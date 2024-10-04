Помощник террористов в Charlie Hebdo получил пожизненный срок во Франции

Франция приговорила экстремиста Шерифа к пожизненному заключению за участие в теракте в Charlie Hebdo

Петер Шериф, входивший в круг близких братьев Куаши, ответственных за нападение на редакцию журнала Charlie Hebdo в Париже в 2015 году, был приговорен к пожизненному заключению французским специальным судом присяжных, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на =Franceinfo.

риговор предполагает, что в течение 22 лет он не может быть обжалован. Шериф был признан виновным в пособничестве терроризму и влиянии на Шерифа Куаши, одного из двух братьев, что помогло ему интегрироваться в ряды «Аль-Каиды*».



Шериф, известный как Абу Хамза, отрицает свою вину в причастности к терактам, однако он признал своё участие в захвате заложников в Йемене в 2011 году. Уроженец Парижа, Шериф активно участвовал в джихадистской сети «Бют-Шомон». После вторжения США в Ирак он присоединился к «Аль-Каиде», но в 2004 году был пленен американскими военными в Фаллудже и приговорен к 15 годам тюрьмы.

Однако в 2007 году Шериф сумел бежать из тюрьмы в Мосуле, был задержан в Сирии год спустя и экстрадирован во Францию. В 2011 году он снова бежал, после чего воевал в Йемене до 2018 года, когда был задержан в Джибути и возвращен во Францию. Суд предъявил ему обвинения в многократном участии в деятельности террористической группировки.

Теракт в Charlie Hebdo, произошедший 7 января 2015 года, стал ответом на публикации карикатур на пророка Мухаммеда. В ходе атаки были убиты 12 человек, включая полицейских. Братья Куаши, ответственные за нападение, были ликвидированы спецназом спустя двое суток. Ответственность за атаку взяла на себя террористическая организация «Аль-Каида на Аравийском полуострове».

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что страна готова дать отпор террористам на фоне сохраняющейся террористической угрозы.

Напомним, житель Франции был заподозрен в убийстве 13-летнего ребенка и застрелен полицейскими во время задержания. Французский сатирический журнал Charlie Hebdo отреагировал новой карикатурой на теракты во Франции, где нападавшие обезглавливали своих жертв.