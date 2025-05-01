Предложение Николая Патрушева о референдуме в Одессе и других регионах Украины о самоопределении возможно лишь в одном единственном случае – если к моменту референдумов украинская территория будет находиться под контролем российской армии. Которая даст возможность жителям исторических российских регионов (не только Одессы) сделать исторический выбор.9 комментариев
Стычки манифестантов и полиции произошли на первомайской демонстрации Лиона
В ходе первомайской акции в Лионе произошли столкновения между манифестантами и полицией, в результате которых были задержаны три человека.
По информации РИА «Новости», столкновения между участниками первомайской демонстрации и полицией произошли в Лионе, когда группа агрессивно настроенных маскированных лиц попыталась нанести ущерб двум магазинам и забросала правоохранителей различными предметами. В сообщении префектуры Овернь-Рона-Альпы отмечается: «Когда несколько десятков агрессивных людей в масках пытались нанести повреждения двум магазинам… полиция быстро вмешалась, чтобы разогнать их и позволить официальному кортежу продолжить продвижение в безопасности».
Как пишет местная газета Progres, для разгона толпы полиция применила слезоточивый газ. По данным префектуры, в результате инцидента были задержаны трое человек, а трое сотрудников полиции получили ранения.
В акции приняли участие около 6,5 тыс. человек, которые вышли в Лионе на традиционную демонстрацию в честь Дня труда.
Как писала газета ВЗГЛЯД, во Франции преступники запугивают сотрудников тюрем, школьницу задержали за угрозу убийства учителя, а помощник террористов, напавших на редакцию Charlie Hebdo, получил пожизненный срок.