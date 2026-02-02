Politico: Макрон переходит в режим «хромой утки»

Tекст: Вера Басилая

По данным Politico, президент Франции Эммануэль Макрон станет «хромой уткой» после окончательного утверждения бюджета, передает ТАСС.

Ожидается, что в понедельник оппозиция попытается выразить вотум недоверия правительству, однако, по данным французских СМИ, голосование не увенчается успехом. В таком случае, согласно законодательству, бюджет будет считаться принятым.

По сведениям издания, представители французского политического класса, включая действующих и бывших министров, парламентариев и советников, заявили на условиях анонимности, что теперь борьба вокруг бюджета завершена. Все внимание политиков переключится на подготовку к президентским выборам 2027 года, на которых Макрон не сможет участвовать. Это делает его «хромой уткой» – политиком, полномочия которого истекают без возможности продления, что ослабляет его влияние внутри страны.

Несмотря на это, Макрон сохранит значимую роль на международной арене, поскольку президент Франции обладает широкими полномочиями во внешней политике и безопасности. По мнению Politico, его влияние будет ощущаться в связи с нестабильностью в мировой политике, спровоцированной действиями администрации президента США Дональда Трампа.

Издание также отмечает, что министр Лекорню, успешно разрешивший бюджетный кризис, рассматривается как один из возможных кандидатов на выборах 2027 года. Исследователь Ipsos Матье Галлар отмечает, что переход из кресла премьер-министра к президентскому посту во Франции всегда сопряжен с трудностями.

Премьер Франции Себастьян Лекорню принял законопроект о бюджете Франции на 2026 год без голосования в парламенте.

Марин Ле Пен назвала этот проект «бюджетным Чернобылем».

СМИ писали, что Эммануэль Макрон в последние недели вернул себе часть политического влияния после защиты интересов Гренландии и Дании и выступления в Давосе.

Газета ВЗГЛЯД писала, как Макрон стал самым ненавидимым президентом Франции.