоры по урегулированию на Украине.

    Удар Вооружённых сил Украины по Брянску совпал с заявлениями Белого дома о перспективах мирного процесса, отмечает РИА «Новости». В МИД России подчеркнули: «Неслучайно и совпадение по времени этой атаки с сигналами из Вашингтона, в которых выражается надежда на то, что в переговорах по украинскому урегулированию наступил переломный момент, а достижение мира вполне реально».

    Дипломаты считают, что атака была попыткой сорвать переговоры и спровоцировать эскалацию на фронте. МИД возложил ответственность за удар на «западных кураторов Киева», отметив, что подобные действия невозможны без их прямой поддержки.

    Москва потребовала от ООН дать объективную оценку произошедшему, предупредив, что отсутствие реакции будет расценено как одобрение действий Владимира Зеленского.

    Ранее спецпосланник Стивен Уиткофф выразил уверенность, что процесс урегулирования на Украине движется вперёд, и США сохраняют оптимизм относительно окончания конфликта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что удар ракетами Storm Shadow по Брянску стал возможен только при непосредственном участии специалистов из Британии.

    Также Песков назвал одной из основных задач спецоперации на Украине предотвращение повторения подобных атак по российским городам.

    Украина применяла не менее восьми ракет при массированном обстреле Брянска.

    В результате ракетной атаки украинских формирований на предприятие в Брянске погибли шесть человек и пострадали 42 мирных жителя.

    12 марта 2026, 08:28 • Новости дня
    Медведев назвал Украину несуществующей «Страной 404»
    Медведев назвал Украину несуществующей «Страной 404»
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Замглавы Совбеза Дмитрий Медведев в статье для журнала «Эксперт» выступил с прогнозом о скором окончании украинского кризиса, и назвал Украину «Страной 404».

    Дмитрий Медведев в своей статье для журнала «Эксперт» назвал Украину несуществующей «Страной 404», передает РИА «Новости».

    По его мнению, переживания по поводу несуществующей «Страны 404» навязаны искусственно и вскоре уступят место осознанию более серьезных мировых вызовов, связанных с технологическим развитием.

    Зампред Совета безопасности также выразил убеждение, что украинский кризис завершится, как и все конфликты в истории человечества. «Заукраинское безумство, которым обуреваем сегодня «коллективный Запад», не может длиться вечно», – заявил Медведев.

    Он считает, что усилия ряда стран, желающих поражения России, не изменят неизбежного исхода.

    В заключение Медведев указал, что мировое сообщество только начинает осознавать масштаб и глубину новых технологических угроз, которые станут гораздо более актуальными, чем нынешние политические разногласия.

    Ранее Медведев предрек Владимиру Зеленскому сохранение жизни только до момента окончательного развала «Страны 404».

    Зампред Совбеза предупредил о вероятном сокращении территории Украины до узкой полоски земли.

    Медведев назвал существование самостоятельного государства Украины на исторических российских территориях смертельно опасным для украинцев.

    11 марта 2026, 19:52 • Новости дня
    Песков назвал тревожными попытки Киева атаковать газопроводы в Черном море
    Песков назвал тревожными попытки Киева атаковать газопроводы в Черном море
    @ Алексей Никольский/POOL/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Попытки атак украинских беспилотников на инфраструктуру газопроводов «Турецкий поток» и «Голубой поток» вызывают серьезную обеспокоенность, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Речь идет об ударах по компрессорным станциям «Русская» и «Береговая» на российском побережье.

    Информация о попытках киевского режима атаковать беспилотниками инфраструктуру газопроводов «Голубой поток» и «Турецкий поток» является крайне тревожной, заявил ТАСС пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. В частности, речь идет о компрессорной станции «Русская», отвечающей за работу «Турецкого потока», и станции «Береговая», обслуживающей «Голубой поток» на российском берегу.

    Песков отметил: «Новости о попытках нанести удары дронами по компрессорной станции ”Русская“, которая обеспечивает на берегу работу ”Турецкого“ потока, и компрессорной станции ”Береговая“, которая обеспечивает на берегу работу ”Голубого“ потока – это очень тревожная информация».

    Представитель Кремля сообщил, что Россия неоднократно информировала Турцию о планах Киева совершить диверсии на трубопроводах в Черном море.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, еще 4 марта президент России Владимир Путин заявил, что в Киеве при поддержке западных спецслужб готовится акция по подрыву газопроводов «Голубой поток» и «Турецкий поток».

    Позже глава МИД Сергей Лавров подтвердил наличие у украинских властей подобных планов. А Дмитрий Песков отметил, что взрыв газопровода «Северный поток» со стороны Украины был направлен против немецких совладельцев этой инфраструктуры и энергетической безопасности ЕС.


    11 марта 2026, 16:36 • Новости дня
    Иностранный волонтер погиб при атаке дронов ВСУ в Курской области

    Волонтер из Сент-Китс и Невис погиб при атаке дронов ВСУ в Курской области

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Курской области в результате удара FPV-дрона по гражданскому автомобилю погиб волонтер, являвшийся гражданином Федерации Сент-Китс и Невис, сообщают местные власти.

    Вооружённые силы Украины атаковали гражданский автомобиль в Курской области с помощью FPV-дрона квадрокоптерного типа. Как сообщил губернатор Александр Хинштейн в своем канале в Мах, нападение произошло ночью на автодороге Дьяконово – Суджа, недалеко от села Большое Солдатское в Большесолдатском районе.

    Губернатор сообщил: «В результате удара множественные ранения получил 40-летний водитель авто – волонтёр, гражданин Федерации Сент-Китс и Невис. По дороге в больницу, к глубокой скорби, он скончался». Хинштейн выразил соболезнования родным и близким погибшего.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в результате ударов ВСУ в Курской области пострадали четыре человека.

    До этого, 27 февраля доброволец «БАРС-Курска» погиб при исполнении служебного долга после нападения ВСУ на энергетический объект в Беловском районе. В тот же день при атаке беспилотника ВСУ в Сеймском округе Курска  погиб сотрудник автосервиса.


    11 марта 2026, 15:16 • Новости дня
    За шесть часов над Россией сбили 22 украинских БПЛА

    Минобороны сообщило о перехвате 22 украинских БПЛА над Россией

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российские средства ПВО уничтожили двадцать два украинских беспилотника, в том числе над акваторией Черного моря и рядом российских регионов, сообщает Минобороны.

    Средства противовоздушной обороны России перехватили и уничтожили 22 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа в период с 8.00 до 14.00 по московскому времени, сообщает Минобороны России. В сообщении ведомства в Max уточняется, что восемь беспилотников были уничтожены над акваторией Черного моря, четыре – над Курской областью, еще четыре – над Белгородской областью.

    Три беспилотника были ликвидированы над Пермским краем, два – над Краснодарским краем, один – над территорией Республики Крым.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду при атаке украинского беспилотника по гражданскому автомобилю в Запорожской области погибли два человека.

    Также в среду украинские БПЛА нанесли удар по промышленному предприятию в городе Губаха Пермского края, пострадавших не было.

    Всего в ночь со вторника на среду средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 185 украинских беспилотников самолетного типа. Дроны поражали над Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Ростовской, Воронежской, Самарской и Саратовской областями.


    11 марта 2026, 18:12 • Новости дня
    В Сочи обломки БПЛА вызвали пожар в жилом доме

    Tекст: Ольга Иванова

    В Лазаревском районе Сочи зафиксирован пожар в многоэтажном доме после падения обломков беспилотника, ранений среди жителей не зафиксировано.

    Обломки беспилотника упали на многоэтажный жилой дом в Лазаревском районе Сочи, сообщает ТАСС. В результате происшествия возник пожар на пятом этаже здания, однако, по данным оперативного штаба Краснодарского края, жертв и пострадавших нет.

    Пожар начался в одной из квартир на верхнем этаже пятиэтажного дома. Оперативные службы быстро прибыли на место и локализовали возгорание.

    В настоящее время угрозы для жизни и здоровья жильцов дома нет. Причины происшествия и обстоятельства падения БПЛА уточняются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава администрации Сочи Андрей Прошунин заявил, что город-курорт подвергся самой длительной атаке беспилотных летательных аппаратов в своей истории.

    11 марта 2026, 12:55 • Новости дня
    Путин присвоил звание Героя России рядовому Ярашеву

    Tекст: Вера Басилая

    Звание Героя России получил рядовой Сергей Ярашев, который в одиночку удерживал оборону в течение 68 дней, проявив исключительное мужество и стойкость, следует из указа президента Владимира Путина.

    Президент  Владимир Путин присвоил звание Героя Российской Федерации рядовому Сергею Ярашеву, указ главы государства опубликован на портале правовой информации. В документе говорится, что награда присуждена военнослужащему за выполнение воинского долга.

    «За мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, присвоить звание Героя Российской Федерации рядовому Ярашеву Сергею Романовичу», – говорится в указе президента.

    Согласно опубликованным материалам, Сергей Ярашев в течение 68 дней в одиночку удерживал оборону. Этим поступком он, как отмечено в указе, продемонстрировал мужество и героизм, что и стало основанием для присвоения высшего звания страны.

    Глава ДНР Денис Пушилин на встрече с Владимиром Путиным рассказал о подвиге бойца из Самары, 68 дней в одиночку удерживавшего позицию в районе Гришино на Красноармейском направлении.

    Мать участника спецоперации Сергея Ярашева сообщила о его лечении после ранения и подготовке к женитьбе после выписки из госпиталя.

    Сослуживец Дмитрий рассказал о первом боевом задании Ярашева и его 68-дневной обороне позиций под Гришино.

    12 марта 2026, 01:14 • Новости дня
    Небензя назвал западных спонсоров Зеленского ответственными за удар по Брянску
    Небензя назвал западных спонсоров Зеленского ответственными за удар по Брянску
    @ Dennis Van Tine/Zuma/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Западные покровители киевских властей несут полную ответственность за гибель гражданских в Брянске, заявил постпред России при ООН Василий Небензя.

    «Западные спонсоры Зеленского несут полную ответственность за убийство мирных жителей вместо того, чтобы дать реальный шанс мирным переговорам при посредничестве Соединенных Штатов», – приводит слова постпреда РИА «Новости».

    По словам постпреда, неонацистский режим в Киеве совершил очередное варварское преступление против мирного населения России, нанеся ракетный удар по оживленному деловому району Брянска, где расположены жилые дома, магазины детских товаров, университет и объекты гражданской инфраструктуры.

    «Мы призываем секретариат ООН отказаться от политики двойных стандартов и дать надлежащую, четкую и недвусмысленную оценку этому чудовищному нападению», – сказал Небензя.

    Он также отметил, что Киев и Лондон ищут пути дальнейшей эскалации напряженности, и эта тактика используется каждый раз, когда появляется перспектива урегулирования. Небензя связал время атаки с сигналами из Вашингтона о возможном поворотном моменте в переговорах по урегулированию ситуации на Украине.

    Отвечая на вопрос, будет ли Россия запрашивать заседание Совета Безопасности ООН по этому инциденту, Небензя сообщил, что такой инициативы не планируется.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Украина применила не менее восьми ракет при массированном обстреле Брянска британскими крылатыми ракетами Storm Shadow. Погибли семь человек, пострадали более 40. Российское внешнеполитическое ведомство связало удар по Брянску с попыткой Запада сорвать переговоры по урегулированию на Украине.

    11 марта 2026, 12:48 • Новости дня
    Прилепин сообщил о героической гибели командира отряда «Родня»

    Прилепин: Командир отряда «Родня» Николаев погиб в бою при спасении товарища

    Tекст: Вера Басилая

    Командир диверсионно-разведывательного отряда «Родня» Евгений Николаев с позывным Гайдук погиб на боевом задании, спасая своего товарища, рассказал писатель Захар Прилепин.

    Прилепин отметил, что Николаев был командиром отряда «Родня», созданного в 2023 году, и погиб, когда пытался вытащить тяжелораненого бойца из-под обстрела противника. По словам Прилепина, Евгений Николаев «погиб «за други своя», в бою, как герой», передает ТАСС,

    В подразделении Николаева служили люди разных национальностей, включая русских, татар, венесуэльцев, колумбийцев, китайцев и испанцев. Николаев был близким соратником Захара Прилепина.

    Ранее интербригада «Пятнашка» сообщила о гибели в зоне спецоперации командира отряда «Родня» Евгения Николаева.

    11 марта 2026, 17:15 • Новости дня
    Власти пообещали выплатить по 1,5 млн рублей семьям погибших при обстреле Брянска

    Tекст: Ольга Иванова

    Власти Брянской области утвердили размер компенсаций для семей погибших и пострадавших в результате обстрела города.

    Семьи погибших в результате обстрела Брянска получат выплаты в размере 1,5 млн рублей, передает ТАСС. Губернатор Александр Богомаз сообщил об этом в эфире программы «Соловьев Live». Он подчеркнул, что помощь будет оказана из областного бюджета.

    По словам главы региона, пострадавшие в результате обстрела получат от 300 до 600 тыс. рублей, в зависимости от тяжести полученных ранений. Выплаты для пострадавших предусмотрены: для тяжело раненых – 600 тыс. рублей, для получивших ранения средней тяжести – 300 тыс. рублей.

    Богомаз отметил, что такая практика поддержки действует в регионе с начала спецоперации на Украине. Власти подчеркивают, что оказывают необходимую помощь всем семьям погибших и раненых в подобных ситуациях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что удар ракетами Storm Shadow по Брянску стал возможен только при непосредственном участии специалистов из Британии.

    Также Песков назвал одной из основных задач спецоперации на Украине предотвращение повторения подобных атак по российским городам.

    Украина применяла не менее восьми ракет при массированном обстреле Брянска.

    В результате ракетной атаки украинских формирований на предприятие в Брянске погибли шесть человек и пострадали 42 мирных жителя.

    11 марта 2026, 19:10 • Новости дня
    При атаке ВСУ на Белгородскую область ранены три человека

    Гладков: При атаке ВСУ на Белгородскую область пострадали три человека

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В результате атак FPV-дронов на территории Белгородской области были ранены три местных жителя, состояние одного оценивается как тяжелое, сообщают власти региона.

    В результате атак Вооружённых сил Украины на два муниципалитета Белгородской области пострадали три мирных жителя, сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков.

    В хуторе Церковный Белгородского округа при взрыве FPV-дрона мужчина получил минно-взрывную травму и множественные осколочные ранения. По словам медиков, состояние пострадавшего тяжёлое, он переведён в городскую больницу №2 Белгорода после оказания первой помощи.

    В Грайворонском округе, в селе Головчино, дрон атаковал автомобиль ГАЗель, ранив ещё одного мужчину. У него диагностированы множественные осколочные ранения спины и ног, сейчас ему оказывают необходимую помощь в Борисовской ЦРБ. Автомобиль получил повреждения в результате удара.

    Также в селе Глотово этот же тип дрона поразил ещё один автомобиль, водитель получил баротравму и ранение глаза. Его доставили в Грайворонскую ЦРБ, после чего планируется перевод в областную клиническую больницу для дальнейшего обследования. Власти фиксируют последствия атак и обещают содействие пострадавшим.

    Накануне в селе Новая Таволжанка Шебекинского округа мирный житель получил ранение при детонации FPV-дрона. Еще один человек пострадал в районе села Ясные Зори Белгородской области по той же причине 9 марта.

    А в международный женский день в Белгородской области в результате двух атак дронов ВСУ пять человек получили ранения.

    11 марта 2026, 19:32 • Новости дня
    Ветераны СВО проходят обучение в сфере IT и информационной безопасности

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Ветераны спецоперации на Украине осваивают новые профессии и проходят профориентацию при поддержке Народного фронта и ведущих российских компаний, среди которых востребованы IT-специальности. Это помогает ветеранам вернуться к мирной жизни после тяжелых ранений.

    Ветераны спецоперации на Украине получают поддержку в профессиональной ориентации и обучении благодаря Народному фронту. Организация помогает бойцам освоить новые навыки, оформить необходимые документы и выбрать подходящие образовательные программы. Крупные российские компании также активно подключаются, предлагая ветеранам специализированные обучающие курсы и вакансии, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

    Одной из таких инициатив стал проект «Киберзащитник». В течение трех недель ветераны с инвалидностью изучают основы IT, методы киберзащиты, проходят тренинги по поиску работы и посещают ярмарки вакансий. По словам руководителя проекта Дмитрия Найдёнова, программа рассчитана на людей с минимальными знаниями: «Мы берем ребят с минимальным уровнем знаний. Им нужно время на реадаптацию, поэтому погружаем в профессию постепенно. Показываем, как работают крупные IT-компании. Рассказываем как его писать резюме, как искать вакансии, как на них откликаться. В конце проекта мы организуем ярмарку вакансий – стараемся привлечь как можно больше работодателей, и с каждым разом их становится больше. У многих ребят сразу после обучения появляются предложения по работе».

    Ветеран Дмитрий Пытаев, получивший тяжелые ранения на фронте, стал одним из участников проекта. После лечения и протезирования он прошел профориентацию при содействии Народного фронта и начал обучение в сфере информационной безопасности. Дмитрий отметил, что благодаря программе он получил практические знания, прошел несколько собеседований и теперь ищет работу, подчеркнув важность дистанционной занятости для людей с инвалидностью.

    Другой пример – история Александра Антонова, лишившегося зрения после ранения. На заседании Совета при Президенте по стратегическому развитию руководитель Исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов рассказал Владимиру Путину о том, как Александр помогает другим бойцам адаптироваться к гражданской жизни. Антонов получает образование клинического психолога в Военно-медицинской академии, где для него разработана индивидуальная программа обучения. Он отмечает, что поддержка государства и Народного фронта позволяет ветеранам реализоваться и вновь почувствовать себя частью общества.

    Преподаватели и представители компаний, работающих с такими программами, подчеркивают, что ветераны быстро осваивают новые профессии и демонстрируют высокие результаты, что подтверждает востребованность подобных социальных инициатив.

    Почему экстренные меры в борьбе с ценами на нефть могут не сработать

    США и Международное энергетическое агентство готовятся к серьезному энергетическому кризису. В противном случае они не обсуждали бы план распечатать стратегические запасы нефти. Это экстренная мера, которая за всю историю проводилась лишь четыре раза. И это, по сути, единственное, что могут сделать западные страны в экономическом плане. Что из этого выйдет? Подробности

    США прикрыли операцией в Иране переброску войск к России

    Боевые действия США в Иране неожиданно привели к наращиванию американского присутствия в Румынии. Вашингтон заявил, что для успешного ведения конфликта Штатам необходима авиационная инфраструктура республики. Но, по мнению экспертов, Белый дом лукавит: в реальности перенаправленные в Восточную Европу силы ставят своей целью сдерживание России. Как Москве ответить на действия США? Подробности

    Терактом в Брянске Украина напрашивается на удар «Орешником»

    Вооруженные силы Украины совершили очередное военное преступление: противник атаковал Брянск британскими крылатыми ракетами Storm Shadow. В результате погибли шесть человек, еще 42 пострадали. В Кремле подчеркнули, что запуск ракет был невозможен без британских специалистов. Какие цели преследует Киев и как Россия ответит на это военное преступление? Подробности

    Минная блокада Ормуза грозит затяжным мировым кризисом

    Если верить звучащим из Вашингтона заявлениям, Иран приступил к исполнению своей самой серьезной угрозы – минированию Ормузского пролива. Как он намерен ее исполнить, почему США почти бессильны в подобном случае – и какие последствия такой шаг будет иметь не только для самого Ирана и Ближнего Востока, но и для всего мира? Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

