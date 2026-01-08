Польская прокуратура подала ходатайство об экстрадиции Бутягина на Украину

Прокуратура Польши подала документы на экстрадицию археолога Бутягина на Украину

Tекст: Мария Иванова

Польская прокуратура направила в окружной суд Варшавы ходатайство об экстрадиции российского археолога Александра Бутягина на Украину, передает РИА «Новости».

Как сообщил источник, пока в суд поступила электронная версия ходатайства, оригинал документа ожидается к доставке в пятницу.

Бутягин, известный ученый и представитель Эрмитажа, был задержан в Польше в начале декабря по запросу Украины. Киев обвиняет его в якобы незаконных археологических работах в Крыму. На Украине ему может грозить до десяти лет лишения свободы, отмечали ранее в окружной прокуратуре Варшавы.

Александр Бутягин занимает пост заведующего сектором отдела античного мира и секретаря Археологической комиссии Эрмитажа. Он автор многочисленных научных работ, в том числе публикаций о древнем городе Мирмекий, основанном ионийскими греками в VI веке до нашей эры.

Ранее Украина запросила у Польши экстрадицию задержанного археолога Бутягина.

Российские дипломаты пообещали поддержку по делу Бутягина. Эрмитаж направил документы для защиты арестованного в Польше археолога.