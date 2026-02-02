Медведев назвал захват Мадуро «катастрофой» для международного права

Медведев назвал захват Мадуро попранием норм международного права

Tекст: Вера Басилая

Дмитрий Медведев в интервью ТАСС, Reuters и проекту Wargonzo заявил, что события вокруг Николаса Мадуро в январе стали катастрофой в области международного права и международных отношений.

По его словам, нельзя дать другую характеристику кроме катастрофы тому, что произошло с президентом Венесуэлы.

«То, что произошло с президентом Николасом Мадуро – это, очевидно, попрание любых норм международного права», – заявил Медведев.

Он добавил, что захват Мадуро ломает всю систему международных отношений. Также Медведев раскритиковал аргументацию администрации США по захвату Мадуро, заявив, что в правовом отношении она никуда не годится.

Ранее власти США заявили о возможности применения силы против временных властей Венесуэлы в случае недостаточного уровня сотрудничества.

Глава МИД России Сергей Лавров отмечал угрозу для всех стран региона после вторжения США в Венесуэлу. Он также подчеркивал, что действия США в Венесуэле и введение новых 25% пошлин против Ирана подрывают систему международных отношений.

Президент России Владимир Путин выступал за уважение суверенных прав государств и недопустимость хаоса в мире.