    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский В подводном флоте конкурент России – только США

    Даже если роль и вид надводной составляющей флотов могут быть пересмотрены в ближайшее время – в связи с возросшей эффективностью новых видов вооружения – то значение атомных подводных лодок (АПЛ) будет только увеличиваться. Поэтому споры о том, чей подводный флот сильнее и многочисленнее – не совсем праздные.

    Сергей Лебедев Сергей Лебедев США не добьются смены режима на Кубе

    На фоне очевидно тупиковой ситуации в Иране Трамп, вероятно, решит усилить давление на Кубу. Он может достичь в этом определенного успеха, но вряд ли ему удастся серьезно поменять конфигурацию власти в Гаване.

    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Ложь об антидепрессантах оказалась правдой

    День осведомленности об антидепрессантах – это, если угодно, праздник честности. Мы не знаем точно, почему они работают. Мы знаем, что нарратив, который их продавал, был ложью. Мы знаем, что миллионы людей были бы в кризисе без них. Ложная теория. Реальный эффект. Мошеннический нарратив. Спасенные жизни.

    25 марта 2026, 19:20 • В мире

    Тегеран вступает в диалог с Вашингтоном с позиции силы

    Тегеран вступает в диалог с Вашингтоном с позиции силы
    @ REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Вашингтон настаивает на переговорах с Тегераном и даже направил план из 15 пунктов, но Иран называет его оторванным от реальности. В ответ иранская сторона выдвинула жесткие условия, включая выплату репараций и признание своей власти над Ормузским проливом. При этом Пентагон перебрасывает на Ближний Восток дополнительные силы. Чем закончится противостояние и кто кого переигрывает?

    США и группа ближневосточных посредников обсуждают возможность проведения переговоров на высоком уровне с Ираном в четверг, сообщает Axios со ссылкой на два источника. Дональд Трамп, по данным издания, заинтересован в прекращении войны, однако ситуация в Ормузском заливе осложняет выход из конфликта.

    Агентство Associated Press сообщало, что США направили Ирану план из 15 пунктов по урегулированию. Документ включает снятие санкций, совместную работу в гражданской атомной энергетике, ограничение ядерной программы Ирана с ужесточением контроля со стороны МАГАТЭ, а также возобновление полноценного судоходства в Ормузском проливе.

    В свою очередь премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выразил опасения: возможная сделка Вашингтона с Тегераном может не соответствовать интересам Тель-Авива и ограничить его возможности по сдерживанию Ирана.

    На фоне дипломатических маневров происходит и военная перегруппировка. Как пишет The New York Times со ссылкой на двух осведомленных чиновников, Пентагон приказал перебросить на Ближний Восток военнослужащих 82-й воздушно-десантной дивизии и морских пехотинцев.

    В Тегеране к инициативам Вашингтона отнеслись скептически. Высокопоставленный иранский чиновник заявил Press TV, что переговоры о прекращении огня с США будут возобновлены только после выполнения необходимых условий. Предложенный американской стороной план он назвал «чрезмерным» и оторванным от реалий на поле боя.

    Среди условий Тегерана: полное прекращение «агрессии и убийств», предоставление гарантий невозобновления войны, выплата компенсаций и репараций, завершение боевых действий на других фронтах в регионе, а также признание власти Ирана над Ормузским проливом. В противном случае, подчеркнул чиновник, война продолжится.

    На фоне переброски американских войск в Иране усомнились в искренности мирных инициатив США, предупредив посредников о возможной военной ловушке. Иранские чиновники напомнили, что уже дважды становились жертвами обмана со стороны американского президента.

    «Очевидно, администрация Трампа рассматривает для себя несколько сценариев развития событий. Нельзя исключать, что США могут пытаться представить нынешние переговоры как некую уловку, чтобы усыпить бдительность Ирана. Другое дело, что Тегеран воспринимает это, как попытку обмана со стороны Вашингтона. Стратегия главы Белого дома не работает», – отметил американист Малек Дудаков.

    «Ближневосточная кампания пошла не по плану США. Трамп завяз в длительном противостоянии и оказался в тупике, выхода из которого пока не просматривается. На этом фоне глава Белого дома будет пытаться, что называется, сохранить лицо. Если у него будет возможность быстро купировать последствия конфликта и выйти из него, думаю, американский лидер воспользуется случаем», – спрогнозировал аналитик.

    «Но Иран не торопится помогать американскому лидеру спасать репутацию.

    Тегеран пользуется козырями в ситуации с Ормузским проливом, зарабатывая больше 100 млн долларов ежедневно на продаже энергоресурсов. Добыча нефти в Иране достигла пика с 1978 года и составляет 5,5 млн баррелей в сутки. Вашингтон не может этому препятствовать, это усилило бы кризис во всем мире, включая сами США», – напомнил спикер.

    «Иран шантажирует США, полагая, что время работает на него. Вашингтону придется идти на серьезные уступки, в частности, платить репарации, смягчать санкции и выводить войска с Ближнего Востока. Либо Белый дом попытается повысить ставки и устроить высадку военных на островах в Ормузском проливе. Впрочем, второй сценарий может привести к большим потерям среди американских морпехов, и это подорвет рейтинги Трампа», – отметил эксперт.

    «Война с Ираном крайне непопулярна в США. Согласно свежей социологии, 61% американцев выступает за немедленное перемирие вне зависимости от того, удастся американской стороне добиться своих целей или нет. Рейтинги Трампа в опросах упали уже до 36%, это минимальное значение за оба его президентских срока», – продолжил Дудаков.

    «Думаю, Трамп использует тему наземной операции против Ирана, скорее, как рычаг давления

    в рамках возможных непубличных переговоров, которые, вероятно, идут через третьи страны – Пакистан, Турцию и Египет. В ряде вопросов США уже пошли на уступки Ирану, например – смягчили санкционный режим, который держался 45 лет. Если бы операция шла по плану Вашингтона, ни о каких подобных шагах не было бы и речи», – заметил собеседник.

    «Возможно, между Ираном и США ведется неафишируемый диалог. Это особенность любых военных действий. Но полноценными переговорами его явно нельзя назвать – это, скорее, выражение позиций сторон, не более того. Кроме того, США продолжают информационные интервенции, чтобы сбить цены на нефть», – считает военный эксперт Алексей Анпилогов.

    «Впрочем, Иран может пойти на диалог, если начнет очень серьезно проигрывать. А США сядут за стол, если операция окончательно выйдет за рамки их изначального плана. Но американский истеблишмент уже на всякий случай ищет «виноватого», – указал он.

    «Монархии Персидского залива – главные интересанты скорейшего запуска мирных переговоров США и Ирана. Думаю, именно они инициировали и осуществили обмен требованиями между Вашингтоном и Тегераном. Трамп же в своем стиле выдал этот процесс за переговоры и даже по привычке заговорил о потенциальной «большой сделке», – отметил Юрий Лямин, старший научный сотрудник ЦАСТ.

    «При этом, я пока не вижу базы для запуска полноценных переговоров, поскольку позиции сторон слишком разнятся. Но, думаю, стороны не смогут избежать компромиссов. Иран, вероятно, откажется от требований о выводе американских баз с Ближнего Востока, а США могут разрешить Тегерану развивать ядерную программу – с сильными ограничениями и под строжайшим внешним контролем», – допустил собеседник.

    «В этом смысле время действительно играет на Тегеран. Его основной расчет заключается в том, что Трамп станет сговорчивее ближе к назначенным на ноябрь промежуточным выборам в Конгресс и на фоне непопулярности ближневосточной кампании среди американских избирателей», – резюмировал аналитик.

    Что спасает рубль от ослабления

    Рубль весь март слабеет – и дошел до 85 за доллар на прошлой неделе. Эксперты называют два главных фактора такого падения. Однако на этой неделе рубль вновь пытается вернуть утраченные позиции. Получится ли у рубля удержаться от дальнейшего ослабления и что ему в этом поможет? Подробности

    Америка пришла к Лукашенко с протянутой рукой

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о готовности к «большой сделке» с США. Это сразу вызвало вопрос: не готовит ли Минск внешнеполитический разворот на Запад. Но Лукашенко подчеркнул: Вашингтон не ставил целью на переговорах вмешаться в отношения между Россией и Белоруссией. Речь шла о поставках за океан калийных удобрений, чтобы обеспечить ими в посевную американских фермеров. И заработать на этом сможет не только Минск, но и Москва. Подробности

    Российского конкурента Starlink вывели на надежную орбиту

    Россия запустила первые спутники группировки «Рассвет» для связи 5G и высокоскоростного доступа в интернет. За счет более высокой орбиты потребуется намного меньше аппаратов, чем использует американская Starlink. На Украине уже начали ломать голову над тем, как противодействовать новой российской системе связи. В чем заключается военное и гражданское значение «Рассвета» и почему противнику будет сложно помешать его работе? Подробности

    «Большую сделку» США с Белоруссией срывает Прибалтика

    Маленькая Литва полна решимости максимально навредить «большой сделке», намечаемой между США и Белоруссией. Казалось бы, налаживание отношений поможет ей крупно заработать на транзите белорусских удобрений. Мнение Вильнюса не удалось изменить даже спецпосланнику президента Трампа. Почему же Литва так упорствует в этом вопросе и какие провокации совершает ради того, чтобы манипулировать Вашингтоном? Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Иран потребовал от США невозможного

      В ответ на американский мирный план из 15 пунктов Иран выдвинул к США собственный список требований для окончания войны и дал понять, что команда Дональда Трампа блефует.

    • Дания утонет в русофобии

      В Дании проходят парламентские выборы. На кону пост премьера в самой русофобской стране Западной Европы, которая помогает Украине больше всех остальных. К сожалению, воинствующие поклонники украинских наци опять близки к победе. А виноваты в этом США.

    • Трамп сдал назад. Война с Ираном все?

      Президент США Дональд Трамп выступил с серией заявлений, из которых следует, что он не будет исполнять ультиматум по уничтожению энергетики Ирана. Наоборот, готовится «сделка», а с иранцами ведутся переговоры. Рынки в это поверили. Войне конец?

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    • Зеленский блокирует поставки российской нефти в Венгрию

      Вот уже несколько недель на Украине остается перекрытым нефтепровод «Дружба», доставляющий топливо из России в Венгрию. Конфликт Будапешта и Киева принял масштаб общеевропейского, и Зеленский угрожает блокировать нефтепровод до тех пор, пока не получил разрешение Венгрии на выделение европейского кредита киевскому режиму.

    • Израиль атакует Иран под опекой США

      Израиль активно уничтожает цели на территории Ирана, от политических лидеров и крупнейших военачальников до военных объектов. Однако все это было бы невозможно без политической, разведывательной, военной и экономической помощи Соединенных Штатов.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

