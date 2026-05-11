Мировой нефтяной порядок, родившийся в 1970-е как реакция на попытку Запада установить потолок цен, прошел полный цикл. Мы наблюдаем распад ОПЕК под давлением новой реальности, в которой разные страны картеля будут определяться с тем, как реализовывать шансы на лучшее будущее. У России эти шансы явно выше, чем у других.6 комментариев
На Украине расширили список стран для упрощенного принятия гражданства
Кабмин Украины расширил перечень государств, граждане которых имеют право на получение гражданства Украины в упрощенном порядке.
В ранее установленном списке числились Канада, Германия, Польша, США и Чехия, передает ТАСС.
Согласно принятому постановлению, в перечень включены еще 24 страны, среди которых Австрия, Бельгия, Болгария, Британия, Венгрия, Греция, Дания, Эстония, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Кипр, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Словакия, Словения, Финляндия, Франция, Хорватия, Швейцария и Швеция.
С января на Украине действует закон, который ввел институт множественного гражданства. Ранее украинцы должны были отказаться от гражданства своей страны при получении паспорта другого государства.
В новом законе отдельно закреплено, что невозможность множественного гражданства сохраняется в отношении России и государств, «не признающих территориальную целостность Украины».
Ранее издание The European Conservative заявило о риске непоправимых последствий для Украины из-за масштабного демографического коллапса, вызванного отъездом коренного населения.
Ежегодную убыль населения Украины сопоставили с числом жителей Винницы.