    Игорь Мальцев ИИ начнет убивать людей со школы

    Вдруг оказывается, что никаких этических законов для ИИ нет. Индустрия начинает строить роботов, которые созданы именно с целью нанести вред человеку и даже его убить насмерть. И это сегодняшний день.

    Алексей Вагин Непреодолимым препятствием для США в Иране стала культура

    Феноменальная устойчивость Ирана перед многолетним давлением и открытой военной агрессией со стороны сверхдержавы ярко иллюстрирует тот факт, что западный миропорядок столкнулся с более серьезным противником, чем идеологические режимы или персоналистские автократии.

    Борис Акимов Корова становится символом прогрессивной жизни

    У нас в мозгах засело представление, что крестьянин – это профессия. Что есть такие специальные люди, работа которых – крестьянствовать. И это совершенно ложное представление о крестьянстве.

    4 мая 2026, 14:15 • Новости дня

    Стармер обсудил с Макроном и Рютте открытие Ормузского пролива

    Tекст: Дарья Григоренко

    Во время саммита в Ереване премьер-министр Британии Кир Стармер вместе с лидерами Франции и НАТО уделил особое внимание вопросу возобновления судоходства через Ормузский пролив.

    Стармер провел встречу с президентом Франции Эммануэлем Макроном и генеральным секретарем НАТО Марком Рютте на полях саммита Европейского политического сообщества в Ереване. Основной темой обсуждения стало открытие Ормузского пролива, передает РИА «Новости».

    В заявлении Даунинг-стрит отмечается, что лидеры «подчеркнули необходимость открытия Ормузского пролива для восстановления свободы судоходства и свободы мировой торговли».

    Ранее президент Франции Эммануэль Макрон объявил, что страна не примет участия в операции США по выводу заблокированных судов из Ормузского пролива, подчеркнув неясность условий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Комиссии по национальной безопасности и внешней политике иранского парламента Ибрагим Азизи предупредил, что любое вмешательство США в регулирование судоходства через Ормузский пролив будет нарушением режима прекращения огня.

    4 мая 2026, 10:33 • Новости дня
    Макрон: Франция не будет участвовать в операции США в Ормузском проливе

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Франции Эммануэль Макрон объявил, что страна не примет участия в операции США по выводу заблокированных судов из Ормузского пролива, подчеркнув неясность условий.

    Франция не будет участвовать в операции США по выводу судов, оказавшихся заблокированными в Ормузском проливе, заявил президент страны Эммануэль Макрон на саммите Европейского политического сообщества, передает РИА «Новости».

    По словам французского лидера, условия силовой операции не представляются ему ясными, поэтому Париж не намерен присоединяться.

    Макрон также призвал к согласованному открытию Ормузского пролива Ираном и США. Он подчеркнул, что только совместные действия Тегерана и Вашингтона позволят восстановить стабильный проход судов через пролив.

    После безрезультатных переговоров в Исламабаде посредники продолжают попытки организовать новый раунд обсуждений, в то время как США усилили блокаду иранских портов.

    Ранее президент США объявил о начале операции «Свобода», которая стартует в понедельник утром по ближневосточному времени.

    США направили 15 тыс. солдат и эсминцы в Ормузский пролив.

    Иран пригрозил ударами за несогласованный проход американских сил через Ормузский пролив.

    4 мая 2026, 09:45 • Новости дня
    Британия захотела участвовать в кредите ЕС для вооружения Украины

    Tекст: Мария Иванова

    Лондон намерен обсудить с Евросоюзом участие в кредитной программе на 90 млрд евро для Украины, рассчитывая укрепить оборонное сотрудничество и поддержать промышленность, пишет Bloomberg.

    Британия готовится к переговорам о присоединении к плану Евросоюза по кредиту на 90 млрд евро для Украины, пишет Bloomberg.

    План подчеркивает «растущие оборонные связи» между Лондоном и Брюсселем и может открыть доступ Киеву к британскому вооружению за счет средств этого займа.

    В понедельник премьер-министр Британии Кейр Стармер на саммите Европейского политического сообщества в Ереване заявит о стремлении «объединить усилия с ЕС, чтобы помочь Украине оттолкнуть линию фронта России и вернуть суверенные территории».

    «Когда Британия и Европейский союз работают вместе, все получают выгоду, и в эти нестабильные времена нам нужно двигаться дальше и быстрее в обороне, чтобы сохранить безопасность людей», – говорится в его заявлении.

    Стармер рассчитывает, что участие в кредите создаст «возможности для британской индустрии сыграть свою полную роль» и подчеркнул, что будет действовать в национальных интересах, защищая безопасность, поддерживая союзников и создавая рабочие места.

    Евросоюз одобрил выделение кредита в 90 млрд евро в прошлом месяце после снятия венгерского вето. В Ереване глава британского правительства также обсудит ситуацию на Ближнем Востоке и обеспечение безопасности Ормузского пролива для сдерживания роста счетов и сохранения экономической стабильности на фоне напряженности между США и Ираном.

    Как отмечала газета ВЗГЛЯД, ЕС приготовил Зеленскому антикоррупционный ошейник.

    Экономист Иван Лизан объяснил намерение ЕС ужесточить Украине кредитные условия.

    4 мая 2026, 08:30 • Видео
    Евросоюз сломал президента Сербии?

    Сербии предрекают скорую смену президента и досрочные парламентские выборы, а Евросоюз уверен, что нашел слабое место Александра Вучича и скоро посадит в Белграде своего человека. Так ли это?

    2 мая 2026, 03:51 • Новости дня
    МИД указал на заигрывание неядерных стран Европы с идеей обзавестись ЯО

    Tекст: Антон Антонов

    Некоторые неядерные европейские государства заигрывают с идеей размещения на своей территории ядерного оружия, заявил посол по особым поручениям МИД России и глава российской делегации на обзорной конференции по ДНЯО Андрей Белоусов.

    «Ряд неядерных государств Европы заигрывает с идеей обзавестись ядерным оружием или выступить реципиентами этого вида ОМУ», – приводит слова Белоусова РИА «Новости».

    По его словам, эти действия наносят «прямой и очевидный ущерб режиму договора о нераспространении ядерного оружия».

    Дипломат отметил глубокую деградацию отношений между пятью постоянными членами Совета Безопасности ООН, «которые одновременно являются де-юре ядерными державами», из-за деструктивных действий западных стран. По его словам, это провоцирует рост стратегических рисков и грозит прямым военным столкновением ядерных держав с катастрофическими последствиями для мира.

    Кроме того, представитель МИД обратил внимание на политику Британии и Франции. Он пояснил, что ядерные амбиции Лондона и Парижа отражают их многолетний курс на уклонение от участия в соглашениях по контролю над вооружениями. Западные страны продолжают бесконтрольно наращивать потенциал, вовлекая неядерных союзников в дестабилизирующие схемы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Польши заявил о намерении получить собственное ядерное оружие. Париж и Варшава намерены провести масштабные военные учения с применением данных вооружений. Цель мероприятий – отработка ударов по объектам в России и Белоруссии.

    1 мая 2026, 17:36 • Новости дня
    Анонсировано подписание оборонного соглашения между Францией и Арменией

    Tекст: Валерия Городецкая

    Париж и Ереван подпишут соглашение о стратегическом партнерстве в ходе визита президента Франции Эммануэля Макрона в Армению, пишет газета Figaro со ссылкой на Елисейский дворец.

    По информации Figaro, в документе особое внимание будет уделено укреплению двустороннего сотрудничества в сфере обороны, передает РИА «Новости».

    «Эммануэль Макрон и премьер-министр Армении Никол Пашинян подпишут соглашение о стратегическом партнерстве, которое, в частности, будет включать укрепление сотрудничества в области обороны», – говорится в материале.

    Кроме того, планируется заключение новых соглашений в транспортной сфере. Во французской администрации отметили, что видят для корпорации Airbus «потенциальные перспективы» работы в Армении.

    В прошлом году Армения объявила о начале сотрудничества с ЕС в сфере обороны.

    3 мая 2026, 16:52 • Новости дня
    Рейв на французском полигоне обернулся травмами 30 участников

    Tекст: Ольга Иванова

    На военном полигоне близ французского Буржа рейв-вечеринка завершилась массовыми пострадавшими, несколько участников в тяжелом состоянии, часть попала в больницы после употребления запрещенных веществ.

    Инцидент произошел на военном полигоне в департаменте Шер возле города Бурж, сообщает РИА «Новости». Глава МВД Франции Лоран Нуньес заявил, что в ходе рейв-вечеринки пострадали более 30 человек, из них пятеро находятся в тяжелом состоянии.

    По его словам, «было зарегистрировано 28 пострадавших в легком состоянии и 5 крайне тяжелых состояний, 12 человек были доставлены в больницы, в том числе в связи с употреблением наркотиков». Министр ранее лично прибыл на место проведения мероприятия.

    Телеканал BFMTV передал, что с начала вечеринки 1 мая правоохранители зафиксировали большое количество правонарушений, включая 75 случаев незаконного хранения наркотиков. Во время рейва на полигоне также обнаружили два неразорвавшихся боеприпаса: один снаряд специалисты по разминированию уже забрали для уничтожения, над вторым, по словам Нуньеса, продолжаются работы.

    1 мая сообщалось, что около французского города Бурж любители электронной музыки организовали масштабный фестиваль на закрытой территории, где могут находиться взрывоопасные предметы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году на музыкальном фестивале во Франции неизвестные укололи шприцами 145 человек.


    2 мая 2026, 19:07 • Новости дня
    Эксперты заявили о грядущем дефиците медицинского пластика в больницах Франции

    Tекст: Мария Иванова

    Перебои с поставками сырья из-за ситуации в Ормузском проливе могут оставить европейские клиники без шприцев, масок и катетеров китайского производства.

    Угроза дефицита пластиковых изделий в больницах Франции возникла на фоне фактической блокировки Ормузского пролива, передает РИА «Новости».

    Глава профсоюза производителей пластмасс Plastalliance Жозеф Тайефе заявил: «Сегодня есть все причины для беспокойства. Пластик, используемый в медицинской сфере, более редкий, и спрос на него также гораздо выше, так что мы окажемся в напряженной ситуации с нехваткой продукции».

    Специализированный пластик необходим для изготовления шприцев, защитных масок, перчаток и катетеров. Основным поставщиком этих товаров в республику традиционно выступает Китай. Однако из-за проблем с логистикой на Ближнем Востоке азиатские предприятия испытывают дефицит сырья, что уже привело к замедлению производства.

    При этом министерство здравоохранения Франции заверило, что клиники обладают достаточными запасами материалов и угрозы реального дефицита пока нет. В то же время перекрытие Ормузского пролива, ключевого маршрута для экспорта углеводородов, спровоцировало рост мировых цен на топливо и промышленную продукцию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Франции Эммануэль Макрон объявил о намерении возобновить диалог с Ираном для восстановления судоходства в Ормузском проливе.

    Постоянный представитель КНР при ООН Фу Цун призвал к скорейшему снятию ограничений в регионе с обеих сторон.

    Вице-спикер иранского парламента Али Никзад назвал контроль над этой стратегической акваторией исключительной суверенной привилегией Исламской Республики.

    1 мая 2026, 17:51 • Новости дня
    Полиция разогнала слезоточивым газом протестующих в центре Парижа

    Tекст: Мария Иванова

    Традиционное первомайское шествие в Париже обернулось беспорядками: в ответ на летящие из многотысячной толпы бутылки силовикам пришлось задействовать спецсредства.

    В пятницу днем несколько тысяч человек вышли на улицы Парижа для участия в первомайской акции, передает корреспондент РИА «Новости». Маршрут колонны пролегал от площади Республики до площади Нации.

    Изначально мероприятие носило исключительно мирный характер. Однако спустя несколько часов ситуация накалилась, когда агрессивно настроенные участники начали забрасывать стражей порядка стеклянными бутылками.

    Для подавления беспорядков и восстановления контроля над ситуацией силовики пустили в ход слезоточивый газ. Кроме того, к месту проведения митинга экстренно стянули полицейские водометы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году на первомайской манифестации в Париже стражи порядка задержали около 30 человек. А в 2024 году во время шествия радикалы разбили витрины и автобусные остановки.

    1 мая 2026, 16:45 • Новости дня
    Лидера французских социалистов забросали мукой на первомайской акции

    Tекст: Мария Иванова

    Во время первомайского шествия в Амьене двое неизвестных в масках забросали мукой лидера Социалистической партии Франции Оливье Фора.

    Инцидент произошел на севере страны в департаменте Сомма, передает РИА «Новости». Нападавшие скрывали лица, при этом один из них носил повязку с серпом и молотом.

    «Когда демонстрация подходила к концу, двое мужчин в масках забросали первого секретаря Социалистической партии мукой», – отмечается в исходном материале. Полиция сразу же арестовала хулиганов. Всего в местной акции приняли участие около тысячи человек.

    Параллельно масштабные шествия проходят в Париже. Колонна протестующих, среди которых представители различных профсоюзов, молодежных организаций и движения «Желтые жилеты», мирно движется от площади Республики к площади Нации.

    Ранее глава французского МВД Лоран Нуньес заявлял, что власти ожидают выхода на улицы более 100 тыс. граждан. По официальным данным, в 2025 году первомайские манифестации во Франции собрали 157 тыс. участников, хотя ведущие профсоюзы заявляли о 300 тыс. демонстрантов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, год назад на первомайской акции в Париже полицейские задержали около 30 человек из-за беспорядков.

    В ходе аналогичной демонстрации в Лионе правоохранители применили слезоточивый газ для разгона агрессивной толпы.

    3 мая 2026, 00:16 • Новости дня
    При стрельбе в Лондоне пострадали четыре человека

    Tекст: Антон Антонов

    В результате беспорядочной стрельбы из движущегося автомобиля на улицах Лондона ранения получили четыре человека, сообщает Sky News со ссылкой на правоохранителей.

    По данным Sky News, инцидент со стрельбой произошел на юге британской столицы. Госпитализированы «четыре человека, включая пенсионера». Также среди пострадавших оказался 25-летний мужчина, который в настоящий момент находится в тяжелом состоянии. Правоохранительные органы ведут расследование происшествия, однако задержаний по данному делу пока не проводилось, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце апреля после антисемитского нападения на севере Лондона британские службы безопасности повысили уровень террористической угрозы на территории Соединенного Королевства со «значительного» до «серьезного».

    1 мая 2026, 18:34 • Новости дня
    Франция потратила 1 млрд евро на ближневосточные операции

    Tекст: Мария Иванова

    Двухмесячное военное присутствие на Ближнем Востоке обошлось Парижу минимум 1 млрд евро, включая затраты на патрулирование воздушного пространства и развертывание флота.

    О военных расходах Франции на Ближнем Востоке рассказала телекомпания France Televisions со ссылкой на высокопоставленный правительственный источник, передает РИА «Новости».

    В материале говорится: «Конфликт на Ближнем Востоке вынуждает Францию тратить значительные средства. Стоимость войны составляет по меньшей мере один миллиард евро на зарубежные операции за два месяца».

    По данным телеканала, в озвученную сумму вошли патрулирование воздушного пространства истребителями Rafale, оплата работы экипажей, развертывание кораблей военно-морского флота Франции, а также боеприпасы и авиационный керосин.

    Ранее глава Минобороны Франции Катрин Вотрен сообщала о направлении в Объединенные Арабские Эмираты дополнительно шести истребителей Rafale для обеспечения безопасности страны.

    Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро указывал, что Rafale привлекались для нейтрализации иранских беспилотников, летевших на ОАЭ. При этом президент Франции Эммануэль Макрон подчеркивал, что Франция не является участником ближневосточного конфликта.

    Боевые действия в регионе обострились после того, как США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами которых стали более 3 тыс. человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня, однако последующие переговоры в Исламабаде результата не дали. О возобновлении боевых действий пока не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов, а посредники пытаются организовать новый раунд переговоров.

    Ранее глава TotalEnergies предупредил о будущем дефиците энергии во Франции.

    4 мая 2026, 10:03 • Новости дня
    Захарова высмеяла таинственное исчезновение снимков помятого Карла III

    Tекст: Ольга Иванова

    Из верхних строк поисковой выдачи неожиданно исчезли кадры британского короля в неопрятном виде, сделанные во время официальной встречи с американским лидером, заметила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Захарова прокомментировала ситуацию в своем Telegram-канале. Дипломат указала, что кадры с правителем Британии в помятом костюме со встречи с президентом США оперативно убрали из первых строк поисковиков.

    «Слева, видимо, знаменитая британская школа дизайна. Кстати, за два дня модерация в «Яндекс-картинки» убрала фотографии этого модного великолепия с первых строк куда пониже», – сыронизировала Захарова.

    Представитель ведомства подчеркнула, что переговоры прошли буквально на днях, однако найти этот образ уже крайне сложно. Она задалась риторическим вопросом о том, можно ли считать происходящее простым совпадением.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 27 апреля король Великобритании Карл III прибыл в США с визитом. На следующий день монарх выступил перед Конгрессом с призывом к единству НАТО в контексте Украины.

    4 мая 2026, 13:55 • Новости дня
    Макрон похвалил Армению за решение не быть «спутником России»
    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Франции Эммануэль Макрон выразил одобрение действиям премьер-министра Армении Никола Пашиняна, отметив, что республику больше не воспринимают как «спутник России».

    Соответствующее заявление французский лидер сделал в ходе саммита Европейского политического сообщества, который проходил в Ереване, передает РИА «Новости».

    «Давайте будем честны, восемь лет назад никто бы сюда не приехал, и тот факт, что у нас так много визитов в вашу страну – это действительно хороший показатель, потому что восемь лет назад эту страну многие государства, представители которых сидят за этим столом, рассматривали как де-факто спутник России», – заявил глава французского государства.

    Макрон также добавил, что Пашинян организовал «бархатную революцию», чтобы устранить риски для страны. По мнению президента Франции, армянский премьер сделал выбор в пользу мира и Европы как главных ориентиров для развития республики.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Париж и Ереван подпишут соглашение о стратегическом партнерстве в сфере обороны. Армянские пограничники постепенно заменят российских коллег на границе с Ираном и Турцией. Премьер-министр Армении Никол Пашинян допустил возможность полного выхода республики из ОДКБ.

    4 мая 2026, 02:10 • Новости дня
    Посол Нечаев предупредил о стратегической угрозе от «ядерного зонтика» Европы

    Tекст: Катерина Туманова

    Планы Франции по расширению ядерного потенциала и совместные учения европейских стран вызвали обеспокоенность у российских властей по поводу стратегической безопасности, отметил посол России в Берлине Сергей Нечаев.

    «Любые планы по укреплению европейского «ядерного зонтика» требуют тщательного учета в российском военно-политическом планировании, поскольку несут для нашей страны прямую угрозу стратегического порядка», – сказал дипломат РИА «Новости».

    Ранее президент Франции Эммануэль Макрон сообщил о переходе страны к периоду «продвинутого ядерного сдерживания». В рамках этого подхода Париж намерен увеличить количество ядерных боеголовок, а европейские страны смогут принимать участие в совместных учениях по ядерному сдерживанию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле официальный представитель МИД Мария Захарова заявила о резком росте интереса Европы к ядерному оружию. Об этом же говорил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, указав на стремление Европы к ядерной милитаризации. При этом в Кремле отмечали, что милитаризация Евросоюза вынудит Россию принять ответные меры.

    4 мая 2026, 09:53 • Новости дня
    Жан-Люк Меланшон решил побороться за пост президента Франции

    Tекст: Мария Иванова

    Французский левый политик Жан-Люк Меланшон официально вступил в гонку за пост главы государства, пообещав вернуть пенсионный возраст к 60 годам и вывести страну из НАТО.

    Французский лидер левых сил намерен участвовать в президентской кампании 2027 года, передает издание Politico.

    В эфире местного телевидения он подтвердил свои карьерные планы. «Да, я кандидат», – заявил 74-летний политик, отметив готовность противостоять глобальным геополитическим и экономическим рискам.

    На прошлых выборах политик занял третье место, уступив Марин Ле Пен. По данным последних опросов, его поддерживают от 10,5% до 13% избирателей. Это дает шанс на выход во второй тур, однако низкие рейтинги одобрения делают кандидата слабым конкурентом для правых сил.

    В обществе фигура француза вызывает полярные оценки: одни считают его сильным лидером, другие – радикалом. Предвыборная программа включает ограничение прав на наследство, выход Франции из Североатлантического альянса и снижение планки выхода на пенсию до 60 лет.

    Как отмечала в марте газета ВЗГЛЯД, Франция отрепетировала избавление от Макрона.

    В конце прошлого года соощалось, что Францию лишают самого перспективного кандидата в президенты.

    4 мая 2026, 14:19 • Новости дня
    Туск: Польша и Британия подпишут трактат об усилении военного сотрудничества

    Tекст: Валерия Городецкая

    Польша и Британия подпишут трактат об укреплении военного сотрудничества, сообщил премьер-министр Польши Дональд Туск.

    По его словам, решение о подписании было принято совместно с премьером Британии Кииром Стармером, передает РИА «Новости».

    «Вместе с премьером Великобритании Киром Стармером мы приняли решение о подписании трактата между Польшей и Великобританией», – сказал Туск.

    Он уточнил, что речь идет о документе, который усилит не только оборонное взаимодействие между странами, но и расширит сотрудничество в других сферах.

    Подписание трактата намечено на 27 мая.

    В прошлом году Германия и Британия подписали договор о дружбе и оборонном сотрудничестве.

    Иран атаковал американский корабль в Ормузском проливе
    Прокуратура Швеции задержала китайского капитана танкера Jin Hui
    Иран установил новую зону контроля в Ормузском проливе
    Баку начал поставлять бензин и дизельное топливо в Армению
    Появилось фото «вооруженного до зубов» российского истребителя Су-35С
    Умер видный советский военачальник Станислав Петров
    Власти Москвы подали второй иск к дочери Церетели

    Три сценария для России после выхода ОАЭ из ОПЕК+

    Даже выход ОАЭ из ОПЕК оказался не способен сбить геополитическую премию за нефть. Стоимость барреля, наоборот, достигла нового исторического максимума за четыре года. Однако забывать о потере члена ОПЕК не стоит. Это бомба, которая еще не разорвалась, но не рвануть она просто не может. Когда рынок нефти поразит новый шок? Подробности

    Британия сколачивает альянс северных ВМС против России

    Британия продолжает формировать балто-скандинавский кулак против России. Лондон и еще девять стран Европы создают военно-морской альянс – как утверждается, для сдерживания угроз со стороны РФ. Многонациональные морские силы будут действовать как «дополнение к НАТО». Почему среди участников нет Германии и Франции и какие новые угрозы это объединение создает для России? Подробности

    Россия запустила «рабочую лошадку» для космического суверенитета

    С Байконура успешно стартовала новая ракета-носитель «Союз-5». В экспертной среде отмечают, что новая ракета откроет большие возможности для России в сфере космоса. Чем «Союз-5» отличается от предшественников и как прошедший запуск отразится на создании российской космической станции? Подробности

    Раздача паспортов США опасна и для России, и для Белого дома

    МИД выступил категорически против навязывания американского гражданства детям, родившимся в семьях российских дипломатических работников в США. Откуда возникла такая практика, противоречащая и международным конвенциям, и американским законам – и чем она опасна в том числе для действующей администрации Белого дома? Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

