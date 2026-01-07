CNBC сообщил о планах США частично снять с Венесуэлы

Tекст: Денис Тельманов

США собираются смягчить санкции в отношении Венесуэлы, передает CNBC.

По данным телеканала, число действующих ограничений будет сокращено, что позволит частично восстановить экономические связи между странами.

Также сообщается, что продажи нефти из Венесуэлы смогут осуществляться через американские компании без ограничений по времени.

Решение связано с намерением стимулировать экономические реформы и политический диалог в Венесуэле.

Как писала газета ВЗГЛЯД, сенатор Линдси Грэм подчеркнул, что несмотря на влияние США, Венесуэла не превратится в американскую колонию.

В результате военной операции США в Венесуэле, проведенной третьего января, погибли десятки человек, включая военных и мирных жителей.

Власти Венесуэлы согласились передать Соединенным Штатам от 30 до 50 млн баррелей нефти, которые будут проданы по рыночной цене и средства от продажи будут находиться под контролем президента США Дональда Трампа.