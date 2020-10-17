Убийство учителя в пригороде Парижа признали терактом

Нападение на учителя в пригороде Парижа является террористическим актом, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

После прибытия на место происшествия в столичном регионе Иль-де-Франс Макрон выразил солидарность со всеми учителями Франции в связи с убийством преподавателя. «Убитый преподаватель стал жертвой теракта исламиста», – приводит слова Макрона ТАСС.

«Это покушение на ценности республики, на воспитание свободных граждан. Мракобесие и насилие не пройдут. Террористам не удастся расколоть общество», – заявил политик. Французы, по его словам, должны сплотиться в условиях нового нападения. «Мы должны держаться вместе. Я призываю всех соотечественников к сплочению, единству. Это необходимо», – заявил Макрон.

Он поблагодарил силы правопорядка за решительные действия по ликвидации террориста. «Я хочу поблагодарить все силы правопорядка, которые показали большую отвагу. Они быстро вмешались в ситуацию, чтобы положить конец действиям этого террориста», – сказал глава Французской Республики.

«Вы можете рассчитывать на решимость президента и правительства», – заявил Макрон, обращаясь к французам в прямом эфире национальных телеканалов.

После этого представитель полиции сообщил, что в квартире террориста, совершившего нападение на учителя в пригороде Парижа, проводят обыски, правоохранители намерены изъять телефоны и компьютерное оборудование, чтобы получить данные о том, чем занимался террорист за несколько часов до нападения. «Обыски в настоящий момент идут в квартире нападавшего и по многим другим адресам», – сказал представитель полиции.

Накануне во Франции обезглавили преподавателя. По одной из версий следствия, причиной нападения мог стать последний урок учителя, посвященный свободе слова, в ходе которого преподаватель показывал школьникам карикатуры из прессы на пророка Мухаммеда.

Предполагаемый преступник отказался сдаться и после угроз в адрес правоохранителей был застрелен. По информации полиции, рядом с нападавшим был найден карабин. Специалисты по разминированию не обнаружили на теле преступника взрывчатых веществ.