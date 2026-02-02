Что же получается: стоит США только свистнуть, и государства Глобального Юга тут же десятками перебегают под вашингтонскую крышу в Совет Мира? Думаю, не стоит паниковать и преждевременно хоронить БРИКС.0 комментариев
Медведев назвал захват Мадуро «катастрофой» для международного права
Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев назвал действия США по захвату Николаса Мадуро катастрофой для всей системы международного права.
Дмитрий Медведев в интервью ТАСС, Reuters и проекту Wargonzo заявил, что события вокруг Николаса Мадуро в январе стали катастрофой в области международного права и международных отношений.
По его словам, нельзя дать другую характеристику кроме катастрофы тому, что произошло с президентом Венесуэлы.
«То, что произошло с президентом Николасом Мадуро – это, очевидно, попрание любых норм международного права», – заявил Медведев.
Он добавил, что захват Мадуро ломает всю систему международных отношений. Также Медведев раскритиковал аргументацию администрации США по захвату Мадуро, заявив, что в правовом отношении она никуда не годится.
Ранее власти США заявили о возможности применения силы против временных властей Венесуэлы в случае недостаточного уровня сотрудничества.
Глава МИД России Сергей Лавров отмечал угрозу для всех стран региона после вторжения США в Венесуэлу. Он также подчеркивал, что действия США в Венесуэле и введение новых 25% пошлин против Ирана подрывают систему международных отношений.
Президент России Владимир Путин выступал за уважение суверенных прав государств и недопустимость хаоса в мире.