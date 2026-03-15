Белгород подвергся массированному ракетному обстрелу со стороны ВСУ

Tекст: Антон Антонов

«Белгород и Белгородский округ подверглись массированному ракетному обстрелу со стороны ВСУ. По предварительной информации, пострадавших нет», – сообщил Гладков в Max.

Серьезные повреждения получили объекты энергетической инфраструктуры, в результате чего возникли перебои с подачей электроэнергии, водоснабжения и тепла. Уточнить масштаб разрушений специалисты смогут после рассвета, сообщил Гладков.

На территории одного из объектов начался пожар, также повреждено остекление многоквартирного дома. Все аварийные службы работают на местах.

Ранее Гладков сообщал, что в селе Ржевка в результате атаки FPV-дрона на автомобиль ранен мужчина, в Шебекино атака БПЛА привела к ранениям четырех мирных жительниц.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате ударов дронов ВСУ по Шебекинскому округу и селу Веселая Лопань Белгородской области были ранены семь человек. В пятницу украинский беспилотник нанес удар по рейсовому автобусу на трассе в Белгородской области, в результате чего ранения получили три человека.