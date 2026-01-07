  • Новость часаСША подтвердили задержание российского танкера «Маринера» в Атлантике
    Игорь Караулов Игорь Караулов Россия перестала стесняться саму себя

    «Фирменный стиль» России – это уже не только привычные миру Чайковский и Достоевский, икра, водка и шапка-ушанка. Это сложно устроенная система, в которой разнообразие является не разъединяющим, а скрепляющим фактором.

    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Как перестать спорить с историей

    Возмущение тем, что наши вчерашние мечты остались нереализованными, ведет к идеализации прошлого, даже если прежнее положение дел не так чтобы очень устраивало.

    Сергей Худиев Сергей Худиев Дехристианизация Рождества – не чисто западная проблема

    После падения коммунизма Рождество вернулось в календарь – но традиция праздновать его уже была утрачена, и для многих, если не большинства из нас, сам смысл праздника остался неясен.

    7 января 2026, 17:07 • Новости дня

    CNBC сообщил о планах США частично снять с Венесуэлы

    Tекст: Денис Тельманов

    Соединенные Штаты планируют уменьшить количество ограничительных мер против Венесуэлы и разрешить продажу ее нефти через американский рынок без временных ограничений.

    США собираются смягчить санкции в отношении Венесуэлы, передает CNBC.

    По данным телеканала, число действующих ограничений будет сокращено, что позволит частично восстановить экономические связи между странами.

    Также сообщается, что продажи нефти из Венесуэлы смогут осуществляться через американские компании без ограничений по времени.

    Решение связано с намерением стимулировать экономические реформы и политический диалог в Венесуэле.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сенатор Линдси Грэм подчеркнул, что несмотря на влияние США, Венесуэла не превратится в американскую колонию.

    В результате военной операции США в Венесуэле, проведенной третьего января, погибли десятки человек, включая военных и мирных жителей.

    Власти Венесуэлы согласились передать Соединенным Штатам от 30 до 50 млн баррелей нефти, которые будут проданы по рыночной цене и средства от продажи будут находиться под контролем президента США Дональда Трампа.

    7 января 2026, 03:27 • Новости дня
    США заявили о согласии Венесуэлы передать до 50 млн баррелей нефти

    Трамп заявил о согласии Венесуэлы передать США до 50 млн баррелей нефти

    США заявили о согласии Венесуэлы передать до 50 млн баррелей нефти
    @ Yuri Gripas/Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Власти Венесуэлы согласились передать Соединенным Штатам от 30 до 50 млн баррелей нефти, которые будут проданы по рыночной цене, заявил президент США Дональд Трамп, отметив, что полученные средства будут находиться под его контролем.

    «Я с удовольствием сообщаю, что временные власти Венесуэлы отдадут США от 30 до 50 млн баррелей высококачественной подсанкционной нефти», – приводит слова Трампа РИА «Новости».

    По словам Трампа, Соединенные Штаты немедленно приступят к транспортировке нефти из Венесуэлы к разгрузочным терминалам в США для последующей продажи «по рыночной цене».

    Трамп подчеркнул, что средства от продажи нефти будут находиться под его личным контролем как президента США и будут направлены «на благо народов Венесуэлы и Соединенных Штатов».

    Внешнеполитический обозреватель газеты Washington Post Дэвид Игнейшес в авторской колонке отмечал, что администрация США потребовала от Каракаса переписать в кратчайшие сроки в пользу американских компаний законодательство о добыче нефти, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп сначала объяснял действия США против Венесуэлы борьбой с наркотрафиком, а затем связал это с «кражей американских активов», нефти и земли.

    Национализация нефтедобывающих мощностей и НПЗ в долине реки Ориноко затронула интересы компаний из Штатов, Франции, Норвегии и Британии. В 2007 году Уго Чавес подписал указ, по которому иностранный бизнес мог остаться только при условии создания совместных предприятий с государственной компанией PDVSA, получившей 60% акций.

    В январе США атаковали Венесуэлу и захватили президента Николаса Мадуро.

    7 января 2026, 06:30 • Новости дня
    ABC News: Вашингтон потребовал от Венесуэлы разорвать связи с Россией и Китаем
    ABC News: Вашингтон потребовал от Венесуэлы разорвать связи с Россией и Китаем
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Администрация США выдвинула Венесуэле ряд требований в качестве условия для наращивания нефтедобычи, сообщил телеканал ABC News.

    Вашингтон, по данным ABC News, настаивает на разрыве Венесуэлы с Ираном, Китаем, Кубой и Россией. Указывается, что от Венесуэлы требуют «выдворить Китай, Россию, Иран, Кубу и разорвать экономические связи». Также власти США требуют от Каракаса согласия на эксклюзивное сотрудничество с Соединенными Штатами в нефтяной отрасли, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе США атаковали Венесуэлу и захватили президента Николаса Мадуро. Президент США Дональд Трамп заявил, что власти Венесуэлы согласились передать Соединенным Штатам от 30 до 50 млн баррелей нефти. Полученные от ее продажи средства будут находиться под контролем Трампа.

    31 декабря 2025, 09:59 • Видео
    Чего ждать? Последнее видео 2025 года

    Уходящий год был непростым. И следующий тоже будет насыщенным. Деловая газета ВЗГЛЯД поздравляет подписчиков и читателей с наступающими праздниками. В новом году будем держаться вместе!

    6 января 2026, 17:32 • Новости дня
    Москва поддержала Делси Родригес во главе Венесуэлы
    Москва поддержала Делси Родригес во главе Венесуэлы
    @ Tian Rui/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российская сторона поддержала действия официального Каракаса и выразила солидарность с венесуэльским народом на фоне политической нестабильности, сообщили в МИД России.

    Принесение присяги Делси Родригес на пост уполномоченного президента Боливарианской Республики демонстрирует стремление властей сохранить единство и стабильность страны, сообщается на сайте МИД.

    Этот шаг позволит избежать конституционного кризиса и создать условия для мирного развития Венесуэлы, отмечается в сообщении.

    МИД России приветствовал усилия венесуэльских властей по защите государственного суверенитета и выразил неизменную солидарность с народом и правительством страны.

    «Желаем успехов уполномоченному президенту Родригес в решении стоящих перед Боливарианской Республикой задач», – говорится в заявлении.

    Россия готова и дальше оказывать Венесуэле необходимую поддержку, сообщается в тексте.

    В заявлении также указывается, что Венесуэле должно быть гарантировано право самостоятельно определять свою судьбу без внешнего вмешательства. Российская сторона подчеркнула важность деэскалации ситуации и решения проблем исключительно посредством диалога и уважения международного права, а также напомнила, что Латинская Америка и Карибский бассейн должны оставаться зоной мира.

    Напомним, Родригес возглавила Венесуэлу в качестве исполняющей обязанности президента. В ЕС решили не признавать ее на посту главы государства.

    По данным прессы, Родригес пользуется поддержкой крупных игроков на мировом нефтяном рынке.

    7 января 2026, 14:19 • Новости дня
    Названы ключевые проблемы нефтегазового сектора России

    Шмаль заявил о необходимости единой политики в нефтегазовом секторе

    Названы ключевые проблемы нефтегазового сектора России
    @ Максим Богодвид/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Союза нефтегазопромышленников России Геннадий Шмаль указал на отсутствие единой политики как основной барьер для развития нефтегазовой отрасли.

    Президент Союза нефтегазопромышленников России Геннадий Шмаль заявил о ряде системных проблем в нефтегазовой отрасли страны, передает РИА «Новости». Он подчеркнул, что отсутствие единой научно-технической, инвестиционной и кадровой политики мешает эффективному развитию отрасли.

    Также Шмаль отметил, что необходимо сосредоточиться на развитии внутреннего потребления, создании собственного оборудования, строительстве новых испытательных полигонов и крупных нефтеперерабатывающих предприятий. По его словам, важно заниматься бурением новых скважин, поскольку в советское время ежегодно бурили более 7 млн разведочных скважин.

    «Строить, в конце концов, свой торговый флот, который в состоянии перевозить и нефть, и сниженный газ в любую точку мира», – заявил Шмаль. Он добавил, что сейчас существует множество разрозненных структур и компаний, однако отсутствует единая отраслевая система.

    Шмаль также напомнил, что подобная раздробленность отрасли уже приводила к отставанию промышленности на десятилетие назад, ссылаясь на действия Никиты Хрущева. Он призвал не повторять прошлых ошибок и добиваться консолидации политики в отрасли.

    В завершение Шмаль отметил, что у России значительные запасы нефти и газа, которых хватит на десятилетия, однако для эффективного использования ресурсов нужна четкая и единая стратегия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия впервые с 2018 года смогла компенсировать снижение доходов от экспорта нефти и газа за счет роста доходов от ненефтегазового сектора.

    Также сообщалось, что российские компании топливно-энергетического комплекса готовы вывести конкурентоспособные технологии на международные рынки, включая страны БРИКС, Африки и Ближнего Востока.

    Ранее Союз нефтегазопромышленников оценил влияние санкций на добычу нефти в России.

    6 января 2026, 21:17 • Новости дня
    Экспорт нефтепродуктов из России значительно вырос благодаря поставкам дизеля по Балтике

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В декабре объем поставок российских нефтепродуктов морем увеличился до 2,15 млн баррелей в сутки, показатель стал рекордным за последние четыре месяца.

    Поставки основных видов нефтепродуктов из России по морю достигли в декабре 2,15 млн баррелей в сутки, передает Bloomberg.

    Это максимальный показатель с августа и на 11% выше уровня ноября. Рост обеспечило увеличение экспорта дизеля, особенно через балтийские порты, такие как Приморск, а также устойчивые поставки в Турцию, Северную Африку и Бразилию.

    Несмотря на атаки украинских дронов на российские нефтеперерабатывающие заводы, которые осложнили производство и логистику топлива, экспорт дизеля остается стабильным. По данным Vortexa, поставки дизеля и газойля выросли на 36% по сравнению с ноябрем, достигнув 988 тыс. баррелей в сутки, а отгрузки через Балтику выросли на 41%.

    Экспорт других нефтепродуктов показал разнонаправленную динамику: поставки нафты снизились до 483 тыс. баррелей в сутки, отгрузки топлива для самолетов упали на 20% до 31 тыс. баррелей, а экспорт мазута уменьшился на 15% до 567 тыс. баррелей.

    На фоне санкций и повреждений нефтяной инфраструктуры остается сложной логистика поставок на дальние расстояния, особенно в отношении нафты, часть партий которой из-за блокировки танкеров США была возвращена с середины Атлантики.

    Глава Петербургской биржи Игорь Артемьев заявлял, что непрозрачный расчет котировок международными ценовыми агентствами привел к тому, что Россия потеряла триллионы долларов на занижении стоимости российской нефти и нефтепродуктов.

    7 января 2026, 08:20 • Новости дня
    Reuters: Вашингтон пригрозил расправиться с главой МВД Венесуэлы
    Reuters: Вашингтон пригрозил расправиться с главой МВД Венесуэлы
    @ MIGUEL GUTIERREZ/EPA/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Американские власти передали венесуэльскому вице-президенту и главе МВД Диосдадо Кабельо сообщение с угрозой ликвидации или похищения в случае отказа поддержать требования Вашингтона в переходный период, сообщают информационные агентства.

    Администрация США через посредников предупредила Кабельо о возможной угрозе его жизни или похищения, если он не поможет исполняющей обязанности президента Делси Родригес выполнить требования Вашингтона и поддержать порядок в Венесуэле, передает ТАСС со ссылкой на Reuters.

    Американская сторона уверена, что Кабельо остается верен похищенному США президенту Николасу Мадуро.

    В публикации уточняется, что Вашингтон рассчитывает заставить Кабельо к сотрудничеству во время переходного периода, а затем добиться его отстранения от власти и отправки в изгнание.

    Также источники сообщили, что, если Кабельо проявит упрямство, его может ожидать судьба Мадуро или его жизнь окажется под угрозой. Однако в материале отмечается, что американская администрация опасается возникновения хаоса в Венесуэле в случае устранения Кабельо.

    По сведениям агентства, в списке целей Вашингтона также оказался министр обороны Венесуэлы Падрино Лопес, от которого также требуют сотрудничества. Власти США считают, что венесуэльская оппозиция во главе с Марией Кориной Мачадо не способна удержать мир в стране, поэтому предпочтительным вариантом управления республикой остается Делси Родригес.

    Среди требований Вашингтона названы борьба с поставками наркотиков, высылка кубинских специалистов по безопасности и прекращение связей с Ираном.

    Напомним, в начале января США атаковали Венесуэлу и захватили президента страны Николаса Мадуро. Президент США Дональд Трамп заявил, что венесуэльские власти готовы передать Вашингтону от 30 до 50 млн баррелей нефти. Полученные от ее продажи средства будут находиться под контролем главы Белого дома.

    7 января 2026, 10:38 • Новости дня
    Polymarket отказалась выплачивать выигрыш за ставки на вторжение США в Венесуэлу
    Polymarket отказалась выплачивать выигрыш за ставки на вторжение США в Венесуэлу
    @ Soeren Stache/dpa/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Онлайн-платформа Polymarket отказалась выплачивать выигрыши за ставки на американское вторжение в Венесуэлу, компания объяснила это отсутствием операции по установлению контроля над территорией страны.

    Выплаты будут возможны только в случае, если американские военные начнут операцию по установлению контроля над территорией Венесуэлы, заявили в платформе, передает РИА «Новости».

    По данным Financial Times, решение платформы вызвало недовольство пользователей. Издание напомнило, что анонимный участник недавно выиграл более 400 тыс. долларов, поставив на вторжение США в Венесуэлу.

    Polymarket оспаривает утверждение, что миссия по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро являлась вторжением.

    Ранее крупная ставка в Polymarket на захват президента Венесуэлы Николаса Мадуро принесла трейдеру почти 437 тыс. долларов, после этого начались споры о рисках инсайдерской торговли на рынках прогнозов.

    Напомним, США похитили Мадуро, страну возглавила вице-президент Дельси Родригес.

    7 января 2026, 03:16 • Новости дня
    Дельси Родригес объявила семидневный траур в Венесуэле

    Tекст: Антон Антонов

    Дельси Родригес, которая официально возглавила Венесуэлу в качестве и.о. президента, объявила о решении ввести семидневный национальный траур по погибшим защитникам страны и президента Николаса Мадуро.

    «Я приняла решение объявить семидневный траур – в честь, во славу и с признательностью молодым женщинам и мужчинам, которые погибли, отдав свою жизнь, защищая Венесуэлу и защищая президента Николаса Мадуро», – приводит слова Родригес РИА «Новости» со ссылкой на VTV.

    По словам Родригес, траур объявлен в связи с гибелью молодых людей, которых власти Венесуэлы считают «мучениками», павшими при защите страны от внешней агрессии ради высших ценностей республики. Она подчеркнула, что стране важно сохранить внутренний мир, и вновь обратилась с призывом прекратить давление и нападки на Венесуэлу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес заявил, что при похищении Мадуро и его супруги военные США убили большую часть их охраны, а также случайных людей. По данным New York Times, общее число погибших при вторжении США в Венесуэлу достигло 80 человек. В правительстве Кубы сообщили, что в результате данной операции США погибли 32 гражданина Кубы.

    7 января 2026, 02:54 • Новости дня
    Конгрессвумен Делэйни предложила объявить импичмент Трампу из-за Венесуэлы

    Tекст: Антон Антонов

    Демократической партии необходимо инициировать импичмент президента США Дональда Трампа из-за операции в Венесуэле, заявила конгрессвумен Эйприл Макклейн Делэйни.

    «Я не могу бездействовать, наблюдая, как президент вновь выходит за рамки своих полномочий и подрывает систему сдержек и противовесов», –  приводит слова Делэйни РИА «Новости».

    Конгрессвумен-демократ от штата Мэриленд заявила, что глава Белого дома провел операцию в Венесуэле без санкции Конгресса, это противоречит требованиям американской конституции. Она подчеркнула, что Трамп также заявил о намерении управлять Венесуэлой после захвата президента Николаса Мадуро. Конгрессвумен добавила, что вопросы импичмента связаны с защитой конституционного порядка и поддержанием роли законодательной власти.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США подготовили и провели атаку на Венесуэлу. Американские военные захватили президента страны Николаса Мадуро. Операция осуществлялась исключительно под контролем исполнительной власти, при этом Белый дом месяцами готовил ее без уведомления демократов в Конгрессе.

    7 января 2026, 09:57 • Новости дня
    Захарова: Слово «шок» не раз прозвучало в ООН при обсуждении ситуации с Мадуро

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В ходе экстренного заседания СБ ООН по ситуации в Венесуэле не раз прозвучало слово «шок», сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    «Слово «шок» я слышала практически с первых же минут экстренного заседания Совета Безопасности [ООН], которое прошло два дня назад, с учетом разницы во времени», – заявила Захарова в эфире радио Sputnik.

    Дипломат добавила, что слово «шок» употребляли очень многие, включая постпреда России при ООН Василия Небензю, и представителей КНР.

    По мнению Захаровой, вероятно, не существует международно-правовой категории, которая дала бы адекватную юридическую оценку произошедшего.

    Ранее министр иностранных дел Венесуэлы Иван Хиль заявил, что венесуэльская сторона на заседании Совета Безопасности ООН одержала явную и законную победу – мировое сообщество признало атаку США нарушением международного права.

    Напомним, США похитили венесуэльского президента Николаса Мадуро. Вице-президент Венесуэлы Дельси Родригес возглавила страну в статусе исполняющего обязанности президента.

    7 января 2026, 08:24 • Новости дня
    Стоимость нефти Brent уменьшилась ниже 60 долларов за баррель

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Цена на фьючерс нефти марки Brent с поставкой в марте 2026 года на лондонской бирже ICE ушла ниже отметки в 60 долларов за баррель впервые с 19 декабря 2025 года.

    На 7.39 мск стоимость Brent снижалась на 0,89%, до 59,97 долларов за баррель, передает ТАСС со ссылкой на данные торгов.

    К 7.51 мск снижение замедлилось до 60,06 долларов за баррель (минус 0,74%).

    В конце декабря мировые цены на нефть снижались после публикации статистики минэнерго США о запасах в стране.

    7 января 2026, 11:41 • Новости дня
    КНР: Операция США в Венесуэле поставила под угрозу стабильность поставок

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Действия американской стороны на венесуэльской территории несут угрозу глобальной цепочке поставок и экономике этой латиноамериканской страны, заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин.

    Китай решительно осуждает действия США в Венесуэле, действия Вашингтона серьезно повлияли на экономический и социальный порядок этой страны, а также на стабильность глобальной цепочки поставок, заявила Мао Нин, передает РИА «Новости».

    Она добавила, что Пекин сотрудничает с Каракасом, поскольку это две суверенные страны, их взаимодействие защищено международным правом и законами.

    Соединенные Штаты в начале января похитили венесуэльского президента Николаса Мадуро. Вице-президент Венесуэлы Дельси Родригес возглавила страну в статусе исполняющего обязанности президента.

    7 января 2026, 10:03 • Новости дня
    FT: Chevron и Quantum Energy Partners хотят купить зарубежные активы «Лукойла»

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Американская компания Chevron и инвестиционная группа Quantum Energy Partners заинтересовались покупкой международных активов «Лукойла» стоимостью 22 млрд долларов, сообщают СМИ.

    Размер портфеля оценивается в 22 млрд долларов, покупка рассчитана на долгий срок, передает ТАСС со ссылкой на Financial Times.

    Администрация президента США Дональда Трампа поддерживает такой подход, отмечая, что передача активов американскому оператору на неограниченный срок является привлекательным вариантом.

    В октябре «Лукойл» попал под санкции США и Британии и объявил о намерении продать свои зарубежные активы.

    В ноябре 2025 года минфин США продлял отсрочку от санкций для международного бизнеса компании «Лукойл».

    7 января 2026, 11:56 • Новости дня
    WP: В ходе операции США в Венесуэле погибли более 70 человек

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В результате военной операции США в Венесуэле, проведенной 3 января, погибли десятки человек, включая военных и мирных жителей, сообщают американские СМИ.

    По предварительным оценкам, около 75 человек стали жертвами атаки, причем значительная часть погибших – в результате перестрелки в резиденции президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Каракасе, сказали источники Washington Post, передает РИА «Новости».

    Один из источников уточнил, что по меньшей мере 67 человек погибли непосредственно во время удара, а другой источник указал, что число погибших может достигать 80.

    В числе жертв, по словам чиновников, есть кубинские и венесуэльские военные, а также мирные жители.

    Напомним, США атаковали Венесуэлу и похитили президента Николаса Мадуро. Президент США Дональд Трамп сообщил, что венесуэльские власти готовы передать Соединенным Штатам от 30 до 50 млн баррелей нефти. Полученные от ее продажи средства останутся под контролем американского президента.

    7 января 2026, 14:46 • Новости дня
    Захарова возмутилась словам США о «бескровной» операции в Венесуэле

    Захарова выразила возмущение заявлениям США о «бескровной» операции в Венесуэле

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Официальный представитель МИД Мария Захарова публично выразила возмущение по поводу заявлений США о том, что операция в Венесуэле прошла без жертв, отметив гибель десятков граждан.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова резко отреагировала на заявления Вашингтона о том, что операция в Венесуэле якобы прошла «бескровно». В эфире радио Sputnik она отметила, что американская сторона игнорирует гибель десятков граждан Венесуэлы и Кубы.

    «То есть как никто не погиб? А граждане Венесуэлы и граждане Кубы – они что, не люди? У меня вопрос: мы в каком вообще живем измерении? Я хочу получить ответ. Вот тут на днях господин Рубио передал поздравление своему российскому коллеге с Рождеством. Я, пользуясь этой возможностью, хотела бы также поздравить госдепартамент с Рождеством и задать вопрос: когда США говорят о том, что эта операция так называемая прошла бескровно, они граждан Венесуэлы и Кубы за людей не считают, получается? Кто дал им такое право? Кто дал право не видеть те кровавые последствия, которые они же сами и устроили, которые наступили по результатам их действий?», – сказала Захарова .

    Захарова также указала, что ООН не дала должной оценки гибели людей в результате этих событий. Она провела параллели с недавними событиями на Украине, напомнив, что аналогичным образом международные структуры не замечают жертв среди гражданских лиц, включая погибших после удара по кафе в Херсонской области и жертв мин «Лепесток».

    По ее словам, в Венесуэле и на Кубе за 42 минуты погибли десятки человек, однако это не было отмечено в заявлениях США и международного сообщества.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в военной операции США в Венесуэле погибли более 70 человек. В среду и.о. президента страны Дельси Родригес объявила о введении семидневного национального траура по погибшим защитникам страны и президента Николаса Мадуро.

    Газета ВЗГЛЯД проанализировала, почему армия Венесуэлы и охрана президента не смогли противостоять операции.

    Каким будет курс рубля в 2026 году

    «Рубль сильно переоценен», а «пауза в девальвации рубля слишком затянулась» – такими словами эксперты оценивают исключительно крепкий курс российской национальной валюты в 2025 году. Экономисты считают, что в 2026-м рубль ждет ослабление. Насколько и по каким причинам? Подробности

    «Буревестник» и «Посейдон» изменили принципы ядерного сдерживания

    «Россия продемонстрировала всему миру новое слово в военной технике». Такими словами эксперты описывают проведение в 2025 году испытаний двух новых видов вооружений – аппаратов «Буревестник» и «Посейдон». Что это за системы и почему они так встревожили наших потенциальных противников? Подробности

    «Меня не убили – значит, не убьют». Что помогает выжившим после теракта в Хорлах

    «Им было важно уничтожить как можно большее количество наших людей. Наверняка дроны направляли наемники – ни сердечной жалобы, ни братской крови они не чувствуют». Выжившие после украинского удара в новогоднюю ночь по кафе в херсонских Хорлах рассказали спецкору газеты ВЗГЛЯД, во что они верят. Подробности

    Почему соседи по Латинской Америке отказались помочь Мадуро

    Казалось бы, после преступного похищения Соединенными Штатами президента Венесуэлы Николаса Мадура все страны Латинской Америки должны почувствовать себя уязвимыми – и объединиться против американского империализма. Некоторые действительно заявляют об этом. Но другие не только не хотят помогать Венесуэле, но даже радуются действиям США. Почему? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Чего ждать? Последнее видео 2025 года

      Уходящий год был непростым. И следующий тоже будет насыщенным. Деловая газета ВЗГЛЯД поздравляет подписчиков и читателей с наступающими праздниками. В новом году будем держаться вместе!

    • Китай против Японии: новая война в 2026-м?

      Отношения двух главных экономик Азии – Китая и Японии – обрушились всего за месяц. Агрессивность Санаэ Такаити – первой женщины во главе японского правительства – подталкивает Пекин к решительным мерам, вплоть до начала собственной СВО.

    • «Это последний мирный год для Европы»

      Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что уходящий 2025 год может стать последним мирным годом для Европы, причем это связано не с Россией. Что он имеет в виду?

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Как подать на алименты 2026: куда подавать заявление, размер, ответственность за неуплату

      Не только бывшие супруги в определенных случаях имеют право на алименты. Рассказываем, кто и в каких случаях может получить данный вид помощи от другого члена семьи, на какую сумму можно рассчитывать, что делать в случае отказа выплачивать алименты и какие документы для всего этого требуются.

    • ЕГЭ 2026: расписание, изменения, обязательные предметы

      Единый государственный экзамен (ЕГЭ) и в 2026 году останется ключевым инструментом измерения итоговых знаний школьников, в том числе для поступления в вузы. Расскажем об особенностях проведения ЕГЭ в 2026-м и о том, в какие дни пройдут экзамены по тем или иным предметам.

    • Как правильно снять и передать показания счетчиков ЖКХ в 2026 году

      Каждый собственник квартиры в многоквартирном доме должен ежемесячно платить коммунальные услуги, а для этого передавать показания соответствующих приборов учета. Как, кому и каким способом требуется это делать и что будет, если не выполнять данную процедуру?

    • Трамп подносит Зеленскому неудобный новогодний подарок

      Весьма неприятный подарок под Новый год преподнес Дональд Трамп главе киевского режима Владимиру Зеленскому: президент США потребовал провести на Украине президентские выборы. В Киеве до последнего времени отказывались проводить голосование, выдвигая для него неприемлемые условия – но на этот раз Зеленскому будет сложно отвертеться от выборов.

    • Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

