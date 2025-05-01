Стычки манифестантов и полиции произошли на первомайской демонстрации Лиона

Tекст: Дмитрий Зубарев

По информации РИА «Новости», столкновения между участниками первомайской демонстрации и полицией произошли в Лионе, когда группа агрессивно настроенных маскированных лиц попыталась нанести ущерб двум магазинам и забросала правоохранителей различными предметами. В сообщении префектуры Овернь-Рона-Альпы отмечается: «Когда несколько десятков агрессивных людей в масках пытались нанести повреждения двум магазинам… полиция быстро вмешалась, чтобы разогнать их и позволить официальному кортежу продолжить продвижение в безопасности».

Как пишет местная газета Progres, для разгона толпы полиция применила слезоточивый газ. По данным префектуры, в результате инцидента были задержаны трое человек, а трое сотрудников полиции получили ранения.

В акции приняли участие около 6,5 тыс. человек, которые вышли в Лионе на традиционную демонстрацию в честь Дня труда.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во Франции преступники запугивают сотрудников тюрем, школьницу задержали за угрозу убийства учителя, а помощник террористов, напавших на редакцию Charlie Hebdo, получил пожизненный срок.