Нефть подешевела на сообщениях о готовности США к переговорам с Ираном

Мировые цены на нефть снизились на готовности США к переговорам с Ираном
Мировые цены на нефть в понедельник снизились более чем на 4,5% на сообщениях о том, что администрация президента США готова к обсуждению возможной сделки между Вашингтоном и Тегераном.
Цена апрельских фьючерсов на марку Brent по состоянию на 8.13 снижалась на 4,69% относительно предыдущего закрытия – до 66,07 доллара за баррель, а мартовских фьючерсов на нефть марки WTI – на 4,86%, до 62,04 доллара, передает РИА «Новости».
Напомним, накануне администрация президента США Дональда Трампа сообщила Ирану, что готова к встрече для обсуждения возможной сделку между Вашингтоном и Тегераном, сообщил портал Axios со ссылкой на высокопоставленного чиновника США.
«Рынок нефти интерпретирует это как обнадеживающий шаг назад от конфронтации, который снижающет геополитическую премию за риск», – цитирут Reuters аналитика рынка IG Тони Сикамора.