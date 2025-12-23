История говорит о том, что следование правильным принципам создает успех, успех порождает гордыню, гордыня ведет к забвению принципов, а это забвение ведет к провалу. Это про Запад вообще и про санкции против российских ученых в частности.0 комментариев
Варшавская окружная прокуратура получила официальный запрос от Украины об экстрадиции российского археолога Александра Бутягина, задержанного в Польше.
Польская прокуратура получила запрос о выдаче Александра Бутягина от украинской стороны, передает ТАСС. Как уточнила радиостанция RMF FM, украинское ходатайство находится в Окружной прокуратуре Варшавы, где ведется рассмотрение его законности и обоснованности.
Если польские прокуроры сочтут обращение обоснованным, дело об экстрадиции российского археолога может быть передано на рассмотрение в суд. Дополнительно сообщается, что прокуратура, скорее всего, обратится к суду с ходатайством о продлении срока ареста Бутягина. Текущий срок содержания арестованного сотрудника Эрмитажа истекает 13 января.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Институт археологии Крыма передал Государственному Эрмитажу документы, подтверждающие несостоятельность обвинений против арестованного российского археолога Александра Бутягина.
До этого Российская академия наук призвала сделать все возможное, чтобы Бутягин не попал на Украину.
Напомним, что украинские правоохранители считают Бутягина виновным в незаконных раскопках на территории Крыма, по этой причине его и задержали в Польше 11 декабря.
Стоит отметить, что Польша заняла первое место в «Рейтинге недружественных правительств» из-за усиливающейся антироссийской политики.