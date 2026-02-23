Мощное землетрясение потрясло акваторию у острова Калимантан

«И остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должникам нашим». То есть, если мы не простим, то и нас не помилуют на Страшном суде. А как жить по этим заветам в 2026 году? Как жить-то? Но мы сможем.27 комментариев
Подземные толчки магнитудой 7,0 были зарегистрированы в акватории поблизости от острова Калимантан, передает ТАСС. В сообщении Китайского центра сейсмологических сетей отмечено: «Землетрясение магнитудой 7,0 произошло в акватории близ острова Калимантан».
Сейсмособытие зафиксировали в понедельник в 00:57 по пекинскому времени. По данным специалистов, очаг землетрясения залегал на глубине 620 км под дном моря, что указывает на глубокофокусный характер толчков.
Эпицентр землетрясения определили на отметке 6,95 градуса северной широты и 116,20 градуса восточной долготы. Дополнительные сведения о возможных последствиях подземной активности в сообщении центра не приводятся.
