Кадыров потребовал от Макрона прекратить нападки на ислам

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал слова французского лидера Эммануэля Макрона о «просвещенном исламе» и карикатурах на пророка Мухаммеда, предупредив, что «мусульмане этого не простят».

Кадыров написал в Telegram, что поддержка французскими властями публикации карикатур на пророка Мухаммеда – это «оскорбительные почти для 2 млрд мусульман мира действия», которые президент Эммануэль Макрон называет свободой слова.

Главу республики возмутило и то, что французский лидер решил «изменить религию» и создать во Франции «просвещенный ислам».

«Я не знаю, в каком состоянии находился Макрон, делая это заявление, но последствия такой реакции могут быть очень трагическими. Президент Франции сам сейчас становится похож на террориста. Поддерживая провокации, он завуалировано призывает мусульман совершать преступления. Макрон не может не знать, что карикатуры на пророка воспринимаются верующими болезненно. И своими действиями он, наоборот, раздувает огонь, а не гасит его, как должен был бы сделать любой адекватный руководитель», – считает глава Чечни.

Он добавил, что «никогда в истории такая политика не заканчивалась добром», однако президенту Франции «нужны такие потрясения, связанные именно с мусульманским миром».

«Прикрываясь желанием навести порядок, он разрабатывает какие-то новые законы, говорит о необходимости контроля над мечетями и религиозными организациями. А на самом деле вся проблема заключается в нем самом. Пока он и лидеры других стран Европы не станут с уважением относиться к таким понятиям, как «религия», «культура», «нравственность», не будет достойного будущего и порядка в их государствах. Издевательское отношение к религии, насмешки над ней – все это они считают соблюдением свободы слова, но сами при этом покушаются на ценности других людей», – подчеркнул Кадыров.

Он добавил, что «самое важное в жизни мусульманина – это религия», и «никто не имеет права относиться к ней в насмешливой форме»: «Мусульмане этого не простят».

«Прекрати, Макрон, пока еще не поздно, провокации и нападки на веру. Иначе войдешь в историю как президент, принимавший сумасбродные решения. Твою абсурдную позицию о публикации карикатур сегодня осуждают не только мусульмане всего мира, но и любые трезвомыслящие представители иных конфессий», – добавил глава республики.

Кадыров также выразил мнение, что «насмешки над верой и пародии на нее и стали причиной трагической участи преподавателя в пригороде Парижа». По его мнению, погибший «неустанно шел к такому итогу, вызывающе провоцируя учащихся, не считаясь с их возмущениями и просьбами прекратить демонстрацию оскорбительных рисунков».

«В результате его вы возводите в ранг героя Франции, а человека, которого он спровоцировал - сделали террористом. Что ж, Макрон, если ты называешь его террористом, то в таком случае, ты в сто крат хуже, ведь ты вынуждаешь к терроризму, подталкиваешь к нему людей, не оставляешь выбора, создаешь все условия для взращивания экстремистских идей в головах молодежи. Ты можешь смело называть себя лидером и вдохновителем терроризма в своей стране», – заявил он.

«Прикрываясь все это время фальшивыми словами о высших человеческих ценностях, вы своим поведением и поступками вынуждаете людей идти на преступления. И если вы не хотите понять простые истины, то будьте готовы к тому, что мусульмане всего мира не позволят оскорблять имя великого пророка Мухаммада . В этом можете даже не сомневаться!», – заключил Кадыров.

Накануне премьер-министр Пакистана Имран Хан обвинил президента Франции Эммануэля Макрона в «нападках на ислам» и оскорблении чувств верующих мусульман по всему миру на фоне ситуации с карикатурами на пророка Мухаммада.

Также Пакистан выразил протест Франции из-за «антиисламской кампании».

Ранее Макрон выступил с большой речью на тему борьбы с сепаратизмом во Франции, сообщив, что французские власти намерены обратить особое внимание на обучение детей.

Он высказал идею о необходимости создать вместе с Советом мусульман Франции организацию, которая позволит построить «просвещенный ислам» в стране. По его словам, необходимо «освободить ислам во Франции от иностранного влияния и усилить контроль за финансированием мечетей».

Это произошло после того, как французский учитель Самюэль Пати на уроке, посвященном свободе слова, показал ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда, опубликованные в журнале Charlie Hebdo. 16 октября в вагоне метро на 47-летнего учителя напал вооруженный кухонным ножом молодой человек и обезглавил его. Нападавший был застрелен полицией.

Макрон назвал нападение террористическим актом. Также он заявил, что во Франции не откажутся от публикации подобных карикатур.