В Иране опровергли слухи об убийстве главы ВМС КСИР
Tasnim опровергло слухи об убийстве главы ВМС КСИР
В иранских СМИ ранее распространилась информация о якобы убийстве командующего ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Алирезы Тангсири, однако эти сведения опровергнуты агентством Tasnim.
Сообщения об убийстве командующего военно-морскими силами КСИР генерала Алирезы Тангсири не соответствуют действительности, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Tasnim.
В публикации отмечается: «Ряд Telegram-каналов опубликовал несколько часов назад слухи об убийстве командующего ВМС КСИР генерала Тангсири. Как выяснило у осведомленного источника агентство Tasnim, эти сообщения абсолютно не соответствуют действительности».
Заявление появилось на фоне информации о взрыве в портовом городе Бендер-Аббас на юге Ирана, которую распространили иранские СМИ. В результате инцидента был нанесен ущерб ряду жилых зданий и нескольким автомобилям.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Евросоюз принял решение признать Корпус стражей исламской революции террористической организацией.
Военно-морские силы КСИР ранее задержали в Персидском заливе судно с 350 тыс. литров контрабандного топлива. А летом КСИР выявил группу агентов, сотрудничавших с израильской разведкой.