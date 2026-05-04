Вдруг оказывается, что никаких этических законов для ИИ нет. Индустрия начинает строить роботов, которые созданы именно с целью нанести вред человеку и даже его убить насмерть. И это сегодняшний день.
Заместитель министра внутренних дел страны Колм Брофи разрабатывает новую стратегию освобождения помещений, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Times.
«Согласно новой стратегии, около 16 тысячам украинцев, проживающим в финансируемом государством жилье, включая гостиницы и другие коммерческие помещения, придется найти альтернативное жилье», – пишет издание.
Отмечается, что приезжим предстоит самостоятельно искать крышу над головой. Брофи признал риск того, что один или двое человек могут в итоге остаться на улице.
Чиновник объяснил эту меру стремлением обеспечить равенство и справедливость. По его словам, доступ к недвижимости должен предоставляться всем на одинаковых условиях, независимо от статуса. Процедура освобождения номеров займет около шести месяцев.Как писала газета ВЗГЛЯД, бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль предупредила об угрозе кризиса в Европе из-за украинских беженцев.
Власти Украины поддержали идею сокращения помощи своим гражданам в странах Евросоюза.
Ирландский журналист Чей Боуз предостерег западные государства от новой волны мигрантов.
Во время выступления на саммите европейского политического сообщества в Ереване Владимир Зеленский сообщил о возможной атаке на российскую столицу, передает РИА «Новости».
Трансляция данного мероприятия велась на официальном YouTube-канале офиса украинского лидера. Политик решил пригрозить российской стороне в преддверии праздничных мероприятий.
«Украинские дроны могут также прилететь на этом параде», – сказал Зеленский, говоря о предстоящих торжествах в честь Дня Победы в Великой Отечественной войне.
Как писала газета ВЗГЛЯД, торжественные мероприятия в День Победы на Красной площади пройдут в сокращенном виде ради безопасности людей.
Президент России Владимир Путин в разговоре с главой США допустил возможность объявления перемирия на время праздника.
Выступление главы государства на параде Победы 9 мая будет очень важным, сообщил его пресс-секретарь.
Новые материалы подтверждают прямую причастность украинского лидера к фигурантам громких расследований, передает РИА «Новости». Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник прокомментировал обнародованные данные о махинациях.
«Публикация очередной порции «пленок Миндича» дает достаточно отчетливое представление, как устроена не только коррупционная часть украинской властной ОПГ, но и вся система власти киевского режима во главе с Зеленским», – сказал дипломат.
Он добавил, что глава государства тесно связан с бизнесменом Тимуром Миндичем, бывшим руководителем Минюста Германом Галущенко и главой офиса президента Андреем Ермаком. По словам посла, именно эти люди выступают главными советниками при принятии ключевых государственных решений.
Ранее украинские средства массовой информации опубликовали расшифровки переговоров бизнесмена Тимура Миндича с бывшим министром обороны Рустемом Умеровым.
Находящийся в СИЗО депутат Верховной рады Александр Дубинский заявил о присутствии Елены Зеленской на этих скандальных аудиозаписях.
Посол Украины в США Ольга Стефанишина разъяснила американскому Конгрессу детали данного крупного коррупционного дела.
Я отметил, что Финляндия поддерживает Украину и понимает необходимость поддерживать обороноспособность. Однако, недопустимо, чтобы финское воздушное пространство нарушалось, а беспилотники залетали в на территорию нашей страны», – заявил Орпо порталу Yle.
По словам премьера Финляндии, правительство располагает достоверной информацией о событиях в ночное время. Он отметил, что нарушения воздушного пространства всегда являются серьезным инцидентом.
Орпо заявил, что Финляндия обладает хорошими возможностями для мониторинга и защиты своего воздушного пространства от атак БПЛА и в ближайшем будущем эти возможности будут значительно усилены.
Премьер-министр считает, что представители руководства Украины будут осторожнее, чтобы их беспилотники больше не направлялись в Финляндию.
Напомним, в воскресенье Минобороны Финляндии сообщило о неопознанном дроне у российской границы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, полиция Финляндии подтвердила украинское происхождение всех упавших в стране беспилотников. Финский политик Меса потребовал от Владимира Зеленского прекращения атак дронов через территорию республики.
Зеленский напомнил премьеру Норвегии о поставках газа Украине к зиме
Зеленский встретился с премьер-министром Норвегии Йонасом Стёре в Ереване и передал ему благодарность «за всю поддержку для нашей страны», в частности, за почти 1 млрд долларов военной поддержки.
«Отдельное внимание уделили энергетической поддержке Украины. Сообщил о потребностях страны, в частности в отношении природного газа на следующую зиму. Украина обязательно должна войти в нее подготовленной», – приводит слова Зеленского РИА «Новости».
Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Словакии Роберт Фицо сравнил ЕС и Еврокомиссию с «кораблем самоубийц» из-за политики в сфере энергобезопасности. В марте на Украине полностью закончились запасы оборудования для ремонта энергосистем. Министр энергетики Денис Шмыгаль сообщил о договоренностях по передаче Киеву списанной техники с европейских станций.
Инфраструктура «Нафтогаза» 2 мая получила повреждения в трех регионах Украины.
Премьер Эстонии Михал поддержал украинские удары по российским портам
Премьер-министр Эстонии Кристен Михал подтвердил поддержку украинских ударов по российским портам после того, как беспилотники залетели в воздушное пространство Финляндии и Эстонии, передает Bloomberg.
«Для нас совершенно понятно, что Украина защищается и уничтожает российскую машину по выкачиванию денег, включая различные портовые сооружения для самообороны», – заявил политик в ходе саммита Европейского политического сообщества в Ереване.
По словам эстонского премьера, инциденты с дронами «в конечном итоге являются виной Кремля». Он также обвинил Россию в якобы атаках на украинские гражданские объекты, которые, по его мнению, не представляют собой военные цели.
Страны Евросоюза в последнее время столкнулись с серией нарушений воздушного пространства беспилотниками на фоне расширения украинских ударов вглубь российской территории.
В марте дрон повредил дымовую трубу эстонской электростанции, что привело к рассылке экстренных сообщений по всей стране. Позднее беспилотники вновь нарушили воздушное пространство Эстонии и Финляндии, не причинив ущерба. Михал подчеркнул, что Таллин просит не допускать попадания обломков в свое воздушное пространство.
Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо в разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским в Ереване занял схожую позицию, однако, по данным телерадиокомпании YLE, назвал вторжения дронов неприемлемыми.
Михал признал технологические трудности, с которыми сталкиваются соседние с Россией и Украиной страны ЕС и НАТО при мониторинге и уничтожении низколетящих военных беспилотников. Он добавил, что Эстония закупает новые радиолокационные системы и уже располагает средствами противовоздушной обороны.
Как писала газета ВЗГЛЯД, украинский беспилотник в марте в очередной раз нарушил воздушное пространство Эстонии. Власти республики потребовали от Киева исключить подобные инциденты.
Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил о падении украинских дронов на территории своей страны.
Радонь заявил, что польские власти готовятся к возможному масштабному нелегальному ввозу оружия с Украины после завершения боевых действий, передает ТАСС.
Он сообщил: «На Украине находится огромное количество оружия, переданного в рамках пакетов помощи, к этому добавляется значительный объем оружия советских времен. А окончание вооруженных конфликтов всегда сопряжено с риском его неконтролируемого притока».
В связи с этим польская полиция разрабатывает спецоперацию под кодовым названием Trident, направленную на пресечение контрабанды оружия и ликвидацию преступных группировок, причастных к трафику. Для реализации проекта планируется закупить специальное оборудование на сумму 6,6 млн злотых, а также наладить сотрудничество с пограничниками и органами Чехии, Литвы, Украины, Молдавии и Испании.
Радонь подчеркнул, что Польша намерена стать своеобразным фильтром для нелегального оружия на пути в другие страны Европы. Он отметил, что опыт прошлых конфликтов показывает высокий риск появления подобных схем, а криминализация бывших украинских военных после демобилизации может усилить поток оружия на черный рынок.
На данный момент значительный поток оружия с Украины в Польшу не зафиксирован, однако полиция уже находит схроны с украинским оружием. Источники поступления таких запасов пока не установлены.
Как писала газета ВЗГЛЯД, западное оружие с Украины попадает на черные рынки.
Times заявила о риске превращения Украины в «общество автоматов Калашникова».
Bloomberg сообщил, что европейские страны опасаются контрабанды оружия с Украины.
Bloomberg сообщило о переговорах Британии по участию в кредите Украине
Британия готовится к переговорам о присоединении к плану Евросоюза по кредиту на 90 млрд евро для Украины, пишет Bloomberg.
План подчеркивает «растущие оборонные связи» между Лондоном и Брюсселем и может открыть доступ Киеву к британскому вооружению за счет средств этого займа.
В понедельник премьер-министр Британии Кейр Стармер на саммите Европейского политического сообщества в Ереване заявит о стремлении «объединить усилия с ЕС, чтобы помочь Украине оттолкнуть линию фронта России и вернуть суверенные территории».
«Когда Британия и Европейский союз работают вместе, все получают выгоду, и в эти нестабильные времена нам нужно двигаться дальше и быстрее в обороне, чтобы сохранить безопасность людей», – говорится в его заявлении.
Стармер рассчитывает, что участие в кредите создаст «возможности для британской индустрии сыграть свою полную роль» и подчеркнул, что будет действовать в национальных интересах, защищая безопасность, поддерживая союзников и создавая рабочие места.
Евросоюз одобрил выделение кредита в 90 млрд евро в прошлом месяце после снятия венгерского вето. В Ереване глава британского правительства также обсудит ситуацию на Ближнем Востоке и обеспечение безопасности Ормузского пролива для сдерживания роста счетов и сохранения экономической стабильности на фоне напряженности между США и Ираном.
Как отмечала газета ВЗГЛЯД, ЕС приготовил Зеленскому антикоррупционный ошейник.
Экономист Иван Лизан объяснил намерение ЕС ужесточить Украине кредитные условия.
«С 27 апреля по 3 мая под контроль Вооруженных Сил России перешли десять населенных пунктов: по четыре в Сумской области и Донецкой Народной Республике и два – в Харьковской области», – передает РИА «Новости» со ссылкой на данные Минобороны.
Там напомнили, что с 20 по 26 апреля российские военнослужащие освободили два поселения в Харьковской области и одно – в Донецкой Народной Республике.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ВС России за прошлую неделю нанесли массированный и пять групповых ударов по ВПК Украины. ВС России поразили предприятие ВПК, порты и военные аэродромы ВСУ.
Экономист Юшков: Киев хочет покупать у Норвегии российский газ под видом норвежского
«Украина может получить СПГ из Норвегии следующим образом: газ доставляется судами до терминала в польском городе Свиноуйсьце и затем прокачивается на украинскую территорию», – пояснил Игорь Юшков, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) и Финансового университета при правительстве РФ.
«Второй путь более сложный: СПГ доставляется до терминала на хорватском острове Крк, и далее прокачивается на Украину через Центральную Европу, например, Венгрию. Впрочем, думаю, Киев и Осло говорили не о физической поставке энергоносителя. Скорее, речь шла о его покупке у компаний из Норвегии – чтобы «голубое топливо» считалось норвежским», – продолжил собеседник.
«Транспортные издержки повысят цену газа для Украины. Нужно будет платить за прием энергоносителя на регазификационный терминал в Польше или Хорватии, затем – за перевод «голубого топлива» из жидкого состояния в газообразное, и далее – за прокачку по газопроводу», – детализировал эксперт. Спикер обратил внимание, что цены на СПГ на мировом рынке остаются высокими, особенно в Европе.
Он также напомнил про практику, согласно которой, например, азербайджанский или российский газ поставляется на Украину через Венгрию и Словакию, или регазифицированный СПГ с мирового рынка прокачивается из Польши и продается в результате обменных операций между трейдерами.
«При этом, стоимость газа для украинской стороны в любом случае будет выше. Даже если речь идет не о физической поставке, а об обменных операциях с различными производителями и собственниками энергоносителя. Киеву насчитают такую цену, будто «голубое топливо» действительно транспортировали из Норвегии на Украину», – детализировал аналитик.
Ранее Владимир Зеленский сообщил в своем Telegram-канале об обсуждении энергетической помощи Украине на встрече с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере в Ереване. «Проинформировал о наших потребностях, в частности в отношении природного газа, на следующую зиму. Украина обязательно должна войти в нее подготовленной. Благодарен Норвегии и лично Йонасу за готовность помогать», – написал он. В воскресенье Зеленский прибыл в Ереван, где в понедельник состоится саммит Европейского политического сообщества.
Ранее глава Международного энергетического агентства Фатих Бироль заявил, что сейчас в мире происходит самый крупный в истории энергетический кризис. Ситуация сейчас более сложная, чем в 1973, 1979 и 2022 годах, указал он.
По его словам, масштаб проблемы увеличивается за счет сочетания нефтяного кризиса с ограничением поставок газа из России в Европу из-за конфликта на Украине. Газета ВЗГЛЯД объясняла, в чем уникальность четвертого в истории энергокризиса.
Как пишет украинский телеканал «Общественное»: «Серия взрывов прогремела на окраине Харькова». По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, тревога объявлена в части Харьковской области, передает РИА «Новости».
Кроме того, взрывы были слышны в Кривом Роге Днепропетровской области. В украинском СМИ отметили, что инцидент произошел также на фоне воздушной тревоги. Согласно актуальным данным, сигнал тревоги сохраняется в ряде районов Днепропетровской области.
Накануне взрывы произошли в городе Николаеве на юге Украины.
Кроме того, в субботу в Киеве на фоне воздушной тревоги произошли взрывы, также взрывы раздались в Полтаве.
Дроны нейтрализовали над Астраханской, Белгородской, Воронежской, Волгоградской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской областями, указало ведомство в Max.
Также их уничтожили над Ростовской, Рязанской, Саратовской, Смоленской, Ульяновской областями и Московским регионом.
Напомним, в этот период над Ростовской областью нейтрализовали порядка 20 украинских беспилотников.
На подлете к Москве уничтожили два БПЛА ВСУ.
Христофору в эфире своего YouTube-канала заявил, что президент США Дональд Трамп не простит Владимиру Зеленскому ударов украинских БПЛА по российской территории, передает РИА «Новости».
Он отметил, что посланники Трампа не торопятся прибывать в Киев, так как «не видят смысла» в визите, однако считает, что истинная причина заключается в желании Трампа отомстить Зеленскому за удары по России, что, по его словам, влияет на рост цен на нефть.
Эксперт подчеркнул, что американский президент не собирается игнорировать действия украинской стороны, из-за чего перспектива мирного урегулирования «повисла в воздухе».
Как писала газета ВЗГЛЯД, издание Politico сообщило о снижении интереса Дональда Трампа к ситуации на Украине.
Кушнер и Уиткофф отменили запланированную поездку в Киев.
Зеленский заявил, что уверен в том, что «пересидел» Трампа.
Украинское командование осознает неизбежность потери обороны в этом населенном пункте, по этой причине пытается вывести оттуда офицерский состав, сказал собеседник ТАСС.
Отмечается, что предпринятые попытки эвакуировать офицеров закончились для украинской стороны неудачно.
Ранее сообщалось, что украинские подразделения начали скрывать от высшего командования ВСУ потери в Константиновке, выдавая погибших за живых.
«Анализ некрологов уничтоженных противников показал, что в районе села Кружок (Путивльский район) действуют расчеты БПЛА 106 обр ТерО, укомплектованные украинцами от 18 до 22 лет. Часть из них уничтожена, другие значатся пропавшими без вести», – поделились бойцы с неофициальным Max-каналом группы войск «Северный ветер».
По словам «Северян», в Сумском районе штурмовики за сутки продвинулись на 15 участках до 750 метров, в районе освобожденной Новодмитровки штурм-группы продвинулись на трёх участках до 400 метров. При этом стрелковые бои продолжаются в Кондратовке и окрестностях населенного пункта.
В Харьковской области российские войска нанесли удары по живой силе и технике противника в районах Избицкого, Юрченково, Максимовки, Казачьей Лопани, Амбарного и посёлка Белый Колодезь.
На Волчанском направлении штурмовые подразделения ГВ «Север» продвинулись на пяти участках до 250 метров. Стрелковые бои продолжаются в лесных массивах Волчанского района, а также около Чайковки.
На Великобурлукском направлении без существенных изменений: штурмовики продвинулись до 200 метров в лесных массивах на северо-западе Купянского района.
«За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 220 человек (из них более 130 в Сумской и свыше 90 в Харьковской областях)», – сказано в сводке.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ВС России обезвредили неразорвавшийся снаряд украинского беспилотника весом в 100 кг, который рухнул на здание гражданского предприятия в ДНР. В Сумской области российские бойцы уничтожили 21 пункт управления дронами ВСУ.