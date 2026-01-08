Когда-то Георгий Жуков сказал Константину Рокоссовскому о европейцах: «Мы их освободили, и они нам этого никогда не простят». Тем более они не простят нам, что мы их победили.8 комментариев
Польская прокуратура подала ходатайство об экстрадиции Бутягина на Украину
Прокуратура Польши подала документы на экстрадицию археолога Бутягина на Украину
Польская прокуратура направила в суд Варшавы ходатайство об экстрадиции археолога Александра Бутягина на Украину, где ему может грозить до десяти лет лишения свободы.
Польская прокуратура направила в окружной суд Варшавы ходатайство об экстрадиции российского археолога Александра Бутягина на Украину, передает РИА «Новости».
Как сообщил источник, пока в суд поступила электронная версия ходатайства, оригинал документа ожидается к доставке в пятницу.
Бутягин, известный ученый и представитель Эрмитажа, был задержан в Польше в начале декабря по запросу Украины. Киев обвиняет его в якобы незаконных археологических работах в Крыму. На Украине ему может грозить до десяти лет лишения свободы, отмечали ранее в окружной прокуратуре Варшавы.
Александр Бутягин занимает пост заведующего сектором отдела античного мира и секретаря Археологической комиссии Эрмитажа. Он автор многочисленных научных работ, в том числе публикаций о древнем городе Мирмекий, основанном ионийскими греками в VI веке до нашей эры.
Ранее Украина запросила у Польши экстрадицию задержанного археолога Бутягина.
Российские дипломаты пообещали поддержку по делу Бутягина. Эрмитаж направил документы для защиты арестованного в Польше археолога.