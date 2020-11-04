Charlie Hebdo отреагировал карикатурой на теракты с обезглавливанием

Французский сатирический журнал Charlie Hebdo отреагировал новой карикатурой на теракты во Франции, в ходе которых нападавшие обезглавливали своих жертв.

На обложке нового номера Charlie Hebdo, опубликованной в Twitter издания, изображены танцовщицы с оголенной грудью, которые синхронно отплясывают, высоко задирая ноги, держа при этом в правой руке свои отрубленные головы с застывшей на лице улыбкой. Карикатура дополнена надписью: «Франция всегда будет Францией».

Напомним, 29 октября три человека погибли и несколько пострадали в результате нападения злоумышленника с ножом около церкви Нотр-Дам во французской Ницце. Одной из жертв – 70-летнему пенсионеру – нападавший отрезал голову. Мэр французской Ниццы Кристиан Эстрози назвал нападение «исламофашизмом».

Кроме того, 16 октября под Парижем обезглавили преподавателя. Причиной нападения, как сообщалось, стал последний урок учителя, посвященный свободе слова, в ходе которого преподаватель показывал школьникам карикатуры из прессы на пророка Мухаммеда.

Президент Франции Эммануэль Макрон назвал нападение террористическим актом, высказав идею о необходимости создания организации, которая позволит построить в стране «просвещенный ислам». Он призвал «освободить ислам во Франции от иностранного влияния и усилить контроль за финансированием мечетей». В связи с этим Франция решила запретить турецкие националистические организации. В ответ турецкий лидер Тайип Эрдоган заподозрил президента Франции в желании «рассчитаться» с мусульманами, предложив в свою очередь приравнять исламофобию к антисемитизму. Глава Чечни Рамзан Кадыров предупредил президента Франции, что «мусульмане этого не простят». Эксперты констатировали начало религиозного конфликта во Франции.

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