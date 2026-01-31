  • Новость часаРоссийские войска освободили Торецкое в ДНР и Петровку в Запорожской области
    Мнения
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев В Финляндии что-то сломалось

    Я вот не люблю дурацких анекдотов про медлительность представителей северных народов, но, похоже, до таких, как Стубб, не дойдет реальность, даже если русские танки возьмут под охрану монумент русскому царю Александру в центре Хельсинки.

    6 комментариев
    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Совет мира – попытка торговать чужим прошлым и будущим

    Совет мира – про что угодно, но только не про Газу и населяющих ее жителей. Похоже, Газа – лишь мотив для американского истеблишмента и Трампа как его фронтмена опробовать пересборку всей мировой дипломатии.

    3 комментария
    Анна Долгарева Анна Долгарева Россия показала миру дорогу в неомодерн

    В кои-то веки даже не мы идем в ногу с миром, а мир в ногу с нами. Не потому, конечно, что Трамп насмотрелся на Владимира Владимировича и тоже так захотел. Просто мы раньше других уловили эти изменения.

    7 комментариев
    31 января 2026, 14:05 • Новости дня

    Шмыгаль назвал причину блэкаута на большей части Украины

    Глава Минэнерго Украины Шмыгаль объяснил блэкаут технологическим нарушением

    Tекст: Вера Басилая

    Отключение электричества в большинстве областей Украины произошло из-за технологического нарушения, сообщил министр энергетики Украины Денис Шмыгаль.

    Блэкаут на большей части Украины произошел из-за технологического нарушения в энергосистеме, сообщил министр энергетики и первый вице-премьер Украины Денис Шмыгаль, передает РИА «Новости».

    По его словам, утром в субботу произошло технологическое нарушение с одновременным отключением линии 400 кВ между энергосистемами Румынии и Молдавии и линии 750 кВ между западной и центральной частями Украины.

    Министр пояснил, что это вызвало каскадное отключение в энергосистеме, а также срабатывание автоматической защиты на подстанциях.

    Кроме того, Шмыгаль сообщил, что на атомных электростанциях для безопасности была снята нагрузка с блоков. В настоящее время специалисты работают над восстановлением подачи электроэнергии в пострадавших регионах.

    Ранее в субботу из-за технологического сбоя и аварий на линиях электропередач на Украине были остановлены атомные энергоблоки.

    В Киеве и других регионах ввели аварийные отключения электроэнергии. В результате аварии в энергосистеме жители Киева остались без воды.

    Между тем авария на Молдавской ГРЭС и непогода также вызвали перебои со светом в Приднестровье.

    При этом Минэнерго Молдавии связало блэкаут с аварией на Украине.

    31 января 2026, 03:40 • Новости дня
    Убившая военкора Татарского дала интервью телеканалу «Россия 1»

    Убившая военкора Татарского террористка Трепова дала интервью на ТВ

    Убившая военкора Татарского дала интервью телеканалу «Россия 1»
    @ кадр из видео телеканала «Россия 1»

    Tекст: Антон Антонов

    Осужденная на 27 лет лишения свободы за теракт в отношении военкора Владлена Татарского (Максима Фомина) Дарья Трепова (внесена в список террористов и экстремистов) дала интервью журналисту Андрею Медведеву для телеканала «Россия 1».

    Об этом в Telegram сообщила телеведущая и журналистка Ольга Скабеева: «Террористка Трепова (убившая военкора Татарского) дала интервью».

    Скабеева пояснила, что в воскресенье на телеканале «Россия 1» выйдет фильм Андея Медведева «Предательство», где будет полная версия интервью. «Как ВСУ вербуют для диверсий детей. Как полжизни сидят за теракты. Касается каждого», – говорится в сообщении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле 2023 года военкор Владлен Татарский погиб в результате взрыва в кафе в Петербурге. В январе 2024 года Второй Западный окружной военный суд приговорил Трепову к 27 годам колонии по делу об убийстве Татарского. Суд установил, что организатор убийства Татарского и покушения на писателя Захара Прилепина – один и тот же человек, сотрудник Службы безопасности Украины.

    Комментарии (29)
    31 января 2026, 09:40 • Новости дня
    Маск ответил министру обороны Украины по поводу Starlink
    Маск ответил министру обороны Украины по поводу Starlink
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Американский бизнесмен Илон Маск ответил министру обороны Украины Михаилу Фёдорову на просьбу помочь в решении проблемы использования российскими беспилотниками спутниковой системы Starlink для нанесения ударов по Украине.

    Американский предприниматель Илон Маск ответил министру обороны Украины Михаилу Федорову, который обратился с просьбой помочь в предотвращении использования российскими беспилотниками спутниковой системы Starlink для нанесения ударов по Украине, передает RT.

    В социальной сети X Маск написал Федорову: «Всегда рад».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, представители ВСУ заявили о прекращении работы Starlink по всей линии фронта.

    Перебои в работе Starlink зафиксировали по всему миру.

    Глава компании SpaceX Илон Маск подтвердил наличие сбоя в работе системы Starlink.

    Комментарии (3)
    31 января 2026, 12:55 • Видео
    США готовят нападение. Чем ответит Иран?

    США продолжают увеличивать военно-морскую группировку у иранских берегов и намекают на высокую вероятность удара. Власти Ирана заявляют, что будут защищаться, но в целом готовы к переговорам. Начнет ли Дональд Трамп новую войну?

    Комментарии (0)
    30 января 2026, 15:21 • Новости дня
    Зеленский: Европа просрочила оплату ракет Patriot для Украины
    Зеленский: Европа просрочила оплату ракет Patriot для Украины
    @ Jens Buttner/Pool/REUTERS

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Украины Владимир Зеленский выразил недовольство задержкой поставок ракет для комплексов Patriot, объяснив это неоплаченным европейским траншем по программе PURL, предусматривающей ускоренную передачу вооружения.

    Владимир Зеленский заявил, что Украина не получила вовремя ракеты для систем ПВО Patriot из-за задержки оплаты транша Европейским союзом по инициативе Prioritized Ukraine Requirements List (PURL), передает РИА «Новости». Эта программа предусматривает ускоренные поставки вооружений Украине за счет взносов стран НАТО.

    По словам Зеленского, из-за этого в стране остались «пустые дивизионы против баллистических ударов». Президент также подчеркнул, что США не предоставляют ракеты бесплатно, а необходимые средства на их закупку должны поступать из Европы.

    Зеленский добавил, что пропущенный транш не был оплачен вовремя, поэтому поставка ракет задержалась. По его словам, ракеты должны были прибыть еще месяц назад, однако из-за финансовых задержек этого не произошло.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что Берлин не может предоставить Украине дополнительные ЗРК Patriot из-за ожидания поставок для собственных нужд. Владимир Зеленский сообщил о договоренности с президентом США Дональдом Трампом по поставкам пакета ракет PAC-3 для систем Patriot. Зеленский пожаловался на задержки закупок оружия для ВСУ.

    Комментарии (13)
    31 января 2026, 05:47 • Новости дня
    Переселенцы на Украине массово остались без пенсий
    Переселенцы на Украине массово остались без пенсий
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В январе многие пенсионеры-переселенцы на Украине столкнулись с прекращением выплат, сообщил уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

    «Оказывается, для того чтобы получить пенсию, надо было пройти через процедуру подтверждения факта, что они не получают пенсию от органов РФ», – сообщил Лубинец.

    По его совам, пенсионеров среди «временно перемещенных лиц» более 1,3 млн человек. При этом пенсионный фонд не уведомил граждан о необходимости подтвердить, что они не получают пенсии от России, передает РИА «Новости».

    Кроме того, для подтверждения требовалось использовать веб-портал пенсионного фонда и электронную подпись, которой большинство пенсионеров не умеют пользоваться.

    Многие узнали о новых требованиях только после того, как выплаты не поступили на счета, что вызвало очереди и панику. Лубинец заявил, что государство переложило обязанность по сбору информации на пенсионеров, подвергнув их права риску из-за бюрократической процедуры.

    Он обратился к правительству с требованием упростить процесс подтверждения, продлить сроки и использовать уже имеющиеся государственные реестры.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, западные СМИ отмечали, что выплата пенсий на Украине зависит от финансовой поддержки Евросоюза и что власти Украины могут прекратить выплаты пенсий и зарплат госслужащим без этой поддержки.

    Комментарии (7)
    30 января 2026, 20:27 • Новости дня
    Политолог: СВО может завершиться до конца 2026 года на условиях России

    Политолог Баширов ожидает завершения конфликта на Украине в 2026 году

    Политолог: СВО может завершиться до конца 2026 года на условиях России
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Россия за осенне-зимний период 2025 года создала мощный фундамент для дальнейшего продвижения вглубь территории противника, остановить которое Украине не позволит разрушенная экономика и нехватка ресурсов, заявил газете ВЗГЛЯД политолог Марат Баширов. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил Владимиру Зеленскому, не желающему «сдавать Донбасс без боя», о реалиях на фронте.

    «2026-й год имеет все шансы стать годом завершения конфликта на Украине. При этом боевые действия будут окончены на условиях России. В пользу этого говорят сразу две тенденции», – считает политолог Марат Баширов, профессор ВШЭ.

    Первая – это положение дел на фронте. «ВС РФ продолжают наступать, беря под контроль один населенный пункт за другим. Конечно, можно задаваться вопросом о темпах, но нельзя забывать, что мы наступаем в крайне неблагоприятных условиях, – объясняет он. – Наши основные успехи пришлись на период с сентября по настоящее время, а осень и зима не благоприятствуют активным боевым действиям из-за низких температур и гололедицы. Однако фундамент, заложенный за эти месяцы, позволит российской армии значительно ускорить продвижение уже в конце весны».

    «Вторая тенденция – колоссальные проблемы украинского тыла. Его функционирование зависит от экономики, которая сейчас фактически заморожена. У офиса Зеленского огромные трудности с обеспечением даже минимального денежного оборота в стране», – продолжает эксперт.

    «На Украине разрушена энергосистема, значительная часть территорий осталась без электричества. Многие заводы и производства, не только военные, сейчас бездействуют – им попросту не на чем работать. А значит, и местным магазинам нечего продавать, – уточняет Баширов. – Это вынужденное бездействие бизнеса останавливает приток налогов в казну. Офис Зеленского довел страну до состояния, когда внутренние доходы близки к нулю. Страна может существовать только на деньги внешних спонсоров, но и их ресурсы не безграничны».

    «Кроме того, Европе теперь приходится выделять Украине еще большие суммы, чтобы компенсировать отсутствие внутренних поступлений в бюджет. Выдержат ли страны ЕС такую нагрузку? Крайне сомнительно. Эту проблему понимают на Западе. Глава МВФ Кристалина Георгиева уже говорила, что Киеву необходимо увеличивать бюджетные доходы. Но за счет чего? Проблему все видят, а решить ее невозможно», – заключил политолог.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на заявления Владимира Зеленского о том, что Киев не «сдаст без боя» Донбасс: «Динамика на фронте говорит сама за себя, и здесь больше вряд ли стоит что-то добавлять».

    О том, что Москва готова добиваться целей СВО военным путем, если дипломатия не сработает, еще в декабре говорил и Владимир Путин. «Правда в том, что Россия всегда, в самых сложных обстоятельствах, что называется, до конца, пока есть хоть малейший шанс, стремилась находить дипломатические развязки противоречий и конфликтов. И ответственность за то, что эти шансы не были использованы, целиком лежит на тех, кто уверовал в то, что с нами можно говорить языком силы», – отмечал глава государства.

    Путин подчеркивал, «цели специальной военной операции, безусловно, будут достигнуты». «Мы предпочитали бы делать это и устранить первопричины конфликта с помощью дипломатии. Если же противоборствующая сторона, их зарубежные покровители от разговора по существу откажутся, Россия добьется освобождения своих исторических земель военным путем. Задача создания и расширения буферной зоны безопасности также будет последовательно решаться», – говорил российский лидер.

    При этом в мировых СМИ активно обсуждается возможность скорого завершения конфликта и анализируются сценарии, которые называют «де-факто капитуляцией Украины». Так, например, американская газета The Wall Street Journal писала о конфиденциальных предложениях США, включающих признание Крыма российским и блокировку вступления Украины в НАТО.

    Комментарии (9)
    31 января 2026, 04:34 • Новости дня
    Губернатор Клычков сообщил о запланированном обезвреживании заряда ракеты в Орле
    Губернатор Клычков сообщил о запланированном обезвреживании заряда ракеты в Орле
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    В Орле сотрудники МЧС проведут извлечение части боезаряда ракеты из грунта и его обезвреживание вдали от от населенных пунктов, сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков.

    Мероприятия по ликвидации части ракеты, обнаруженной 26 января, будут организованы 31 января в Орле. По словам губернатора, все необходимые подготовительные работы завершены силами ведомств. Специалисты МЧС планируют извлечь часть боезаряда из грунта и транспортировать ее на безопасное расстояние от города для ликвидации путем подрыва.

    Клычков сообщил в соцсети «ВКонтакте», что в связи с операцией будет проведена эвакуация жителей на семи улицах и в пяти садовых товариществах, попадающих в радиус 500 м от места обнаружения боеприпаса. Работы начнутся с 08.30, а по окончании обезвреживания ракеты власти обещают оперативно проинформировать население.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь с понедельника на вторник дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 19 украинских беспилотников, в том числе над Орловской областью.

    Комментарии (5)
    30 января 2026, 14:39 • Новости дня
    Захарова предложила Украине запретить таблицу Менделеева

    Tекст: Валерия Городецкая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова высказалась о ситуации вокруг запрета русского культурного наследия на Украине.

    Она саркастически предложила киевским властям «идти до конца» и запретить даже таблицу Менделеева после скандала с исполнением балета «Лебединое озеро» украинскими артистами, передает РИА «Новости».

    «Я считаю, что вот в этом позоре они должны идти до конца. А когда на Украине запретят таблицу Менделеева?» – заявила Захарова во время брифинга.

    Она подчеркнула, что подобный скандал «возможен только в анекдоте и на Украине», добавив, что «так можно дойти вообще до отмены самих себя полностью».

    Напомним, украинским артистам пригрозили увольнением за «Лебединое озеро».

    Финская телерадиовещательная компания Yle в 2023 году сообщала, что после запрета на Украине русского балета украинские коллективы вынуждены уезжать за границу для того, чтобы иметь возможность репетировать произведения русских композиторов

    Комментарии (9)
    31 января 2026, 06:19 • Новости дня
    Конгрессвумен США Луна потребовала от Украины объяснений из-за захвата храма
    Конгрессвумен США Луна потребовала от Украины объяснений из-за захвата храма
    @ Michael Brochstein/Keystone Press Agenc/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Американская конгрессвумен Анна Паулина Луна потребовала от украинского посла в США Ольги Стефанишиной явиться в ее офис для обсуждения ситуации с захватом храма в селе Кузьмин.

    «Несмотря на мои предупреждения, продолжается захват храма Рождества в Кузьмине, которого добивается Анатолий Михайлюк, местный олигарх, оказывающий давление на жителей, чтобы добиться незаконного захвата прихода», – заявила Луна в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России).

    Луна рассчитывает, что Стефанишина «объяснится» в связи с данной ситуацией.

    Ранее Луна заявила о намерении добиваться привлечения к ответственности украинских чиновников, причастных к захвату церквей, и пообещала обратиться к Ватикану, передает РИА «Новости».

    По ее словам, она получила видеообращение от православных христиан из села Кузьмин с просьбой о защите.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на Украине продолжается вытеснение Украинской православной церкви. В Вышгороде Киевской области представители ПЦУ предприняли попытку захватить действующий Пантелеймоновский храм канонической Украинской православной церкви. В декабре раскольники захватили храм УПЦ в Кировоградской области Украины.


    Комментарии (2)
    30 января 2026, 15:07 • Новости дня
    Зеленский признал проблему «бусификации»

    Зеленский признал существование проблемы насильственной мобилизации

    Tекст: Валерия Городецкая

    Владимир Зеленский во время общения с украинскими журналистами заявил о наличии проблемы насильственной мобилизации в стране.

    Он сформулировал три главные задачи для министра обороны Михаила Федорова, среди которых назвал «разобраться с вопросом бусификации», то есть насильственной мобилизации, передает РИА «Новости» со ссылкой на издание «Страна».

    В ходе беседы Зеленский также подчеркнул важность решения вопросов по контрактной армии и обеспечения безопасности воздушного пространства Украины.

    Ранее командование ВСУ признало необходимость насильственной мобилизации.

    В декабре в Харькове сотрудники военкомата попытались силой доставить в машину мужчину с сердечным заболеванием, но оставили на асфальте без помощи.

    Комментарии (0)
    30 января 2026, 14:46 • Новости дня
    Скачко: Зеленский боится правды о жестах доброй воли Москвы

    Политолог Скачко: Зеленский пытается приписать себе чужой дипломатический успех

    Скачко: Зеленский боится правды о жестах доброй воли Москвы
    @ Yauhen Yerchak/SOPA Images/Reuters

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Согласие Москвы до февраля не бить по украинской энергетике Киев пытается представить как свой дипломатический успех, хотя по факту это результат договоренностей между лидерами России и США, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. Ранее Зеленский приписал Украине заслугу в приостановке ударов по ее энергетическим объектам.

    «Владимир Зеленский не может сказать правду и признать перерыв в российских ударах по украинской энергетике жестом доброй воли Москвы. Этим он сильно подставил бы своих евроатлантических кураторов, которых Киев считает партнерами», – отметил политолог Владимир Скачко, обозреватель «Украина.ру».

    «В целом Банковая не упустит возможности пиара, приписав себе чужой дипломатический успех. Это один из элементов идеологической борьбы Киева с «агрессором», якобы вынужденным прервать удары по энергетике из-за умелой политики Зеленского. И безусловно, глава режима использует произошедшее в своей кампании перед потенциальными выборами», – уверен спикер.

    «Помимо этого, Зеленскому нужен этот кейс для попытки снять с себя ответственность за пробуксовку мирного процесса и полуразрушенную энергетику Украины. Приемы Банковой примитивны и предсказуемы, но вполне могут сработать при содействии ряда западных СМИ и истеблишмента. И я уверен, их помощь не заставит себя долго ждать», – отметил он.

    «Это же касается и приглашения Путина в Киев, о чем уже успел заявить Зеленский. Это попытка Киева увести украинское и по возможности западное общественное мнение от действительности. И этот пиар даже может частично сработать на не самой вдумчивой части аудитории», – пояснил эксперт.

    «Именно поэтому Зеленский откровенно наглеет на фоне доброго жеста Москвы. Он понимает, что часть украинцев воспримет риторику Банковой за чистую монету. Москва же не будет его осаживать ввиду абсурдности заявлений и невысокой субъектности самого Киева в данном контексте», – резюмировал собеседник.

    Ранее Зеленский заявил, что согласие Москвы не бить по украинской энергетике стало результатом переговоров украинской и американской делегаций. «Мы ценим усилия наших партнеров по защите жизней. Спасибо, президент Трамп! Наши команды обсуждали это в ОАЭ», – приводит его слова «Политика Страны».

    Кроме того, он пригласил президента России Владимира Путина в Киев. «Публично приглашаю его, если он решится, конечно. Но если кто-то не хочет встречаться, но не может себе позволить сказать об этом прямо по какой-то причине, то тогда звучат эти приглашения в Москву», – заявил он.

    Напомним, глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что лично обратился к российскому коллеге Владимиру Путину с просьбой не наносить удары по энергетике Киева и других городов Украины из-за сильных морозов. По его словам, президент России дал согласие.

    «И, должен вам сказать, это было очень приятно. Многие говорили: не трать время на звонок, ты ничего не добьешься. Но он это сделал. И мы очень рады», – заявил американский лидер на совещании в Белом доме.

    Журналист The Financial Times Кристофер Миллер сообщил в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ), что украинские официальные лица узнали о просьбе президента США к российскому коллеге из публичных заявлений. Он уточнил, что в Киеве не получали от России сигналов. Москва пока официально не подтверждала договоренности.

    Между тем в Кремле подтвердили, что Трамп попросил Владимира Путина приостановить удары по Киеву. «Действительно, президент Трамп обратился с личной просьбой к президенту Путину воздержаться на неделю – до 1 февраля – от нанесения ударов по Киеву с целью создания благоприятных условий для проведения переговоров», – сказал пресс-секретарь российской лидера Дмитрий Песков, его слова приводит РИА «Новости».

    Комментарии (2)
    30 января 2026, 19:12 • Новости дня
    Украина не получила обещанные Байденом сотни миллионов долларов
    Украина не получила обещанные Байденом сотни миллионов долларов
    @ Joe Biden/White House/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украина так и не получила сотни миллионов долларов, которые были обещаны ей еще при администрации Джо Байдена, пишет Reuters.

    Причиной называют закрытие агентства USAID и последовавший за этим «бюрократический тупик», в котором оказалась финансовая помощь Киеву, говорится в материале Reuters, передает РИА «Новости».

    В публикации подчеркивается, что западные чиновники обеспокоены сложившейся ситуацией. Украинский представитель отметил, что Киев осведомлен о задержке, однако опасается, что открытое обсуждение вопроса может спровоцировать дипломатический резонанс. Также в материале говорится, что президент США Дональд Трамп часто сдержанно относился к просьбам Украины о поддержке.

    Отмечается, что ранее американская сторона выражала опасения, что выделяемые Украине средства могут использоваться не по назначению. «Поддержка администрацией Байдена энергетического сектора Украины стала катастрофой», – заявил представитель Административно-бюджетного управления Белого Дома.

    Ранее газета New York Post подсчитала, что США с 2014 года передали Украине военную помощь на сумму более 67 млрд долларов.

    Комментарии (3)
    31 января 2026, 06:46 • Новости дня
    Снегопады практически полностью парализовали логистику ВСУ в районе Харькова
    Снегопады практически полностью парализовали логистику ВСУ в районе Харькова
    @ Ukrinform/NurPhoto/Reuters

    Tекст: Антон Антонов

    Из-за погодных условий практически полностью парализована логистика ВСУ из Харькова, сообщил связанный с группировкой российских войск «Север» Telegram-канал «Северный Ветер».

    «Коммунальные службы не справляются со снегопадами и обледенением дорог из-за отсутствия водителей, которых почти всех принудительно мобилизовали», – сообщил «Северный Ветер».

    На Харьковском направлении продолжаются ожесточенные бои. Авиация ВКС России наносит удары по позициям ВСУ, артиллерия поддерживает наступающие отряды «Северян».

    В районе Старицы российские штурмовые группы при поддержке артиллерии продвинулись на двух участках на 250 м. В лесу возле Симиновки продвижение составило 300 м на трех участках. В районе Волчанских Хуторов расчеты ТОС нанесли удары по позициям ВСУ.

    На Хатненском участке фронта авиация атаковала позиции ВСУ у Великого Бурлука, российские штурмовые группы продвинулись на трех участках на 450 м. На Липцовском участке изменений не произошло, ВСУ в активные действия не вступали.

    Российские штурмовые группы продолжают активное наступление на Сумском направлении. В Сумском районе продвижение за сутки отмечается на 11 участках, а в Глуховском – на трех, общее продвижение составило до 900 м. Артиллерия и ТОС «Солнцепек» ведут интенсивную работу по позициям ВСУ. Авиация и расчеты БПЛА «Герань-2» уничтожают тыловые логистические узлы ВСУ.

    На Теткинском и Глушковском участках изменений не зафиксировано, однако ударами авиации уничтожены украинские позиции в районах Павловки и Волфино.

    «За сутки потери противника составили свыше 100 человек (из них более 70 в Сумской области и свыше 30 в Харьковской)», – говорится в сообщении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, группировка российских войск «Север» наращивает темпы продвижения в Сумской области Украины.

    Комментарии (0)
    30 января 2026, 17:50 • Новости дня
    В Музее войны в Киеве демонтировали надпись на русском о бесссмертии погибших
    В Музее войны в Киеве демонтировали надпись на русском о бесссмертии погибших
    @ Michael Kudryavtsev/Russian Look/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Надпись «Их имена бессмертны, их подвиги будут жить вечно», размещенная на русском языке и посвященная памяти советских солдат, была снята с фасада Музея войны в Киеве.

    В демонтаже надписи лично участвовал директор музея, который использовал молоток для удаления букв, пишет украинское издание «Страна».  В администрации музея пояснили, что это решение связано с проведением политики «деколонизации».

    В 2023 году в Киеве демонтировали герб СССР с монумента «Родина-мать», который менее чем через год заржавел.

    Комментарии (7)
    31 января 2026, 06:35 • Новости дня
    Business Insider сообщил о риске нового экономического спора Польши и Украины

    Tекст: Антон Антонов

    Решение Киева о фактически полном запрете на вывоз лома цветных металлов, меди и древесины с территории Украины грозит ей новым экономическим спором с Польшей, пишет портал Business Insider.

    Украинские власти объявили об установлении с января нулевых квот на экспорт лома цветных металлов, меди и древесины. Польские металлургические компании встревожены, поскольку этот шаг может привести к росту цен и перебоям в поставках сырья, передает РИА «Новости» со ссылкой на Business Insider.

    Глава Польской металлургической торгово-промышленной палаты Мирослав Мотыка заявил, что «польские производители будут вынуждены компенсировать утраченные объемы закупками у других поставщиков, что повлияет на сырьевые и логистические издержки». Он подчеркнул, что необходима «дипломатическая интервенция» в отношениях ЕС-Украина, чтобы смягчить последствия ограничений и не допустить перебоев поставок в Польшу

    Business Insider отмечает, что металлолом является ключевым сырьем для электропечей, на которые европейская металлургия делает ставку при декарбонизации. По словам адвоката и эксперта по экономике отходов Анны Троцкой, стальной лом составляет до 70% себестоимости производства стали в электропечах, и любое повышение цен на лом напрямую сказывается на себестоимости продукции.

    В 2025 году Украина экспортировала в Польшу около 350 тыс. тонн стального лома, что составляет примерно 5% объема польского рынка. При этом Польша ежегодно имеет профицит лома в 2 млн тонн, основная часть которого направляется в Турцию и Германию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, продолжается спор между Украиной и Польшей из-за ввоза украинской сельхозпродукции. Польские фермеры выражают недовольство поставками сельскохозяйственной продукции с Украины. Фермеры опасаются как качества украинских товаров, так и усиления конкуренции на местном рынке. Польские фермеры уже неоднократно перекрывали границу с Украиной.

    Комментарии (20)
    31 января 2026, 07:58 • Новости дня
    ПВО сбила 26 украинских беспилотников над регионами России
    ПВО сбила 26 украинских беспилотников над регионами России
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Российские средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили 26 украинских беспилотников самолетного типа над регионами России, сообщило Минобороны России.

    Минобороны указало в Telegram, что 17 из них были зафиксированы и сбиты над территорией Брянской области. Семь беспилотников были уничтожены в небе над Смоленской областью. Еще по одному беспилотнику было ликвидировано над Белгородской областью и Крымом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь с четверга на пятницу дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 18 украинских беспилотников.

    Комментарии (2)
    Продовольственный экспорт из России становится более маржинальным

    Россия наращивает экспорт маржинальных продуктов питания и расширяет географию поставок. На товары с высокой добавленной стоимостью впервые пришлась почти половина экспорта. А это значит, что Россия кормит мир не только зерном и пшеницей, но и готовыми продуктами. Почему это так важно? Подробности

    Планы Мерца о сильной Германии мешают Зеленскому

    Берлин переходит к жесткой внешнеполитической риторике. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц призывает Европу наращивать собственную силу, снижать зависимость от США и задуматься о совместном ядерном сдерживании. Эксперты считают, что эти заявления указывают на стремление немецкого лидера стать ключевым игроком в Европе. Для чего это Мерцу и как его амбиции отразятся на пути Украины в Евросоюз? Подробности

    ВСУ превращают угрозы Киева в имитацию

    Главком ВСУ Александр Сырский в начале года сделал ряд заявлений о якобы готовности украинской армии к наступательным операциям. Однако реальная обстановка на фронте и отсутствие у ВСУ полноценных резервов указывают, что заявления главкома нацелены скорее на информационный эффект, чем на реальное изменение стратегии войск. Тем не менее ВСУ способны на разовые бессмысленные операции. Как они могут выглядеть и где вероятно их проведение? Подробности

    США приревновали Британию к КНР

    Не иначе как «пекинской капитуляцией» называет британская пресса визит своего премьера Кира Стармера в КНР. Зачем глава правительства Великобритании встречался с Си Цзиньпином и почему этой встречей резко недовольна не только оппозиция в Лондоне, но и руководство Соединенных Штатов? Подробности

    Как роддом Новокузнецка стал местом массовой гибели малышей

    «Вместо помощи я просто была в каком-то аду». Такими словами рожавшие когда-то в роддоме Новокузнецкой городской клинической больницы № 1 рассказывают сегодня о своем опыте. Их слова стали особенно важны после того, как вскрылся факт массовой гибели младенцев в этом роддоме. Подробности

    • США готовят нападение. Чем ответит Иран?

      США продолжают увеличивать военно-морскую группировку у иранских берегов и намекают на высокую вероятность удара. Власти Ирана заявляют, что будут защищаться, но в целом готовы к переговорам. Начнет ли Дональд Трамп новую войну?

    • У немцев закончились деньги на Украину

      Канцлер Германии Фридрих Мерц всех удивил, выступив по важному вопросу не на стороне руководства ЕС и Украины, а на стороне их критиков, например, венгров и словаков. А именно: заявил, что Украину не возьмут в ЕС к 2027 году и что особых условий для Киева не будет. Что это с ним?

    • Трамп решил сменить власть на Кубе

      Вашингтон готовит полную морскую блокаду Кубы, утверждают американские СМИ. Президент США Дональд Трамп на этом фоне выступил с утверждением, будто «из-за Венесуэлы» Куба «близка к краху». Так ли это? Устоит ли Остров свободы?

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • В чем уникальность российского маткапитала: сколько за рождение ребенка дают в других странах

      Материнский капитал – одна из самых узнаваемых и устойчивых мер поддержки семей в России. Подобные программы существуют лишь в ограниченном числе стран мира, а по масштабу, условиям и моменту предоставления российская модель остается практически уникальной. Это не разовая символическая выплата и не растянутая во времени помощь, а крупный целевой ресурс, который семья получает именно тогда, когда он особенно нужен – в момент рождения ребенка.

    • Приметы погоды на февраль 2026 года: что предвещают морозы, снег и оттепели

      Февраль всегда считался на Руси месяцем-«переломом» – последней и часто самой коварной главой зимы. Его характер переменчив: сегодня лютует метель, а завтра пригревает солнце. Именно по нему наши предки с особым вниманием судили о том, какой будет грядущая весна и даже лето. Эти наблюдения, отточенные веками, складывались в короткие, емкие фразы, которые передавались из поколения в поколение. Вспомним эти народные подсказки и посмотрим, о чем может рассказать февраль 2026 года.

    • Лунный календарь на февраль 2026 года: лучшие дни для сада, стрижки, ухода за собой и финансов

      Февраль – месяц активной подготовки к весне. Садоводы начинают высевать рассаду, многие задумываются о смене имиджа, планируют крупные покупки и уделяют больше внимания здоровью. В этом планировании помогает лунный календарь – система, которая связывает различные виды активности с циклами Луны. Считается, что на растущую Луну хорошо начинать новые дела и все, что должно расти, а на убывающую – завершать проекты, проводить очищение и ухаживать за тем, что уже есть.

    • Трамп: Официант, еще льда!

      Свои притязания на Гренландию президент США Дональд Трамп обосновывает тем, что он просит только «о куске льда, холодном и расположенном в труднодоступном месте». Однако многие подозревают, что этот кусок льда только раззадорит территориальные аппетиты хозяина Белого дома.

    • Немецкие солдаты защищали Гренландию только сутки

      Группа немецких военнослужащих покинула Гренландию столь же внезапно, как и полетела на этот принадлежащий Дании остров. В целом же миссия бундесвера в Гренландии продлилась менее чем двое суток – хотя изначально предполагалось, что она будет длительной. Похоже, что в Берлине испугались даже символического военного присутствия в Гренландии в условиях давления США.

    • Личные амбиции Трампа переходят на всю планету

      2026 год начался с крайне агрессивных шагов президента США. Дональд Трамп отдал приказ по нефтяной блокаде Венесуэлы, захвату венесуэльского лидера Николаса Мадуро и резкому усилению давления на ряд других стран, от Кубы и до Ирана.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

