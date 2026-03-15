Пожар на нефтебазе произошел из-за падения обломков БПЛА на Кубани

«В пригороде Тихорецка произошло возгорание на территории нефтебазы из-за падения обломков БПЛА», – сообщил оперштаб в Telegram.

По предварительным сведениям, в результате происшествия никто не пострадал. Ситуация находится под контролем, на месте работают оперативные и специальные службы.

Кроме того, в Тихорецком районе отмечено повреждение двух высоковольтных линий электропередачи из-за фрагментов БПЛА. Аварийно-восстановительные работы на поврежденных линиях начнутся после завершения осмотра территории сотрудниками профильных служб.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Советском районе Волгограда беспилотник попал в многоквартирный дом. Белгород подвергся массированному ракетному обстрелу со стороны ВСУ, повреждены объекты энергетики.