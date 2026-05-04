В Белгородской области при атаках ВСУ погиб один человек и семь пострадали

Tекст: Дарья Григоренко

Как указал Гладков в Max, в Шебекинском округе, в поселке Батрацкая Дача, мужчина получил серьезные травмы в результате атаки беспилотника и скончался, несмотря на помощь врачей. Гладков выразил соболезнования родным погибшего. В Шебекино FPV-дрон атаковал предприятие – двое мужчин пострадали и были направлены в районную больницу.

По его словам, в Грайворонском округе село Казачья Лисица подверглось ракетному обстрелу, женщина получила минно-взрывную травму и осколочные ранения и госпитализирована. В Грайвороне боец «Орлана» пострадал при детонации дрона и будет лечиться амбулаторно, уточнил Гладков.

Губернатор добавил, что в поселке Красная Яруга в результате ракетного обстрела пострадали трое, среди них десятилетний ребенок. Женщина с тяжелой черепно-мозговой и грудной травмой переведена из районной больницы в областную клинику. Ее сын, также получивший баротравму, доставлен в детскую областную больницу, еще одна женщина отказалась от госпитализации.

Ранее Гладков сообщил, что в ходе атак украинских боевиков в Белгородской области ранения получили местный житель и сотрудник МЧС.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате атаки вражеского дрона на коммерческий объект в городе Губкин серьезно пострадали двое молодых людей, находившихся в загоревшемся автомобиле. При атаке украинского беспилотника в Шебекинском округе пострадала мирная жительница.