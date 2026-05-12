Politico узнала о намерении Совета ЕС приглашать на заседания блогеров

Tекст: Катерина Туманова

Шесть дипломатов и чиновников сообщили изданию Politico, что Совет предложил пилотную схему, в рамках которой влиятельных блогеров будут приглашать на саммиты лидеров ЕС в Брюсселе, а также на некоторые министерские встречи.

Представитель Совета подтвердил, что проект, который стартует в июле, позволит учреждению «взаимодействовать с создателями контента для охвата новой аудитории и информирования о деятельности Совета».

Это происходит на фоне того, как крайне правые деятели ЕС, включая политика Франции Джордана Барделлу, собрали огромную аудиторию в социальных сетях.

Влиятельным блогерам предоставят доступ в те зоны штаб-квартиры Совета в Брюсселе, которые в настоящее время открыты только для журналистов, аккредитованных институтами ЕС, но им будет запрещено задавать вопросы министрам и лидерам стран, пишет газета.

«Создатели контента будут постоянно находиться в сопровождении и не будут рассматриваться как представители СМИ. Мы исходим из того, что на каждом мероприятии будет максимум десять блогеров в сопровождении сотрудников совета», – заявил представитель инициативной группы.

По словам дипломата из рабочей группы, реакция представителей правительств стран ЕС на встрече на прошлой неделе была «сдержанной».

«Это очень напоминало классическую ситуацию, когда представитель старшего поколения считает, что предлагает очень оригинальную и интересную идею, а остальные атакуют ее вопросами», – поделился источник Politico.