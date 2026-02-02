Нефть подешевела на сообщениях о готовности США к переговорам с Ираном

Мировые цены на нефть снизились на готовности США к переговорам с Ираном

Tекст: Мария Иванова

Цена апрельских фьючерсов на марку Brent по состоянию на 8.13 снижалась на 4,69% относительно предыдущего закрытия – до 66,07 доллара за баррель, а мартовских фьючерсов на нефть марки WTI – на 4,86%, до 62,04 доллара, передает РИА «Новости».

Напомним, накануне администрация президента США Дональда Трампа сообщила Ирану, что готова к встрече для обсуждения возможной сделку между Вашингтоном и Тегераном, сообщил портал Axios со ссылкой на высокопоставленного чиновника США.

«Рынок нефти интерпретирует это как обнадеживающий шаг назад от конфронтации, который снижающет геополитическую премию за риск», – цитирут Reuters аналитика рынка IG Тони Сикамора.