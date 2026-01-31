На Украине назвали причины масштабной аварии в энергосистеме

Украинские эксперты назвали причиной аварии на Украине дефицит электроэнергии

Tекст: Вера Басилая

Аналитик Института стратегических исследований Юрий Корольчук сообщил изданию «Страна», что в последние дни дефицит доходил до 7 ГВт, передает ТАСС.

«А с остановкой одного блока на АЭС – минус еще гигаватт, плюс снижена мощность еще двух блоков», – сообщил Корольчук.

Эксперты объясняют, что энергетикам приходится подключать объекты по новым схемам, часто не по проекту, что повышает риск каскадных аварий.

Корольчук добавил, что оперативные действия на Ровненской АЭС предотвратили масштабную аварию: если бы вовремя не снизили мощность одного из блоков, мог бы случиться каскадный отказ системы. Диспетчеры в таких случаях вынуждены срочно отключать потребителей, чтобы избежать полного блэкаута.

По прогнозу Корольчука, у части потребителей электричество не появится до конца субботы. Олег Попенко, эксперт украинского энергорынка, считает, что сложная ситуация может сохраняться до недели. Экс-сотрудник Чернобыльской АЭС Александр Купный пояснил, что энергоблоки АЭС вынуждены снижать мощность, потому что «электроэнергию просто некуда выдавать», и чем больше аварий на линиях и подстанциях, тем сильнее будут «глушить» блоки.

Бывший глава «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий отметил, что точные причины аварии можно будет назвать только после технического анализа, который займет время.

Власти Украины ранее сообщили о «технологическом нарушении», приведшем к отключению двух высоковольтных линий и запуску каскадных отключений по стране.

Ранее из-за технологического сбоя и аварий на линиях электропередач на Украине остановились атомные энергоблоки, а в Киеве и других регионах ввели аварийные отключения.

Из-за аварии в энергосистеме жители Киева остались без воды, сроки восстановления водоснабжения пока не определены.

В Киеве и Харькове остановилось метро из-за отключения электричества.

Министр энергетики Украины Денис Шмыгаль заявил, что отключение электричества в большинстве областей на Украине произошло из-за технологического нарушения.